Ekim Ayına Özel Yeme İçme Tavsiyeleri: Ekim Ayında Deneyebileceğiniz 12 Farklı Lezzet
Ekim Ayına Özel Yeme İçme Tavsiyeleri: Ekim Ayında Deneyebileceğiniz 12 Farklı Lezzet
Ekim ayı demek artık sonbaharın başlangıcı demek. Sonbaharda sebzeler, meyveler de değişiyor elbette. Her yerin turuncu olduğu bu ayda size önerebileceğimiz lezzetlere gelin birlikte bakalım...
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1. Bal Kabağı Çorbası
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2. Kestane
3. Narlı Salata
4. Mantarlı Risotto
5. Fırında Tatlı Patates
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6. Elma Cipsi
7. Kabak Tatlısı
8. Tarçınlı Rulolar
9. Karnabahar Graten
10. Havuçlu Kek
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