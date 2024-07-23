Ekonomide Günün Öne Çıkan Gelişmeleri: Altın, Borsa ve Dövizdeki Son Durum
Ekonomide Günün Öne Çıkan Gelişmeleri: Altın, Borsa ve Dövizdeki Son Durum
Ekonomi piyasalarında hareketli bir gün yaşanıyor ve birçok yatırımcının gözleri altın, borsa ve döviz kurlarındaki değişikliklerde. İşte günün öne çıkan ekonomik verileri ve bu verilerin olası etkileri hakkında detaylar:
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Bugün altın piyasasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
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