Ekonomi Yüzünden Vatandaşın Kendine Uyguladığı Tasarruf Paketini Görünce Canınız Çok Sıkılacak
Ekonomi Yüzünden Vatandaşın Kendine Uyguladığı Tasarruf Paketini Görünce Canınız Çok Sıkılacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf paketini bugün açıkladı. Peki vatandaşın uymak zorunda olduğu kendi tasarruf paketinde neler var? Buyurun biraz üzülelim...
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün yapılan basın toplantısında kamuda tasarruf paketini açıkladı bildiğiniz gibi.
Paketin içinde kamuda kullanılan özel araçlardan, eşantiyonların kesilmesine kadar birçok madde var.
Peki ya vatandaşın kendi kendine uygulamak zorunda olduğu tasarruf paketinde neler var? Twitter'da Tanrı Şiva isimli kullanıcı takipçilerine bu soruyu sordu. 👇
Ve bakın nasıl cevaplar aldı?
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