Ekonomide Kadın Gücü: Kadın İstihdamında Zirveye Oynayan 12 Ülke

Kadınların iş hayatına atılması toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için çok önemlidir. Ama sadece bu değil! Ekonomik büyüme ve sürdürülebilir bir kalkınmanın olabilmesi için kadınların aktif rol oynaması gerekiyor. Bazı ülkelerin bu konuda ileride olduğunu görüyoruz. Eğitim, çocuk bakım destekleri, doğum izni gibi birçok haklar sayesinde kadınların iş hayatında verimli oldukları görülüyor!

Gelin, hep beraber kadın istihdam oranı ile öne çıkan ülkelere bakalım!