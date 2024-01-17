Efsanelerden Biri Olan "Mad Max: Fury Road" Filminde Meğer Başrol Olarak İlk Eminem Düşünülmüş
Efsanelerden Biri Olan "Mad Max: Fury Road" Filminde Meğer Başrol Olarak İlk Eminem Düşünülmüş
Kaynak: https://collider.com/mad-max-fury-roa...
Mad Max: Fury Road filminin yönetmeni George Miller, '8 Mile' filmindeki performansından esinlenerek Eminem'i Max rolüne koymayı düşünmüş. Eminem yerine Tom Hardy'i seçme kararı, Hardy'nin yoğunluğu ve Miller'ın estetiğini yakalama yeteneğinin yanı sıra ünlü rapçinin tartışmalı şarkı sözleri ve başrol oyuncusu olarak deneyim eksikliğinden de etkilenmiş. Miller'ın film evreninde, 'Mad Max: Fury Road' farklı bir patika izleyebilirdi. Haydi, bu alternatif evrende biraz daha derine inelim!
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George Miller'ın Eminem'i Max rolü için düşünmesi, 8 Mile filminden ilham almasından kaynaklanıyor.
Tom Hardy'nin Max olması, Miller için daha çekici gelmiş.
Eminem'in filmin bir diğer teması olan feminizm'e etkisi de Miller'ın Eminem'i seçmeyişinin nedenlerinden birisi.
İlginç bir şekilde, Mad Max: Fury Road için düşünülen diğer bir müzik sanatçısı da Rihanna oldu.
Tom Hardy'nin Max olarak seçilmesi, filmi klasikleştiren bir karar oldu.
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Hayranları bu fikri beğenmiş olsa da Mad Max: Fury Road'un ilgisi çekmek istediği tek grup onlar değildi.
Bu hipotetik senaryolar, "Mad Max: Fury Road"un alternatif bir versiyonunu düşlememize neden oluyor.
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kimse Tom abi gibi olamaz