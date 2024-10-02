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Ekim Ayına Özel Yeme İçme Tavsiyeleri: Ekim Ayında Deneyebileceğiniz 12 Farklı Lezzet

etiket Ekim Ayına Özel Yeme İçme Tavsiyeleri: Ekim Ayında Deneyebileceğiniz 12 Farklı Lezzet

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
02.10.2024 - 14:01

Ekim ayı demek artık sonbaharın başlangıcı demek. Sonbaharda sebzeler, meyveler de değişiyor elbette. Her yerin turuncu olduğu bu ayda size önerebileceğimiz lezzetlere gelin birlikte bakalım...

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1. Bal Kabağı Çorbası

1. Bal Kabağı Çorbası

Ekim ayının favorisi bal kabağı diyebiliriz. Bal kabağını rahatça bulabildiğiniz bu ayda bu meyveyi kullanarak lezzetli bir çorba yapabilirsiniz. Tatlı tadıyla içimi kolay bir çorba olacak bu lezzet sonbaharda içinizi ısıtacak. Zaten oldukça lezzetli olan çorbanın lezzetini artırmak için önce bal kabaklarını fırında biraz közleyebilir ve et suyuyla pişirebilirsiniz. Bu çorbaya bir de krema eklerseniz tadından yenmez!

2. Kestane

2. Kestane

Sonbahar ayları ile birlikte sokakta kestanecileri görmeye başlarız. Mis gibi her yeri kokutan kestane yemek için sokaktaki satıcıları beklemenize gerek yok. Kestanelerin üzerini çizip fırında pişirirseniz sokaktakilere yakın bir lezzet yakalayabilirsiniz. Serin sonbahar akşamlarında dizi keyfi yaparken kestane en iyi eşlikçiniz olacak.

3. Narlı Salata

3. Narlı Salata

Nar, Ekim ayında tezgahlarda görebileceğiniz meyvelerden. Önce rengine sonra tadına aşık olunan narı tek başına yiyebileceğiniz gibi salatalarınıza koyarak salatalarınıza lezzetli bir dokunuş gerçekleştirebilirsiniz. Sağlıklı bu meyveyi salatalarınıza ekleyerek görsel bir şölen yaratmanız mümkün. Mesela roka, ceviz ve peynirle yaptığınız salataya nar ekleyebilirsiniz.

4. Mantarlı Risotto

4. Mantarlı Risotto

Risottoyu İtalyan pilavı olarak düşünebilirsiniz. Mantarın zaten Ekim ayında en taze olduğu zamanlar. O yüzden mantarlı risotto yapmak için şimdi tam zamanı diyebiliriz. Mantarın aroması, pirinçle buluşunca ortaya harika bir yemek çıkıyor. Mantarları soteledikten sonra pirinçle buluşturup pişirebilirsiniz. Hele bir de üzerine parmesan eklendiğinde bu yemeği tarif edecek kelime bulamayacaksınız!

5. Fırında Tatlı Patates

5. Fırında Tatlı Patates

Tatlı patates, Ekim ayında sıklıkla tüketilen besinlerden biri. Bu ayda oldukça lezzetli olan tatlı patates fırında çok güzel oluyor.  İnce ince dilimlediğiniz tatlı patatesleri zeytinyağı, tuz, karabiber, kırmızı biber gibi baharatlarla tatlandırabilirsiniz. Baharatlayıp fırına verdiğinizde çıtır çıtır olan tatlı patates tam bir yancı! Yemeklerin yanına ne yapacağınıza karar veremediğinizde tatlı patatesi düşünebilirsiniz.

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6. Elma Cipsi

6. Elma Cipsi

Ekim ayı tarçın ve elmalı tariflerin ayı. Elmalı kurabiye gibi tariflerden sıkıldıysanız buna benzer yeni bir önerimiz var. Elma ayı diyebileceğimiz Ekim ayında güzel bir elma cipsi yapmaya ne dersiniz? İnce dilimlenmiş elmaları fırınlayıp kendiniz ya da sevdikleriniz için sağlıklı bir atıştırmalık hazırlayabilirsiniz. Bu elma cipslerini pişirirken üzerine tarçın da serpebilirsiniz.

7. Kabak Tatlısı

7. Kabak Tatlısı

Bal kabağının çorbasından bahsettik, bir de tatlısında söz edelim. Kabak tatlısını sevmeyen bulmak zor. Bir de üzerine tahin ve ceviz serpince bu lezzet katlanıyor. Sonbaharın en sevilen meyvesi olan bal kabağı ile tatlı yapmak aslında çok basit. Kabakları dilimleyip tencereye alıyoruz. Üzerine şekerini koyup ağır ateşte pişiriyoruz. Tatlı pişerken eve yayılan mis gibi kokusunu duyup beklemek çok zor olacak!

8. Tarçınlı Rulolar

8. Tarçınlı Rulolar

Ekim ayında tarçın çok sık kullanılıyor. Tarçınlı lezzetleri seviyorsanız bu tarif tam sizlik olabilir. Yaparken tüm tarçın kokusu eve yayılıyor. Bu koku bile insanı mutlu etmeye yetiyor. Ekim ayına uygun bu lezzetli tarif için mayalı bir hamur yapıyorsunuz. İçine tarçınlı karışımı sürüp rulo haline getirdiğiniz tarifi sıcacık çay ya da kahveyle içmeye bayılacağınıza eminiz!

9. Karnabahar Graten

9. Karnabahar Graten

Karnabahar, sonbaharın faydalı sebzelerinden. Bu sebzeyi pek sevmiyorsanız bir de graten olarak deneyin deriz. Üzerine bol bol krema hatta biraz kaşar serpince o sevmediğiniz karnabaharın nasıl lezzetli olduğuna şaşıracaksınız. Haşladığınız karnabaharları krema, kaşar veya beşamel sosla lezzetlendirdiğiniz bu tarifi ister ana yemek isterseniz ana yemeğe yancı olarak düşünebilirsiniz.

10. Havuçlu Kek

10. Havuçlu Kek

Ekim ayı turuncuların ayı. Havuçlar, tarçınlar, bal kabakları derken turuncu ne varsa bu ayda. Böyle olunca bu ayın en sevilen keki havuçlu tarçınlı kek oluyor. Bu keke biraz daha lezzet katmak için içine ceviz de koyabilirsiniz elbette. Fırına attıktan sonra eve yayılan kokusu ve yerken ağzınızda dağılan dokusu ile bu kek çok başka!

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11. Lahana Dolması

11. Lahana Dolması

Ekim ayında yavaş yavaş kışlık sebzeler çıkmaya başlıyor. Bunlardan biri de lahana. Lahananın yemeği yapılsa da dolmasının lezzetli bir başka. Zeytinyağlısı da yapılan lahana dolmasının kıymalısını yiyen lezzetine doyamıyor. Üzerine bol karabiberle hem lezzetli hem de faydalı dolma Ekim ayının vazgeçilmez bir lezzeti.

12. Fındıklı Kurabiye

12. Fındıklı Kurabiye

Fındıklı kurabiyenin Ekim ayıyla ne alakası var diye düşünmeyin. Taze fındıkların olduğu Ekim ayında evinizi mis gibi kavrulmuş fındık kokutacak bu kurabiyeleri ister minik şekilli isterseniz tek porsiyonluk olarak yapabilirsiniz. Çayın yanına çok yakışan kurabiyeler bu ayın favorilerinden!

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