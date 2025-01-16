Eğlencenin Sürmesi İçin Gerekli: Güvenli Cinsellik İçin Bilmeniz Gereken 10 Şey

Son olarak; ilişki sırasında her zaman karşı tarafın onayladığı şeyleri yapmalı ve çok ileri gitmeden önce onay aldığından emin olmalısın. Aynı şeyi karşı taraf senden bir şey talep ettiğinde kendin için de düşünmelisin. Böylece hem kendin hem de partnerin için en keyifli, güvenli ve elbette sağlıklı seks ortamını birlikte oluşturabilirsiniz. 🙌