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Ekip Arkadaşların Senin Hakkında Ne Düşünüyor?

etiket Ekip Arkadaşların Senin Hakkında Ne Düşünüyor?

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
18.01.2025 - 17:01

Hepimiz iş yerinde bir iz bırakırız: kimimiz lider ruhuyla öne çıkar, kimimiz kahkahalarıyla ortamı şenlendirir. Peki, ekip arkadaşların senin hakkınızda ne düşünüyor? Bu test, iş yerindeki algını keşfetmene yardımcı olacak! Unutma, sorulara dürüstçe cevap ver. Sonuçlar hem eğlenceli hem de düşündürücü olabilir. Belki de hiç farkında olmadığın özelliklerinle yüzleşeceksin. Hazırsan, başlayalım!

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1. Öncelikle sabah işe geldiğinizde ilk işinizin ne olduğunu öğrenelim?

2. Peki o gün bir toplantı varsa ve o toplantı sırasında genelde sen…

3. Ekip arkadaşın senden bir yardım istediğinde tepkin ne olurdu?

4. Peki artık hafta sonuna doğru yaklaştık. Cuma günü geldiğinde ruh halin nasıl olur?

5. Öyleyse mesai bitiminde koşarak eve gitmeyi dört gözle bekleyenlerden misin?

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6. Biraz daha tebrik kısmına gelirsek, bir proje başarıyla tamamlandığında ekip arkadaşlarınla iletişim nasıl olur?

7. Kritik bir soruya gelelim. İş yerinde acil bir durum olduğunda davranışın nasıl olur?

8. Peki işe yeni bir ekip arkadaşın başladığında ona karşı tepkin nasıl olurdu?

9. Son olarak ofiste bir kutlama olduğunda aşağıdakilerden hangisi sen olurdun?

Kesinlikle lider ruhlu, güvenilir ve yol gösterici olduğunu düşünüyorlar!

Ekip arkadaşların seni adeta ekibin direği olarak görüyor! Sen olmadan işlerin yolunda gitmesi biraz zor gibi. Her zaman çözüm odaklı, düzenli ve yardımseversin. İşlerin karmaşıklaştığı anlarda sakinliğin ve netliğinle durumu toparlayan kişi oluyorsun. Takımın seninle kendini güvende hissediyor ve her zaman sana danışmaktan çekinmiyor. Yani, iş arkadaşların için bir nevi süper kahraman gibisin.

Kesinlikle ofisin enerji bombası olduğunu düşünüyorlar!

Sen ekipteki pozitif enerji kaynağısın! Nerede bir gerginlik varsa, bir kahkahanla ortamı yumuşatmayı başarıyorsun. İş arkadaşların seni dinamik, eğlenceli ve her zaman neşeli biri olarak görüyor. Sıkıcı toplantıları bile keyifli hale getirme gibi eşsiz bir yeteneğin var. Seninle çalışmak, iş arkadaşların için hem bir şans hem de bir terapi gibi.

İş arkadaşların seni sessiz bir kahraman olarak görüyorlar!

Sen işleri sessizce ama etkili bir şekilde yürüten kişilerdensin. Çok fazla konuşmasan da yaptıklarınla her zaman fark yaratıyorsun. Ekip arkadaşların, sana her zaman güvenebileceklerini biliyorlar. Onlar için görünmez ama vazgeçilmez bir kahraman gibisin. Sadık, sabırlı ve çözüm odaklı yapınla ekibinde önemli bir yerin var. Sessizliğinin ardında güçlü bir liderlik gizli olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz.

Bunu söylemek istemezdik ama iş arkadaşların seni kendi halinde ve umursamaz görüyorlar!

Son zamanlarda biraz yoruldun mu? Belki de tempoyu biraz düşürmeye ihtiyacın vardır. Ekip arkadaşların seni genelde kendi alanınıza çekilmeyi seven, daha az konuşan biri olarak tanımlıyor. Ancak bu, senin değerli olmadığın anlamına gelmiyor. İşlerini tamamlıyorsun, ama enerjini dikkatli kullanıyorsun. Dinlenme ve kendine zaman ayırma hakkın olduğunu unutma; Ayrıca ekip de bunu anlamış durumda.

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Mert Şenoğul
Mert Şenoğul
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