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Ekonomi Yüzünden Vatandaşın Kendine Uyguladığı Tasarruf Paketini Görünce Canınız Çok Sıkılacak

Ekonomi Yüzünden Vatandaşın Kendine Uyguladığı Tasarruf Paketini Görünce Canınız Çok Sıkılacak

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
13.05.2024 - 12:33 Son Güncelleme: 13.05.2024 - 12:46

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf paketini bugün açıkladı. Peki vatandaşın uymak zorunda olduğu kendi tasarruf paketinde neler var? Buyurun biraz üzülelim...

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün yapılan basın toplantısında kamuda tasarruf paketini açıkladı bildiğiniz gibi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün yapılan basın toplantısında kamuda tasarruf paketini açıkladı bildiğiniz gibi.

Paketin içinde kamuda kullanılan özel araçlardan, eşantiyonların kesilmesine kadar birçok madde var.

Paketin içinde kamuda kullanılan özel araçlardan, eşantiyonların kesilmesine kadar birçok madde var.

Detayları burada anlatmıştık 👇

Peki ya vatandaşın kendi kendine uygulamak zorunda olduğu tasarruf paketinde neler var? Twitter'da Tanrı Şiva isimli kullanıcı takipçilerine bu soruyu sordu. 👇

Peki ya vatandaşın kendi kendine uygulamak zorunda olduğu tasarruf paketinde neler var? Twitter'da Tanrı Şiva isimli kullanıcı takipçilerine bu soruyu sordu. 👇

Ve bakın nasıl cevaplar aldı?

Ve bakın nasıl cevaplar aldı?
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