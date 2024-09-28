Ekol TV Sunucusu Pınar Işık Ardor’un Oğlu Bıçaklı Saldırıya Uğradı
Ekol TV Sunucusu Pınar Işık Ardor’un Oğlu Bıçaklı Saldırıya Uğradı
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İstanbul’da bir parkta iki genç, bıçaklı saldırıya uğradı. Gençlerden birinin gazeteci ve Ekol TV sunucusu Pınar Işık Ardor’un oğlu olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Pınar Işık Ardor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, oğlunun evlerinin yanındaki parkta hiç tanımadıkları iki kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını belirtti. Ardor, oğlunun ameliyata alındığını ve durumunun iyi olduğunu da ifade etti.
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