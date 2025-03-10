Ebeveyn Olarak Gençlerin Problem Çözme Becerilerine Destek Olabilmek İçin Atmanız Gereken 10 Adım

Büyürken hayat her zaman güllük gülistanlık olmayabilir. Gençlerin karşılarına sorunlar çıkar, kafaları karışır, bazen de ne yapacaklarını bilemezler. İşte tam da burada biz ebeveynlere büyük bir görev düşüyor. Onların yanında olmak, desteklemek, çözüm yollarını göstermek ve hata yapmalarına bile alan açmak… Çünkü problem çözme becerisi öyle bir günde öğrenilmez, sabır ve sevgiyle şekillenir. Peki, gençlere bu yolculukta nasıl yardımcı olabiliriz?

İşte, onların problem çözme becerilerini desteklemek için atabileceğimiz 10 basit ama etkili adım! 😊