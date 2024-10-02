Ekim Ayına Özel Yeme İçme Tavsiyeleri: Ekim Ayında Deneyebileceğiniz 12 Farklı Lezzet

Bal kabağının çorbasından bahsettik, bir de tatlısında söz edelim. Kabak tatlısını sevmeyen bulmak zor. Bir de üzerine tahin ve ceviz serpince bu lezzet katlanıyor. Sonbaharın en sevilen meyvesi olan bal kabağı ile tatlı yapmak aslında çok basit. Kabakları dilimleyip tencereye alıyoruz. Üzerine şekerini koyup ağır ateşte pişiriyoruz. Tatlı pişerken eve yayılan mis gibi kokusunu duyup beklemek çok zor olacak!