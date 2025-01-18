Ekip Arkadaşların Senin Hakkında Ne Düşünüyor?
Ekip Arkadaşların Senin Hakkında Ne Düşünüyor?
Hepimiz iş yerinde bir iz bırakırız: kimimiz lider ruhuyla öne çıkar, kimimiz kahkahalarıyla ortamı şenlendirir. Peki, ekip arkadaşların senin hakkınızda ne düşünüyor? Bu test, iş yerindeki algını keşfetmene yardımcı olacak! Unutma, sorulara dürüstçe cevap ver. Sonuçlar hem eğlenceli hem de düşündürücü olabilir. Belki de hiç farkında olmadığın özelliklerinle yüzleşeceksin. Hazırsan, başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle sabah işe geldiğinizde ilk işinizin ne olduğunu öğrenelim?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Peki o gün bir toplantı varsa ve o toplantı sırasında genelde sen…
3. Ekip arkadaşın senden bir yardım istediğinde tepkin ne olurdu?
4. Peki artık hafta sonuna doğru yaklaştık. Cuma günü geldiğinde ruh halin nasıl olur?
5. Öyleyse mesai bitiminde koşarak eve gitmeyi dört gözle bekleyenlerden misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Biraz daha tebrik kısmına gelirsek, bir proje başarıyla tamamlandığında ekip arkadaşlarınla iletişim nasıl olur?
7. Kritik bir soruya gelelim. İş yerinde acil bir durum olduğunda davranışın nasıl olur?
8. Peki işe yeni bir ekip arkadaşın başladığında ona karşı tepkin nasıl olurdu?
9. Son olarak ofiste bir kutlama olduğunda aşağıdakilerden hangisi sen olurdun?
Kesinlikle lider ruhlu, güvenilir ve yol gösterici olduğunu düşünüyorlar!
Kesinlikle ofisin enerji bombası olduğunu düşünüyorlar!
İş arkadaşların seni sessiz bir kahraman olarak görüyorlar!
Bunu söylemek istemezdik ama iş arkadaşların seni kendi halinde ve umursamaz görüyorlar!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın