Ekonomi Bilgine Göre Dünyaca Ünlü Hangi CEO'sun?
Ekonomi Bilgine Göre Dünyaca Ünlü Hangi CEO'sun?
Bu testte ekonomi bilgini ölçerek dünyaca ünlü hangi CEO olduğunu söylüyoruz!
Hazırsan teste geçelim!
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1. Son olarak bir ülkenin "Ticaret Açığı" neye karşılık gelir?
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2. Peki ya bir ülkenin toplam mal ve hizmet üretiminin değerini ölçen terim nedir?
3. Merkez bankası para politikası uygularken hangi araçları kullanabilir?
4. Bir şirketin tek bir ürünü veya hizmeti kontrol ettiği ve rakiplerinin olmadığı bir pazarda bu şirketin durumu nedir?
5. Hangisi enflasyonun olumsuz etkilerinden olabilir?
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