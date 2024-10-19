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Ekonomi Kuruluşlarının Kısaltmalarına Ne Kadar Hakimsin?

etiket Ekonomi Kuruluşlarının Kısaltmalarına Ne Kadar Hakimsin?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
19.10.2024 - 17:01

Bu testte ekonomi kuruluşlarının kısaltmalarına ne kadar hakim olduğunu ortaya koyuyoruz!

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1. IMF hangi uluslararası kuruluşun kısaltmasıdır?

1. IMF hangi uluslararası kuruluşun kısaltmasıdır?

2. WTO'nun açılımı nedir?

3. OECD hangi organizasyonun kısaltmasıdır?

4. TCMB hangi kurumun kısaltmasıdır?

5. BDDK hangi Türk kurumunun kısaltmasıdır?

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6. BRICS hangi ülkeleri temsil eder?

7. SPK hangi kurumun kısaltmasıdır?

8. TOBB'un açılımı nedir?

Fazlasıyla Hakimsin!

Tebrikler, ekonomi dünyasının kısaltmalarına fazlasıyla hakimsin! IMF'den TCMB'ye, WTO'dan BDDK'ya kadar hem uluslararası hem de yerel kuruluşları avucunun içi gibi biliyorsun. Borsa raporlarını takip etmek, ekonomi haberlerini yorumlamak senin için adeta günlük rutin olmuş. Öyle ki, ekonomi sohbetlerinde havalı bir şekilde kısaltmalarla konuşuyor ve çevrendekilere profesyonel bir ekonomist izlenimi veriyorsun. Zaten arkadaşların da bu tür konularda ilk olarak sana danışıyor, çünkü senin bilmediğin bir şey yok! Hem global ekonomi gündemini takip ediyorsun hem de yerel kurumların işleyişine hâkimsin. Seninle aynı ortamda ekonomi konuşmak gerçekten keyifli ve bilgilendirici. Bravo!

Hakimsin!

Hakimsin!

Ekonomi kısaltmaları konusunda oldukça iyisin hem uluslararası kuruluşları hem de Türkiye'deki önemli kurumları gayet iyi biliyorsun. IMF ve WTO'yu anında tanıyorsun, TCMB ve SPK gibi yerel kuruluşlar konusunda da bilgi sahibisin. Ancak bazen birkaç kısaltma seni biraz düşündürebilir ya da ufak bir tereddüt yaşatabilir. Ama merak etme, bu konuda gerçekten sağlam bir temelin var. Belli ki ekonomi haberlerini takip ediyor ve gelişmeleri kaçırmamaya çalışıyorsun. Küçük detaylar üzerinde biraz daha çalışırsan, bir kısaltma dahisi olman işten bile değil. Kısacası, ekonomi dünyasına aşinasın ve neyin ne olduğunu gayet iyi biliyorsun. Bu yetkinliğinle kısa sürede zirveye çıkman mümkün!

Pek Hakim Olduğunu Söyleyemeyiz!

Görünen o ki, ekonomi dünyasının kısaltmaları seni biraz zorluyor! IMF ve TCMB gibi temel kısaltmalar bile sana biraz yabancı gelmiş olabilir ama bu hiç problem değil. Ekonomi haberleri ve raporları her zaman kolay anlaşılır olmaz, bu yüzden bu tür kısaltmaları öğrenmek biraz zaman alabilir. Ancak, biraz ekonomi gündemini takip ederek ve bu kurumlar hakkında küçük araştırmalar yaparak kısa sürede eksiklerini kapatabilirsin. Unutma, herkes her konuda uzman olmak zorunda değil! Şimdi öğrendiklerinle daha fazla bilgi edinmeye başlayabilir ve ekonomi dünyasının bu gizemli kısaltmalarını birer birer çözebilirsin. Ekonomiye meraklı bir yaklaşım gösterirsen, bu terimler sana da kolay gelecektir!

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