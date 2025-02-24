Eğitimde Dönüşümün Adresi: EYFOR 16’ya Davetlisiniz!
Eğitimde Dönüşümün Adresi: EYFOR 16’ya Davetlisiniz!
Günümüz dünyasında teknoloji hızla gelişmekte, öğretim yöntemleri sürekli evrilmekte ve yönetim anlayışı dönüşüm geçirmektedir. Yaşanan değişim ve dönüşüm sürecini yönetmek, çağı yakalamak ve çağın ötesine geçmek için en güçlü araçlardan biri hiç şüphesiz ki eğitimdir. İşte tam da bu noktada, EYFOR 16 Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, eğitimde yenilikçi yaklaşımları tartışmak ve alanın geleceğine ışık tutmak için önemli bir buluşma noktası olmaya hazırlanıyor.
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EYFOR 16: Eğitimin geleceğine yön vermek
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