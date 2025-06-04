Japonya’nın ekonomisi senin gibi istikrarlı birine emanet edilebilir! Senin sistematik ve ileri görüşlü yapın, Japonya'nın ekonomisini yönetmek için ideal! Böyle bir durum olsa sen; teknolojiye, inovasyona ve eğitime öncelik verirsin. Sakin ama etkili kararlar alır, dev projeleri yönetirsin. Uzun vadeli politikaların insanı olarak, 'bugünü değil, geleceği' düşünerek hareket edersin.