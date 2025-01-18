Ekip Arkadaşların Senin Hakkında Ne Düşünüyor?

Sen ekipteki pozitif enerji kaynağısın! Nerede bir gerginlik varsa, bir kahkahanla ortamı yumuşatmayı başarıyorsun. İş arkadaşların seni dinamik, eğlenceli ve her zaman neşeli biri olarak görüyor. Sıkıcı toplantıları bile keyifli hale getirme gibi eşsiz bir yeteneğin var. Seninle çalışmak, iş arkadaşların için hem bir şans hem de bir terapi gibi.