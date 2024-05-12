Ekonomi Teoremleri Arasında En Çok Uygulananlardan Biri: Merkantilizm Nedir?

Hayallerinizdeki hazineyi hayal edin. Altınla dolu sandıklar, gümüşten taçlar ve parıldayan mücevherler... Merkantilistler için bu sadece bir hayal değildi, gerçek bir takıntıydı. Onlar, bir ulusun zenginliğinin altın ve gümüş gibi değerli metaller birikimiyle ölçüldüğüne inanıyordu.

Peki, bu tuhaf teori nasıl ortaya çıktı ve günümüzde hala tartışılıyor mu? Merak edenleri içeriğimize davet ediyoruz!