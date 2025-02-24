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Eğitimde Dönüşümün Adresi: EYFOR 16’ya Davetlisiniz!

etiket Eğitimde Dönüşümün Adresi: EYFOR 16’ya Davetlisiniz!

Adem Çilek
Adem Çilek - Onedio Üyesi
24.02.2025 - 21:21

Günümüz dünyasında teknoloji hızla gelişmekte, öğretim yöntemleri sürekli evrilmekte ve yönetim anlayışı dönüşüm geçirmektedir. Yaşanan değişim ve dönüşüm sürecini yönetmek, çağı yakalamak ve çağın ötesine geçmek için en güçlü araçlardan biri hiç şüphesiz ki eğitimdir. İşte tam da bu noktada, EYFOR 16 Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, eğitimde yenilikçi yaklaşımları tartışmak ve alanın geleceğine ışık tutmak için önemli bir buluşma noktası olmaya hazırlanıyor.

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EYFOR 16: Eğitimin geleceğine yön vermek

EYFOR 16: Eğitimin geleceğine yön vermek

EYFOR (Eğitim Yönetimi Forumu), her yıl eğitim yöneticileri, akademisyenler, öğretmenler ve eğitim alanında çalışan uzmanları bir araya getiren uluslararası bir platformdur. 30 Nisan - 04 Mayıs 2025 tarihleri arasında Antalya’da EYUDER Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Giresun Üniversitesi işbirliği ile düzenlenecektir. Kongreye, EBİLİG Türk Dünyası Eğitim Ağı üzerinden Türkistan coğrafyasından eğitimciler ve akademisyenler de katılım gösterecektir.

Bu yıl 16.’sı düzenlenecek olan kongrenin açılış konuşmacısı olarak KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar davet edilmiştir. Ayrıca, çağrılı konuşmacı olarak eğitim yönetimi alanının dünyaca ünlü dergisi EMAL (Educational Management Administration & Leadership) dergisinin baş editörü Prof. Tony Bush yer alacaktır.

Neden katılmalısınız?

Alanında Uzman Konuşmacılar: Eğitim yönetimi ve politika alanında öncü akademisyen, uygulayıcı ve sektör temsilcilerinin deneyimlerinden faydalanabilirsiniz.

Güncel ve Yenilikçi Konular: Eğitimin geleceğini şekillendiren yapay zeka, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve kapsayıcı eğitim modelleri gibi güncel ve yenilikçi konuları ele alan çalışmalar içinde bulunabilirsiniz.

Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitimcilerle tanışarak iş birliği geliştirme ve yeni projeler oluşturma ve ağ kurma fırsatı yakalayabilirsiniz.

Araştırmalarınızı sunarak akademik alanda kendinizi geliştirebilir, eğitim yönetimi alanında katkılar sağlayabilir, bilimsel paylaşımlar yapabilirsiniz.

Kongre ile ilgili detaylı bilgilere ulaşmak ve kayıt yaptırmak için www.eyfor.org web adresini ziyaret edebilirsiniz.

Gelin, geleceği birlikte şekillendirelim!

Gelin, geleceği birlikte şekillendirelim!

Eğitim yönetimi alanında fark yaratmak, yeni fikirler keşfetmek ve meslektaşlarınızla bilgi paylaşımında bulunmak istiyorsanız, EYFOR 16 sizin için kaçırılmayacak bir fırsat!

Eğitimde sürdürülebilir çözümler üretmek, politika geliştirme süreçlerine katkı sağlamak ve dönüşüme liderlik etmek için siz de bu önemli etkinlikte yerinizi alın.

Eğitimin geleceğini birlikte inşa etmek dileğiyle, EYFOR 16’da görüşmek üzere!

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio 

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