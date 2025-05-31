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Ekonomide Kadın Gücü: Kadın İstihdamında Zirveye Oynayan 12 Ülke

etiket Ekonomide Kadın Gücü: Kadın İstihdamında Zirveye Oynayan 12 Ülke

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
31.05.2025 - 14:01

Kadınların iş hayatına atılması toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için çok önemlidir. Ama sadece bu değil! Ekonomik büyüme ve sürdürülebilir bir kalkınmanın olabilmesi için kadınların aktif rol oynaması gerekiyor. Bazı ülkelerin bu konuda ileride olduğunu görüyoruz. Eğitim, çocuk bakım destekleri, doğum izni gibi birçok haklar sayesinde kadınların iş hayatında verimli oldukları görülüyor!

Gelin, hep beraber kadın istihdam oranı ile öne çıkan ülkelere bakalım!

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1. İsveç

Kadın istihdam oranlarında yıllardır dünya lideri olmayı sürdüren bir ülke: İsveç. Devletin desteklediği kreşlerin olması, uzun ve ücretli ebeveyn izinlerinin yapılması, cinsiyet eşitliğini gözeten iş politikalarının oluşturulması ile kadınlar iş gücüne aktif bir şekilde katılabiliyor! Hem aile dostu yaklaşım hem de kadınlara yönelik istihdam teşvikleri sayesinde İsveçli kadınlar kariyerlerinde kolayca ilerleyebiliyor.

2. Norveç

Norveç'te kadınlar iş dünyasında fazla. Fakat sadece sayıları ile değil, aynı zamanda iş dünyasına olan etkileri ile de ön plana çıkıyorlar! Yönetim kurallarında kadın kotası uygulaması var. Kamu kurumlarında eşit işe eşit ücret verilecek yasası oluşturulmuş. Ayrıca babalara da ebeveyn izinleri veriliyor. Böylece Norveç'te kadınlar bilim, teknoloji, mühendislik, matematik alanlarında da yüksek oranda yer alabiliyor!

3. Danimarka

Danimarka'da kadınlar hem özel hem de kamu sektöründe yüksek oranda istihdam ediliyor. Çalışma saatlerinin esnekliği, uzaktan çalışma imkanları ve kadın girişimcilere devlet tarafından destek sağlanması kadınların iş hayatına atılmasını kolaylaştırıyor. En önemlisi! Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimini erken yaştan itibaren veriyorlar.

4. Finlandiya

Kadın başbakanlara, bakanlara ve parlamentodaki yüksek kadın milletvekillerine sahip bir ülke ile karşınızdayız: Finlandiya. Kadınların liderlik pozisyonlarında yer almaları olağanüstü bir durum olarak görülmüyor. Çünkü normal bir durum! Normal olanın normal bir şekilde uygulanması iş gücündeki eşitliği gösteriyor.

5. İzlanda

Dünya Ekonomik Forumu'nun Cinsiyet Eşitliği Raporu'nda yıllardır birinci sırada yer alan İzlanda ile karşınızdayız! Kadınlara sunulan fırsat eşitliği, sendikaların güçlü etkisi ve eşit işe eşit ücret politikası ile kadınlar ekonomik hayatta güçlü bir rol oynayabiliyor. İnsan oldukları için insan haklarından düzgün bir şekilde yararlanabiliyorlar... Çalışma hakkı da bunlardan biri!

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6. Kanada

Kanada'da son yollarda kadın istihdamında ciddi bir artış var! Devletin çeşitlilik politikaları sayesinde kadınlar özellikle STEM alanlarına teşvik edildi. Bu da istihdam artışını olumlu bir şekilde etkiledi. Ayrıca kadın CEO sayısında da artışın olduğu görülüyor. Şirketler insan ayırt etmeksizin, kapsayıcı bir iş ortamı yaratmak için ciddi adımlar atıyor!

7. Hollanda

Hollanda'da kadınların çoğunlukla yarı zamanlı işlerde çalışmak istedikleri görülüyor. Ama bu durum bile ekonomik katkılarını azaltmıyor! Esnek çalışma saatleri, ebeveyn dostu politikalar sayesinde kadınlar iş ve özel hayatları arasındaki dengeyi sağlayabiliyorlar. Hollanda'ya bakıldığı zaman kadınların kendi işlerini kurmalarının yaygın olduğunu da söyleyebiliriz!

8. Almanya

Kadın istihdamını arttırmak için son yıllarda birçok reform gerçekleştiren Almanya ile karşınızdayız! Özellikle kadın mühendislerin ve teknisyenlerin desteklenmesi, STEM alanlarında kadınların rolünün varlığını artırdı. Almanya'nın bir diğer politikası, annelerin işe geri dönmesini kolaylaştırmak adına esnek sistemleri oluşturmasıdır!

9. Fransa

Fransa'da çocuk bakım sistemi destek desteklidir. Bu da kadınların iş gücüne katılımı açısından çok önemlidir! Kadınlar kariyerlerine ara vermeden çocuk sahibi olabiliyor. Ayrıca ülkede cinsiyet eşitliği yasal olarak güvence altına alınmış durumda!

10. Avustralya

İş gücüne katılımda değil, aynı zamanda girişimcilikte de ciddi adımlar atılan o ülke: Avustralya! Kadın girişimcilere sağlanan fonlar ve ağ destekleri ile kadınların kendi işlerini kurmaya teşvik ediliyor ve cesaretlendiriliyor. Aynı zamanda liderlik pozisyonlarında kadınların sayısının giderek artığı da görülüyor!

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11. Yeni Zelanda

Yeni Zelanda, kadın liderlerin ön plana çıktığı ülkelerden biri. Kadınların hem kamu yönetiminde hem de özel sektörlerde çokça söz sahibi olduğu görülüyor! Cinsiyet eşitliği, eğitim sisteminden itibaren toplumun her alanına yayılmış durumda! Bu yüzde iş alanında kadınlar rahatça yer bulabiliyor ve kendilerini geliştirebiliyorlar.

12. Belçika

Özellikle hizmet sektöründe kadınların yoğun bir şekilde çalıştığını söyleyebiliriz. Belçika, kadınların iş dünyasında daha fazla yer alması için vergi indirimi ve teşvik politikaları oluşturuyor! Sendikalar ve dernekler yoluyla haklarını rahat bir şekilde savunabiliyorlar.

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asklepiospallas
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