Eğitimde Uçurum Derinleşiyor: Erişilebilirlik Krizi ve Sürdürülebilirlik Sorunu
Türkiye’de yaşanan derin ekonomik krizler, toplumun her kesimini olduğu gibi eğitim alanını da derinden etkiliyor. Özellikle büyük şehirlerdeki özel okulların maliyetleri astronomik rakamlara ulaşmış durumda. 600 bin TL ile 1.5 milyon TL bandına çıkan okul ücretleri, orta sınıfın fiilen yok olduğu bir ülkede, özel eğitimi artık neredeyse yalnızca üst gelir grubunun erişebileceği bir lüks haline getirdi. Bu durumun kendisi bile, eğitimin temel bir hak mı yoksa piyasa malı mı olduğu sorusunu yeniden gündeme getiriyor.
Yazan: Kayhan Karlı, YÖMEV Başkanı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eğitimde Çarpık Bir Ekonomi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Orta Sınıf Yoksa Eğitim Kim İçin?
Sürdürülebilirlik için Yeni Bir Model Şart
Sonuç: Eğitim Lüks Değil, Haktır
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video