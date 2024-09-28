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Ekol TV Sunucusu Pınar Işık Ardor’un Oğlu Bıçaklı Saldırıya Uğradı

Ekol TV Sunucusu Pınar Işık Ardor’un Oğlu Bıçaklı Saldırıya Uğradı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
28.09.2024 - 19:19

Ekol TV sunucularından Pınar Işık Ardor'un oğlu, İstanbul'da bir parkta bıçaklı saldırıya uğradı. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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İstanbul’da bir parkta iki genç, bıçaklı saldırıya uğradı. Gençlerden birinin gazeteci ve Ekol TV sunucusu Pınar Işık Ardor’un oğlu olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul’da bir parkta iki genç, bıçaklı saldırıya uğradı. Gençlerden birinin gazeteci ve Ekol TV sunucusu Pınar Işık Ardor’un oğlu olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Pınar Işık Ardor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, oğlunun evlerinin yanındaki parkta hiç tanımadıkları iki kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını belirtti. Ardor, oğlunun ameliyata alındığını ve durumunun iyi olduğunu da ifade etti.

Pınar Işık Ardor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, oğlunun evlerinin yanındaki parkta hiç tanımadıkları iki kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını belirtti. Ardor, oğlunun ameliyata alındığını ve durumunun iyi olduğunu da ifade etti.
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