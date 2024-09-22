Görüş Bildir
Haberler
Finans
Ekonomi Bilgine Göre Dünyaca Ünlü Hangi CEO'sun?

etiket Ekonomi Bilgine Göre Dünyaca Ünlü Hangi CEO'sun?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
22.09.2024 - 17:01

Bu testte ekonomi bilgini ölçerek dünyaca ünlü hangi CEO olduğunu söylüyoruz!

Hazırsan teste geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Son olarak bir ülkenin "Ticaret Açığı" neye karşılık gelir?

2. Peki ya bir ülkenin toplam mal ve hizmet üretiminin değerini ölçen terim nedir?

3. Merkez bankası para politikası uygularken hangi araçları kullanabilir?

4. Bir şirketin tek bir ürünü veya hizmeti kontrol ettiği ve rakiplerinin olmadığı bir pazarda bu şirketin durumu nedir?

5. Hangisi enflasyonun olumsuz etkilerinden olabilir?

5. Hangisi enflasyonun olumsuz etkilerinden olabilir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Bir ülke diğer ülkelerle mal ve hizmet ticareti yapmazsa bu durum aşağıdaki ekonomik kavramla tanımlanır?

7. Hangi para politikası aracı para arzını artırmak için merkez bankasının hükümet tahvili satın almasını içerir?

8. Son soru! Bir ekonomideki ürün ve hizmetlerin toplam değeri hangi ekonomik göstergeyi temsil eder?

8. Son soru! Bir ekonomideki ürün ve hizmetlerin toplam değeri hangi ekonomik göstergeyi temsil eder?

Elon Musk!

Elon Musk!

Ekonomi bilgine göre sen dünyaca ünlü Elon Musk'sın. Yani, yenilikçi projelerinle adından söz ettiren, Mars'a gitme hayaliyle yanıp tutuşan ve elektrikli araç devrimini başlatan kişi sensin! 🚀 Şirketlerinle, SpaceX’te roketleri uzaya fırlatırken, Tesla’da elektrikli araçlarla yolları yeniden tanımlıyorsun. Sık sık, sabahları uzaya fırlatılacak yeni bir roket planı yaparken öğleleri, Tesla'nın en son modelini sürerken buluyorsun kendini. Tabii, tüm bu heyecan verici projeler arasında biraz da zaman ayırıp uzayda bir tatil planı yapmayı unutmuyorsun! Mars’a taşınmak için sabırsızlanırken, dünyada yenilikçi fikirlerinle herkese ilham vermeye devam ediyorsun.

Sundar Pichai!

Sundar Pichai!

Ekonomi bilgine göre sen dünyaca ünlü Sundar Pichai'sın. Google ve Alphabet'in CEO'su olarak, teknoloji dünyasında devrim yaratıyorsun! 🌐 Yapay zeka ve internet teknolojileri konusundaki vizyonunla, dünya çapında milyarlarca insanın hayatını kolaylaştıran ürünler ve hizmetler geliştiriyorsun.Günlerinin çoğu yeni teknolojilerin potansiyelini keşfetmek ve bu yenilikleri kullanarak daha akıllı bir dünya yaratmakla geçiyor. Ofisinde Google'ın en son projeleri üzerinde çalışırken, bir yandan da YouTube'un evrimini izliyor ve geleceğin internet trendlerini şekillendiriyorsun.Sürekli olarak, teknoloji ile sınırları zorlayarak dünya çapında daha bağlantılı ve verimli bir toplumu desteklemeye çalışıyorsun. Arada sırada, bu yoğun tempoya bir mola verip, belki bir yapay zeka robotunun nasıl çalıştığını izlemek için gözlüklerini takmayı da ihmal etmiyorsun. 😄

Tim Cook!

Tim Cook!

Ekonomi bilgine göre sen dünyaca ünlü Tim Cook'sın. Apple'ın CEO'su olarak, teknolojinin geleceğini şekillendiren bir lider olarak tanınıyorsun.  İnovasyon ve kullanıcı deneyimini ön planda tutarak, iPhone'dan MacBook'a kadar tüm ürünlerinle teknoloji dünyasında çığır açıyorsun  En son teknolojileri geliştirirken, aynı zamanda şirketin küresel stratejilerini yönlendirmeye devam ediyorsun. Ürün lansmanları ve teknoloji etkinlikleri arasında, bazen bir araya gelip teknolojinin geleceği hakkında düşündüğün, bazen de Apple Store'da bir iPhone'un en yeni özelliklerini test ettiğin anlar yaşıyorsun...

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın