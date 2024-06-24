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Efsane Futbol İsimlerinin Euro 2024 Tahminleri

etiket Efsane Futbol İsimlerinin Euro 2024 Tahminleri

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
24.06.2024 - 10:31

Euro 2024'ün şampiyonu kim olacak herkes merak ediyor. Tabii bu konuda herkesin bir fikri var. Peki efsane futbol isimlerinin tahminleri neler birlikte bakalım mı?

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Spor yorumcusu Ali Ece'nin favorisi Almanya.

Spor yorumcusu Ali Ece'nin favorisi Almanya.

Ece, ev sahibi Almanya'nın avantajlı olduğunu söylüyor ve finale çıkacağını tahmin ediyor. Türkiye için de sürpriz bir tahmini var. Ali Ece'ye göre Türkiye herkesi şaşırtarak yarı finale çıkacak.

Rıdvan Dilmen'in şampiyonluk için iki tahmini var.

Rıdvan Dilmen'in şampiyonluk için iki tahmini var.

Dilmen'in şampiyonluk adayları Fransa ve İspanya. Rıdvan Dilmen, bu iki takımı güçlü görüyor. Türkiye için de tahmini var elbette. Türkiye'nin gruptan çıkmasının önemli olduğunu ama çeyrek finalin ötesine geçemeyeceğini söylüyor.

İngiliz futbolunun efsane ismi Rio Ferdinand'ın da şampiyonluk tahmini var.

İngiliz futbolunun efsane ismi Rio Ferdinand'ın da şampiyonluk tahmini var.

Ferdinand, İngiltere'nin şampiyon olacağını söylüyor. İkinciliği ise Almanya'ya veriyor. Ferdinand, Euro 2024'ün sürprizinin Türkiye olacağını da söylüyor. Ona göre Euro 2024'te Türkiye sürpriz bir şekilde yükselebilir.

İsmail Köybaşı'nın futbolcu olarak favorisi Kylian Mbappe.

İsmail Köybaşı'nın futbolcu olarak favorisi Kylian Mbappe.

Köybaşı, Kylian Mbappe'nin gol kralı olabileceğini söylüyor. Türkiye'nin İngiltere'yi mağlup edebileceğini öngören Köybaşı, Arda Güler'in sürpriz bir oyuncu olacağını da düşünüyor.

Arda Turan'ın da favorisi Fransa.

Arda Turan'ın da favorisi Fransa.

Turan, Fransa'nın büyük favorilerinden biri olduğunu söylüyor. Yarı finalde İngiltere'yi geçerek finale çıkacaklarını düşünüyor. Fransa dışında Portekiz'i de final adaylarından biri olarak görüyor.

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Serdar Ali Çelikler'in final adayı farklı.

Serdar Ali Çelikler'in final adayı farklı.

Çelikler, finale güçlü kadrosu olan İtalya'nın çıkacağını tahmin ediyor. Çelikler'in Euro 2024 favorisi İtalya. Türkiye için de tahmini var. Çelikler'e göre Türkiye gruptan çıkacak ama son 16'da elenecek.

Güntekin Onay'ın şampiyonluk adayı Belçika.

Güntekin Onay'ın şampiyonluk adayı Belçika.

Belçika'nın güçlü kadrosu Onay'a göre onu şampiyonluk adaylarından biri yapıyor. Türkiye için tahmini ise gruptan çıkması yönünde. Hatta Türkiye'nin çeyrek finale kadar gidebileceğini de düşünüyor.

Erman Toroğlu'ya göre bu şampiyonanın favorisi İngiltere.

Erman Toroğlu'ya göre bu şampiyonanın favorisi İngiltere.

Erman Toroğlu'na göre İngiltere, Fransa ve Almanya favoriler arasında. Toroğlu, İngiltere'yi finalde görüyor. Türkiye için de tahmini var elbette. Erman Toroğlu'na göre Türkiye çeyrek finale çıkabilecek.

Metin Tekin'in favorisi diğerlerinden farklı.

Metin Tekin'in favorisi diğerlerinden farklı.

Tekin için favori genç ve dinamik kadroya sahip İspanya. İspanya'nın finale çıkacağını öngören Tekin, Türkiye'nin de gruptan çıkabileceğini söylüyor. Ama ona göre Türkiye için yolun sonu son 16. Son 16'da Türkiye'nin eleneceğini öngörüyor.

Sergen Yalçın'ın Euro 2024 favorisi Almanya.

Sergen Yalçın'ın Euro 2024 favorisi Almanya.

Turnuvanın favorisinin Almanya olduğunu söyleyen Yalçın'ın final adayları ise İngiltere ve Almanya. Bu ikilinin finalde karşılacağını düşünüyor. Türkiye'nin ise gruptan çıkıp çeyrek finale kadar gidebileceğini öngörüyor.

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