Eğitimde Dönüşümün Adresi: EYFOR 16’ya Davetlisiniz!

EYFOR (Eğitim Yönetimi Forumu), her yıl eğitim yöneticileri, akademisyenler, öğretmenler ve eğitim alanında çalışan uzmanları bir araya getiren uluslararası bir platformdur. 30 Nisan - 04 Mayıs 2025 tarihleri arasında Antalya’da EYUDER Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Giresun Üniversitesi işbirliği ile düzenlenecektir. Kongreye, EBİLİG Türk Dünyası Eğitim Ağı üzerinden Türkistan coğrafyasından eğitimciler ve akademisyenler de katılım gösterecektir.

Bu yıl 16.’sı düzenlenecek olan kongrenin açılış konuşmacısı olarak KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar davet edilmiştir. Ayrıca, çağrılı konuşmacı olarak eğitim yönetimi alanının dünyaca ünlü dergisi EMAL (Educational Management Administration & Leadership) dergisinin baş editörü Prof. Tony Bush yer alacaktır.

Neden katılmalısınız?

Alanında Uzman Konuşmacılar: Eğitim yönetimi ve politika alanında öncü akademisyen, uygulayıcı ve sektör temsilcilerinin deneyimlerinden faydalanabilirsiniz.

Güncel ve Yenilikçi Konular: Eğitimin geleceğini şekillendiren yapay zeka, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve kapsayıcı eğitim modelleri gibi güncel ve yenilikçi konuları ele alan çalışmalar içinde bulunabilirsiniz.

Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitimcilerle tanışarak iş birliği geliştirme ve yeni projeler oluşturma ve ağ kurma fırsatı yakalayabilirsiniz.

Araştırmalarınızı sunarak akademik alanda kendinizi geliştirebilir, eğitim yönetimi alanında katkılar sağlayabilir, bilimsel paylaşımlar yapabilirsiniz.

Kongre ile ilgili detaylı bilgilere ulaşmak ve kayıt yaptırmak için www.eyfor.org web adresini ziyaret edebilirsiniz.