Eğitimde Adaletin Yeniden Tesisi: Özel Okullar ve Kamu Eğitimi Üzerine Bir Bakış

Türkiye’de özel okullar, son yıllarda artan maliyetler, azalan öğrenci kayıtları ve yoğun rekabet nedeniyle zorlu bir süreçten geçmektedir. OECD’nin 2022 Eğitim Raporu, özel okul oranı yüksek ülkelerde bile, eğitimde fırsat eşitliğinin yeterince sağlanamadığını ortaya koymaktadır. Türkiye’de 2024 itibarıyla, toplam öğrenci sayısının yalnızca %7’si özel okullara devam etmektedir. Bu oran, eğitimde eşitsizliğin derinleştiğini göstermektedir çünkü özel okulda eğitim alma imkânı genellikle ekonomik durumu iyi olan ailelerle sınırlıdır.

Nelson Mandela:

“Eğitim, dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silahtır.”

Ancak bu “silah”, yalnızca belirli bir kesimin erişimine açık olduğunda, toplumdaki eşitsizlikleri daha da derinleştirme potansiyeline sahiptir. Özel okullar, daha fazla öğrenciye ulaşarak toplumsal katkılarını artırmalı ve sosyal adaleti destekleyen politikalar benimsemelidir.

Kamu eğitimindeki yetersizlikler

Kamu eğitim sistemi ise düşük bütçe, kalabalık sınıflar, yetersiz fiziksel altyapı ve öğretmenlerin motivasyon eksikliği gibi sorunlarla mücadele etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 verilerine göre, birçok devlet okulunda öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 30’un üzerindedir. Bu durum, bireyselleştirilmiş eğitimin önünü tıkamakta ve öğrenci başarılarını olumsuz etkilemektedir.

John Dewey:

“Eğitim sadece bir hazırlık değil, yaşamın ta kendisidir.”

Dewey’in bu yaklaşımı, her bireyin eğitim yoluyla hayatın sunduğu fırsatlardan eşit derecede yararlanması gerektiğini vurgular. Ancak, eğitim yaşamın ta kendisiyse, kamu eğitimindeki kaynak eksiklikleri yaşamın kendisinde fırsat eşitsizliğine yol açmaktadır.

Maria Montessori:

“Eğitimdeki en büyük başarı, çocuğa kendi başına öğrenme fırsatı vermektir.”

Bu alıntı, kalabalık sınıflar ve bireyselleşemeyen öğretim yöntemleriyle kamu eğitim sisteminin Montessori’nin önerdiği “öğrenen merkezli” yaklaşımdan uzak olduğunu göstermektedir.