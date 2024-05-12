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Ekonomi Teoremleri Arasında En Çok Uygulananlardan Biri: Merkantilizm Nedir?

etiket Ekonomi Teoremleri Arasında En Çok Uygulananlardan Biri: Merkantilizm Nedir?

ceren
ceren - Onedio Üyesi
12.05.2024 - 14:01

Hayallerinizdeki hazineyi hayal edin. Altınla dolu sandıklar, gümüşten taçlar ve parıldayan mücevherler... Merkantilistler için bu sadece bir hayal değildi, gerçek bir takıntıydı. Onlar, bir ulusun zenginliğinin altın ve gümüş gibi değerli metaller birikimiyle ölçüldüğüne inanıyordu.

Peki, bu tuhaf teori nasıl ortaya çıktı ve günümüzde hala tartışılıyor mu? Merak edenleri içeriğimize davet ediyoruz!

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Merkantilizm Nedir?

Merkantilizm Nedir?

Merkantilizm, 16. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar Avrupa'da hakim olan bir ekonomik sistemdir.

Bu sistem, bir ulusun zenginliğinin altın ve gümüş gibi değerli metaller birikimiyle ölçüldüğüne inanıyordu. Bu nedenle, Merkantilistler, ihracatı teşvik etmeyi ve ithalatı kısıtlamayı savunuyorlardı.

Nasıl Ortaya Çıktı?

Nasıl Ortaya Çıktı?

Merkantilizm, Avrupa'da ulus devletlerin ve milliyetçiliğin yükselişine paralel olarak gelişti. Uluslar, kendilerini diğerlerinden daha güçlü kılmak için ekonomik güce sahip olmanın önemini anladılar. Merkantilizm, bu amaca ulaşmak için bir çerçeve sağladı.

Merkantilist politikanın bazı temel unsurları şu şekilde:

Altın ve Gümüş Birikimi

Merkantilistler, bir ulusun zenginliğinin altın ve gümüş gibi değerli metaller birikimiyle ölçüldüğüne inanıyordu. Bu nedenle, hükümetler ihracatı teşvik ederek ve ithalatı kısıtlayarak ulusal hazinelerini artırmaya çalıştılar.

Dış Ticaret Dengesi

Merkantilistler, bir ulusun dış ticaret dengesinin her zaman fazlalı olması gerektiğine inanıyordu. 

Yani, ihracatın ithalattan daha fazla olması. Fazla ticaret, bir ulusun altın ve gümüş birikimine katkıda bulunurdu.

Kolonicilik

Kolonicilik

Merkantilistler, kolonilerin ana vatan için hammadde ve pazar sağladığına inanıyordu. Bu nedenle, Avrupa ülkeleri yeni koloniler edinmek ve mevcut kolonilerini korumak için yarıştı.

Koloni nedir derseniz, bir devletin nüfusunun bir bölümünü yerleştirmek için denizaşırı bir ülkeyi ele geçirerek yurttaşlarını oraya iskan etmesi halinde meydana gelen yeni yurttur.

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Korumacılık

Aynı zamanda yerli sanayilerini korumak için ithalat vergileri ve diğer ticaret engelleri kullanırlardı. Bu sayede, yerli işletmelerin yabancı rekabete karşı korunmasına yardımcı oldular.

Avrupa'da yüzyıllar boyunca hakim bir ekonomik sistemdi.

Ulus devletlerin ve milliyetçiliğin gelişmesine katkıda bulundu. Ancak, Merkantilizm 18. yüzyılda klasik ekonomiye yerini vermeye başladı. Klasik ekonomistler, serbest ticaretin ve Laissez-faire'in daha yararlı olduğuna inanıyordu.

Günümüzde Merkantilizm

Merkantilizm günümüzde hala tartışılan bir konudur. Bazı insanlar, Merkantilist politikaların hala bazı ülkeler için faydalı olabileceğini savunuyor. Diğerleri ise Merkantilist politikaların ekonomik büyümeyi engellediğini ve eşitsizliği artırdığını savunuyor.

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