Ekmek Arası Yumurtanın Fiyatı Şaşkına Çevirdi: "Dünyanın En Ucuz Dürümü"

Gezdiği kentlerde çektiği yemek videolarıyla tanınan YouTuber Ayaz Orakçı'nın Konya'da bir büfede yediği yumurta dürümü sosyal medyada gündem oldu. Yağsız 10, zeytin yağıyla 12 liraya satılan yumurta dürümü izleyenler tarafından çok ucuz bulundu.
Kaynak: Ayaz Orakçı
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YouTube'da çektiği gezi ve yemek videolarıyla bilinen Ayaz Orakçı'nın Konya'da yediği yumurta dürümünün fiyatı izleyenleri hayrete düşürdü.
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Çeyrek ekmek arasına 1 yumurta, tuz ve biberle hazırlanan dürümün fiyatının 10 TL olduğunu söyleyen büfe sahibi, zeytin yağı eklenmesi durumunda fiyatın 12 liraya çıktığını söyledi.
Orakçı'nın videosuna gelen yorumlar ise şu şekilde oldu. 👇
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