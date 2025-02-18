Eda Ece'nin Roma Tatilinden Fahriye Evcen'in Ayna Pozuna 18 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Eda Ece'nin Roma Tatilinden Fahriye Evcen'in Ayna Pozuna 18 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Pelin Akil
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Şevval Şahin
İrem Derici
Yasemin Özilhan
Hadise
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Demet Akalın
Özge Özpirinçci
Başak Dizer
Fahriye Evcen
Eda Ece
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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