Eğitimde Uçurum Derinleşiyor: Erişilebilirlik Krizi ve Sürdürülebilirlik Sorunu

Büyükşehirlerdeki özel okulların artan maliyetleri yalnızca enflasyonla açıklanamaz. Lüks kampüs yatırımları, marka yarışları, yurt dışı diploma programları, prestij yarışı… Tüm bu unsurlar, eğitimin özünden uzaklaşmasına neden oluyor. Eğitim, bir “deneyim ürünü” haline getiriliyor ama bu deneyimin merkezinde çocuk değil, pazarlama var. Halbuki eğitim, şatafatla değil; iyi öğretmenle, sağlıklı bir öğrenme iklimiyle ve doğru pedagojiyle gelişir.

Öte yandan, Anadolu’daki birçok özel okul hâlâ 250-400 bin TL bandında eğitim sunabiliyor ve bu kurumlar, büyük şehirlerdeki muadillerine kıyasla finansal anlamda daha az kriz yaşıyor. Bu da bize şunu gösteriyor: Sorun yalnızca ekonomik kriz değil, aynı zamanda şehir merkezlerinde yapay olarak şişirilmiş bir eğitim ekonomisinin varlığıdır.