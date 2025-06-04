Ekonomi Bilgine Göre Hangi Ülkenin Ekonomisini Yönetirdin?
Döviz kurlarını anlık takip edenlerden misin, yoksa ekonomiye fazla kafa yormayanlardan mı? Finans dünyasıyla ilgili ne kadar bilgili olduğunu bizimle paylaş, hangi ülkenin ekonomisinin başına geçmen gerektiğini söyleyelim. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. “Enflasyon” kelimesi sana ne çağrıştırıyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Bir ülkenin ekonomi bakanı olduğunu düşün, ilk yatırımını nereye yaparsın?
3. Bir ülkenin ekonomisi sence nasıl ayakta kalır?
4. Peki, hangi ülkenin ekonomik koşulları sana daha cazip geliyor?
5. Dolar kuru artınca ilk tepkin hangisi olur?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Söyle bakalım, sen birikimini nasıl yaparsın?
7. Kriz dönemlerinde ne yaparsın?
8. "Para" senin için en çok ne ifade ediyor?
9. Diyelim ki bir ülkenin ekonomisinden sorumlusun ve bir kriz ortamı var. Halkı nasıl rahatlatırsın?
10. Hangi ekonomik tanım seni daha çok korkutuyor?
Almanya
Türkiye
Japonya
Brezilya
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın