Efsanelerden Biri Olan "Mad Max: Fury Road" Filminde Meğer Başrol Olarak İlk Eminem Düşünülmüş

Dolayısıyla Eminem'in filmdeki varlığı gişeyi etkileyebilirdi. Hem homofobik hem de kadın düşmanı şarkı sözleri bu durumu bir hayli etkilemişti. Ancak Eminem'in 8 Mile'da gösterdiği çabanın tek seferlik bir an mı yoksa beyazperdede meşru bir yetenek mi olduğunu görmek yine de büyüleyici olurdu. Fury Road doğru araç olmayabilir ama belki Miller onu gelecekteki bir proje için düşünebilir.