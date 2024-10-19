Ekonomi Kuruluşlarının Kısaltmalarına Ne Kadar Hakimsin?
Ekonomi Kuruluşlarının Kısaltmalarına Ne Kadar Hakimsin?
Bu testte ekonomi kuruluşlarının kısaltmalarına ne kadar hakim olduğunu ortaya koyuyoruz!
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1. IMF hangi uluslararası kuruluşun kısaltmasıdır?
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2. WTO'nun açılımı nedir?
3. OECD hangi organizasyonun kısaltmasıdır?
4. TCMB hangi kurumun kısaltmasıdır?
5. BDDK hangi Türk kurumunun kısaltmasıdır?
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