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Ekim Ayının İlk Gününden Yatırımcıları Sevindiren 10 Hisse: 1 Ekim'de Borsada Kazandıranlar

etiket Ekim Ayının İlk Gününden Yatırımcıları Sevindiren 10 Hisse: 1 Ekim'de Borsada Kazandıranlar

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
01.10.2024 - 18:50

1 Ekim itibarıyla borsada en çok kazandıran hisseler, farklı sektörlerden gelen yükselişleriyle dikkat çekti. Yeşil enerjiden tekstile, gıdadan turizme kadar geniş bir yelpazede yer alan bu şirketler, yatırımcılarına kazanç sağladı. Eğer siz de borsadaki hareketliliği kaçırmak istemiyorsanız, bu hisse senetlerini mutlaka gözden geçirmelisiniz!

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1. Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş. (LYDIA)

1. Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş. (LYDIA)

Ekim ayının ilk gününde %10,00’lik bir artışla dikkat çeken Lydia Yeşil Enerji, borsada 10.560,00 TL seviyesine ulaştı. Yeşil enerji sektöründeki büyüme, şirketin sürdürülebilir projeleriyle birleşince, yatırımcılar için önemli bir fırsat yarattı.

2. Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA)

2. Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA)

%9,97’lik bir yükselişle 50,30 TL seviyesine ulaşan Marka Yatırım Holding, yatırım portföyündeki çeşitlilikle borsada yükselmeye devam ediyor. Ş

3. Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA)

3. Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA)

Tera Yatırım Menkul Değerler, %9,94 oranındaki artışla 22,56 TL seviyesine ulaştı. Finansal hizmetler sektöründe başarılı adımlar atan şirket, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

4. Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALAT)

4. Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALAT)

Ekim ayının ilk gününde %9,84’lük bir yükselişle 52,00 TL seviyesine gelen Balatacılar, sanayi ürünlerine olan taleple beraber hisse fiyatını artırdı.

5. Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KRTEK)

5. Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KRTEK)

Tekstil sektöründeki Karsu Tekstil, %9,57’lik artışla 27,94 TL seviyesine ulaşarak yatırımcıların radarına girdi.

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6. Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. (KRSTL)

6. Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. (KRSTL)

Kristal Kola, %8,28’lik bir artışla 6,41 TL seviyesine yükseldi.

7. Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Mal Ticaret Pazarlama A.Ş. (ULAS)

7. Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Mal Ticaret Pazarlama A.Ş. (ULAS)

Ulaşlar Turizm, turizm sektöründeki canlanma sayesinde %8,47’lik bir yükselişle 30,98 TL seviyesine ulaştı.

8. Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş. (SELGD)

8. Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş. (SELGD)

Gıda sektöründe faaliyet gösteren Selçuk Gıda, %8,16’lık bir artışla 50,15 TL seviyesine yükseldi. Gıda ihracatındaki artış ve şirketin yeni pazarlara açılması, hisse fiyatlarını destekleyen başlıca faktörler arasında.

9. Euro Yatırım Holding A.Ş. (EUHOL)

9. Euro Yatırım Holding A.Ş. (EUHOL)

Euro Yatırım Holding, %5,49 oranındaki bir artışla 9,60 TL seviyesine yükseldi.

10. Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt Ticaret A.Ş. (ULUSE)

10. Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt Ticaret A.Ş. (ULUSE)

Ulusoy Elektrik, %5,44’lük bir yükselişle 163,30 TL seviyesine ulaştı. Elektrik imalat sektöründeki büyüme ve altyapı yatırımları, bu artışı destekleyen önemli faktörlerden biri oldu.

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