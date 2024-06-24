Efsane Futbol İsimlerinin Euro 2024 Tahminleri
Efsane Futbol İsimlerinin Euro 2024 Tahminleri
Euro 2024'ün şampiyonu kim olacak herkes merak ediyor. Tabii bu konuda herkesin bir fikri var. Peki efsane futbol isimlerinin tahminleri neler birlikte bakalım mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Spor yorumcusu Ali Ece'nin favorisi Almanya.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rıdvan Dilmen'in şampiyonluk için iki tahmini var.
İngiliz futbolunun efsane ismi Rio Ferdinand'ın da şampiyonluk tahmini var.
İsmail Köybaşı'nın futbolcu olarak favorisi Kylian Mbappe.
Arda Turan'ın da favorisi Fransa.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın