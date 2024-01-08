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Ekmek Almaya Giden Kızın Boynuna Halı Düştü: Olduğu Yere Yığıldı

Ekmek Almaya Giden Kızın Boynuna Halı Düştü: Olduğu Yere Yığıldı

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
08.01.2024 - 18:00

Samsun'da ekmek almaya giden Elanur Gümüş'ün üzerine halı düştü. Altıncı kattan düşen halı, kızın yaralanmasına neden oldu.

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Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi’nde ekmek almaya giden Elanur Gümüş'ün 6. kattan üzerine düşen nesneyle hastanelik oldu.

Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi’nde ekmek almaya giden Elanur Gümüş'ün 6. kattan üzerine düşen nesneyle hastanelik oldu.

Ailesine ait pastanede çalışan Elanur, 7 katlı binanın 6'ıncı katında bulunan halının üzerine düşmesiyle yere yığıldı. Olay yerine gelen ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ailesine ait pastanede çalışan Elanur, 7 katlı binanın 6'ıncı katında bulunan halının üzerine düşmesiyle yere yığıldı. Olay yerine gelen ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kızın annesi Esma Gümüş, yaşanan olayla ilgili "Kızım markete ekmek almaya gidiyordu. Yerde yatarken gördüm ve bana gel diye el etti. Ambulansa haber verip hastaneye götürdük" dedi.

Kızın annesi Esma Gümüş, yaşanan olayla ilgili "Kızım markete ekmek almaya gidiyordu. Yerde yatarken gördüm ve bana gel diye el etti. Ambulansa haber verip hastaneye götürdük" dedi.

Olayın yaşandığı sırada çevrede bulunanlar ise halının kızın boynuna düştüğünü söyledi.

Olayın yaşandığı sırada çevrede bulunanlar ise halının kızın boynuna düştüğünü söyledi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattığını duyurdu.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattığını duyurdu.
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Olay ile ilgili video 👇

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