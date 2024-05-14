Eğitim Şart!

1. Kişisel ihtiyaçlar:

Kişisel yolculuklarımız eşsiz ve tamamen bize özeldir. Bu nedenle, yapılacak ilk şey bu yoldaki ihtiyacı ve hedefi belirlemektir. Popüler trendlere bakmaksızın sormalıyız kendimize. Ben hangi alanlarda şifa arıyorum? Hangi alanda desteğe ihtiyacım var? Bir koçluk mu benim istediğim? Yoksa geçmişin yükleriyle yüzleşmek mi? İhtiyaç alanınızı netleştirmek, doğru seçin yapmanıza büyük katlı sağlayacaktır.

2. Eğitmenin uzmanlığı:

Finans alanında bir eğitim almak isterseniz, eğitmenin ODTÜ mezunu bir finansçı olması sizin için yeterli bir referans noktası olabilir. Ya da yüzmeyi öğrenmek istiyorsanız, madalyalı bir milli yüzücüden ders almak konusunda tereddüt etmezsiniz. Ancak kişisel gelişim alanında bu kadar net ayrımlar yapmak zordur. İsmini, cismini bilmediğiniz ve yetkinliğinden emin olamadığınız onlarca kurstan diploma almış olabilir aile dizilimi uygulayıcınız. Bu konuda son derece dikkatli olmak gerekir. Alınan diplomanın sayısından çok kalitesine, dünyada karşılığı olup olmadığına ve kurumun referanslarına bakmak etkili olacaktır. Alanında yetkin ve deneyimli bir eğitmenden alınan eğitim ya da koçluk sizleri daha ileri taşıyacaktır.

3. Programın içeriği:

Katılacağınız programın ya da çalışmanın içeriğini mutlaka inceleyin. Bu içerik sizin ihtiyaçlarınıza uygun mu? Komşunuzun kızına iyi gelen regresyon çalışması sizde daha büyük bir travma yaratabilir mi? Eğer paranız ve vaktiniz sınırsız değilse, bir çalışmaya katılmadan önce mutlaka ama mutlaka çalışmanın kapsamını, uygulanacak yöntemleri, sunulan materyalleri ve kalitesini detaylıca inceleyin.

4. İletişim:

Çalışma süresince belki de en kilit konulardan biri iletişimdir. Bir çalışmada, eğitmenle ve diğer katılımcılarla etkin bir iletişimde bulunabiliyor musunuz? Eğitmen, sizler için uygun bir iletişim alanı sağlayabiliyor mu? Spiritüel eğitimler çok hassas dengeler üzerine kuruludur. Eğer aradaki iletişim iyi düzenlenmezse, faydadan çok zarar görebiliriz. Bu nedenle hem eğitmenin katılımcılarla kurduğu iletişim hem de katılımcılar arasında oluşturduğu iletişim çok önemlidir. Hatalı kurulan bir iletişim sürecinde katılımcılar birbirine destek değil köstek de olabilirler.

5. Katılımcı referansları:

Çalışmaya ya da eğitim programına katılmadan önce mutlaka sizden önce katılan kişilerin değerlendirmelerini ve geri bildirimlerini okuyun. Elbette bu tür eğitimlerde süreç çok kişiseldir ancak onların tecrübeleri size hem kalite hem de içerik anlamında oldukça önemli fikirler verebilir.

6. Vakit ve nakit yönetimi:

Hepimizin zamanı ve bütçesi kısıtlı. Bu nedenle eğitimlere katılırken düşünmemiz gereken en önemli şeylerin başında bu iki etken gelir. Bu çalışmaya, eğitime, atölyeye ayırdığım vakte değer mi? Yaptığım yatırıma değer mi? Yaralarımızı iyileştirirken finansal yaralar açmamaya da dikkat etmeliyiz. Hem vakit hem de nakit olarak bize en uygun seçenekleri belirlemeliyiz.

Kişisel yolculuğunuzda ilerleyebilmek için eğitimlere katılmak, kendinize yatırım yapmak çok kıymetlidir. Bu yatırımların ruhunuza iyi gelmesi ve sizi ileri taşımasıdır amaç. Tıpkı yanlış bir tedavinin vücudumuza zarar vermesi gibi yanlış bir uygulama da ruhumuzda hasara neden olabilir. Sevdiğim bir söz vardır: Aramakla bulunmaz, ancak bulanlar arayanlardır. Arayacağız, sevgili okur, ama doğru arayacağız. Size iyi geleni, şifa olanı bulana kadar.

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