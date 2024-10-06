Ekmek Arası Yumurtanın Fiyatı Şaşkına Çevirdi: "Dünyanın En Ucuz Dürümü"

Gezdiği kentlerde çektiği yemek videolarıyla tanınan YouTuber Ayaz Orakçı'nın Konya'da bir büfede yediği yumurta dürümü sosyal medyada gündem oldu. Yağsız 10, zeytin yağıyla 12 liraya satılan yumurta dürümü izleyenler tarafından çok ucuz bulundu.

Kaynak: Ayaz Orakçı