Ekim Ayının İlk Gününden Yatırımcıları Sevindiren 10 Hisse: 1 Ekim'de Borsada Kazandıranlar
Ekim Ayının İlk Gününden Yatırımcıları Sevindiren 10 Hisse: 1 Ekim'de Borsada Kazandıranlar
1 Ekim itibarıyla borsada en çok kazandıran hisseler, farklı sektörlerden gelen yükselişleriyle dikkat çekti. Yeşil enerjiden tekstile, gıdadan turizme kadar geniş bir yelpazede yer alan bu şirketler, yatırımcılarına kazanç sağladı. Eğer siz de borsadaki hareketliliği kaçırmak istemiyorsanız, bu hisse senetlerini mutlaka gözden geçirmelisiniz!
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1. Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş. (LYDIA)
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2. Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA)
3. Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA)
4. Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALAT)
5. Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KRTEK)
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