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Efsanelerden Biri Olan "Mad Max: Fury Road" Filminde Meğer Başrol Olarak İlk Eminem Düşünülmüş

Efsanelerden Biri Olan "Mad Max: Fury Road" Filminde Meğer Başrol Olarak İlk Eminem Düşünülmüş

Nida Torun
Nida Torun - Onedio Üyesi
17.01.2024 - 16:24

Mad Max: Fury Road filminin yönetmeni George Miller, '8 Mile' filmindeki performansından esinlenerek Eminem'i Max rolüne koymayı düşünmüş. Eminem yerine Tom Hardy'i seçme kararı, Hardy'nin yoğunluğu ve Miller'ın estetiğini yakalama yeteneğinin yanı sıra ünlü rapçinin tartışmalı şarkı sözleri ve başrol oyuncusu olarak deneyim eksikliğinden de etkilenmiş. Miller'ın film evreninde, 'Mad Max: Fury Road' farklı bir patika izleyebilirdi. Haydi, bu alternatif evrende biraz daha derine inelim!

Kaynak: https://collider.com/mad-max-fury-roa...
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George Miller'ın Eminem'i Max rolü için düşünmesi, 8 Mile filminden ilham almasından kaynaklanıyor.

George Miller'ın Eminem'i Max rolü için düşünmesi, 8 Mile filminden ilham almasından kaynaklanıyor.

Filmdeki başarılı performansıyla Eminem, Miller'ın Fury Road'daki Max karakteri vizyonuna uygun bir nitelik gösteriyordu. En azından yapımcı için öyleydi. Fakat 'Başrol Eminem!' fikri onun filmdeki görünümü ve tartışmaya yol açan şarkı sözleri nedeniyle etkilendi. Zaten Eminem de Avustralya'da çekim yapılacağı için projeye katılmaktan kaçındı.

Tom Hardy'nin Max olması, Miller için daha çekici gelmiş.

Tom Hardy'nin Max olması, Miller için daha çekici gelmiş.

Tom Hardy, diğer oyuncu adaylarıyla birlikte okuma provasına katıldı. Bu prova sırasında Hardy, diğer adaylardan biri olan Armie Hammer'a karşı oldukça etkileyici bir performans sergiledi. Bu performans, Miller'a Hardy'nin Max karakterini canlandırması için ilham verici geldi ve rolü Hardy’e devretti.

Eminem'in filmin bir diğer teması olan feminizm'e etkisi de Miller'ın Eminem'i seçmeyişinin nedenlerinden birisi.

Eminem'in filmin bir diğer teması olan feminizm'e etkisi de Miller'ın Eminem'i seçmeyişinin nedenlerinden birisi.

'Mad Max: Fury Road,' güçlü kadın karakterleri ve feminist temalarıyla öne çıkan bir yapım. Eminem'in geçmişteki tartışmaya açık olan kadın düşmanı şarkı sözleri, filmin temalarıyla bir çatışma yaratabilirdi. Filmdeki kadın karakterlerle Eminem'in müzik dünyasındaki imajı arasındaki çatışma, izleyiciyi bir hayli düşündürürdü...

İlginç bir şekilde, Mad Max: Fury Road için düşünülen diğer bir müzik sanatçısı da Rihanna oldu.

İlginç bir şekilde, Mad Max: Fury Road için düşünülen diğer bir müzik sanatçısı da Rihanna oldu.

Vulture'dan alınan bu bilgi sadece Rihanna'nın rol olarak düşünülmediğini de vurguluyor. Pop kraliçesi aynı zamanda mükemmel tarzından dolayı da filmde tarz olarak bir ilham kendisi. Ancak Rihanna, son kesimi yapamadan projeden ayrıldı. İki müzik ikonu, Fury Road'un mücadele dolu dünyasında nasıl bir ikili olurdu? Müzik dünyasının iki devi, bir araya gelip post apokaliptik çölde nasıl bir hikaye yaratırdı?

Tom Hardy'nin Max olarak seçilmesi, filmi klasikleştiren bir karar oldu.

Tom Hardy'nin Max olarak seçilmesi, filmi klasikleştiren bir karar oldu.

Hardy’nin performansı, Charlie theron’un Furiosa karakteriyle birlikte filmi güçlü kıldı. Miller’ın ilk tercihi Eminem olsaydı, film çok farklı bir hal alabilirdi!

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Hayranları bu fikri beğenmiş olsa da Mad Max: Fury Road'un ilgisi çekmek istediği tek grup onlar değildi.

Hayranları bu fikri beğenmiş olsa da Mad Max: Fury Road'un ilgisi çekmek istediği tek grup onlar değildi.

Dolayısıyla Eminem'in filmdeki varlığı gişeyi etkileyebilirdi. Hem homofobik hem de kadın düşmanı şarkı sözleri bu durumu bir hayli etkilemişti. Ancak Eminem'in 8 Mile'da gösterdiği çabanın tek seferlik bir an mı yoksa beyazperdede meşru bir yetenek mi olduğunu görmek yine de büyüleyici olurdu. Fury Road doğru araç olmayabilir ama belki Miller onu gelecekteki bir proje için düşünebilir.

Bu hipotetik senaryolar, "Mad Max: Fury Road"un alternatif bir versiyonunu düşlememize neden oluyor.

Bu hipotetik senaryolar, "Mad Max: Fury Road"un alternatif bir versiyonunu düşlememize neden oluyor.

Eminem'in Max olarak seçilmesi, belki de bizlere eşsiz bir hikaye sunardı, ya da belki de Tom Hardy'nin performansı zaten en iyi seçenekti. Hangi versiyonu tercih ederdiniz? Siz düşünün, alternatif evrende neler olurdu? Film, belki de daha farklı bir klasiğe dönüşürdü! Yorumlarda buluşalım...

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