onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Psikoloji
Ebeveyn Olarak Gençlerin Problem Çözme Becerilerine Destek Olabilmek İçin Atmanız Gereken 10 Adım

etiket Ebeveyn Olarak Gençlerin Problem Çözme Becerilerine Destek Olabilmek İçin Atmanız Gereken 10 Adım

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
10.03.2025 - 13:53

Büyürken hayat her zaman güllük gülistanlık olmayabilir. Gençlerin karşılarına sorunlar çıkar, kafaları karışır, bazen de ne yapacaklarını bilemezler. İşte tam da burada biz ebeveynlere büyük bir görev düşüyor. Onların yanında olmak, desteklemek, çözüm yollarını göstermek ve hata yapmalarına bile alan açmak… Çünkü problem çözme becerisi öyle bir günde öğrenilmez, sabır ve sevgiyle şekillenir. Peki, gençlere bu yolculukta nasıl yardımcı olabiliriz? 

İşte, onların problem çözme becerilerini desteklemek için atabileceğimiz 10 basit ama etkili adım! 😊

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Rutinlere saplanıp kalmayın.

Rutinler güven verir, ancak aynı zamanda gençleri katı bir döngüye hapsedebilir. Bazen spontane olmak, esnekliği teşvik etmek ve beklenmedik durumlara hazırlıklı olmak için hayatınıza doğaçlama bir tatil günü veya yeni bir aktivite ekleyin. Bu, onların değişimlere karşı daha açık ve uyumlu olmalarına yardımcı olur.

2. Konfor alanlarını genişletmeleri için yüreklendirin.

Hepimiz bildiğimiz şeyleri yaparken rahat ederiz. Ancak bazen yeni şeyler denemek gerekir. Gençleri, gerektiğinde kendiniz de rol model olarak yeni deneyimlere açık olmaya teşvik edin. Birlikte yeni bir şeyler yapmak, onları cesaretlendirir. Bu, sadece onlara eğlenceli anlar yaşatmakla kalmaz, aynı zamanda onları daha esnek ve uyumlu bireyler yapar.

3. Hedeflere sadık kalmayı ama yolları değiştirmeyi öğretin.

Gençler hedeflerine ulaşmak için çabalasalar da yollarına çıkan güçlükler motivasyonlarını düşürebilir. Bazen en iyi planlar bile beklenmedik engellerle karşılaşabilir. İşte burada, onlara esnekliği öğretmek çok önemli. Bir hedefe ulaşmanın sadece bir yolu olmadığını gösterin. Mesela, bir sınavda başarılı olma amacı varsa, belirli bir çalışma planı dışında farklı yollarla da başarıya ulaşabileceğini anlatın. Bu, onların problem çözme becerilerini geliştirir ve daha yaratıcı düşünmelerini sağlar.

4. Duygularını ciddiye alın!

Siz de bir zamanlar genç oldunuz, ama itiraf edelim: O zamanlar yaşadıklarınız o an için dünyanın en büyük sorunları gibi geliyordu, değil mi? Şimdi geriye dönüp baktığınızda bu sorunlar size küçük görünebilir ama unutmayın, şu anda onlar için aynı şekilde devasa görünüyor. “Abartıyorsun” demek yerine “Seni anlıyorum, bu gerçekten zor bir durum” demeyi deneyin.

5. Hatalara alan açın.

Gençler hata yapacak ve bu harika bir şey! Çünkü hata, öğrenmenin en etkili yollarından biri. Bir çözüm denerken başarısız olduklarında eleştirmek yerine “Bu da bir öğrenme deneyimi oldu. Şimdi farklı bir yöntem deneyebiliriz” diyerek onlara yeni yollar açın.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Fırsatlara evet demeleri için cesaretlendirin.

Gençlerin karşılarına birçok fırsat çıkacak. Bazen değişim korkutucu olabilir ama onları fırsatları kaçırmamaya teşvik edin. Bir şeye cesurca evet demek, hayatı daha fazla keşfetmek anlamına gelir. Birlikte yeni deneyimler yaşamak, hem size hem de onlara keyif verir.

7. Kontrollü şekilde rehberlik edin.

Sorunlarını çözmelerine yardımcı olmanız gerektiğinde, kontrolü tamamen elinize almayın. Bunun yerine, 'Ne yapmayı düşünüyorsun?' diye sorarak onların süreci sahiplenmelerini sağlayın. Siz sadece bir rehber olun; dümeni onlara bırakın.

8. Kendi örneklerinizi gösterin.

Gençlerinize her zaman “bunu yap, şunu yapma” demek yerine, kendi davranışlarınızla onlara örnek olun. Bir problemi nasıl çözdüğünüzü onlara gösterin. Bu, onları etkilemekten çok daha fazlasını yapar. Onlara sadece sözcüklerle değil, davranışlarınızla da rehberlik edebilirsiniz.

9. Güvenli ve destekleyici bir aile ortamı kurun.

Gençler, kendilerini güvende ve değerli hissettikleri bir ortamda daha rahat öğrenirler. Aile içindeki açık iletişim, karşılıklı güven ve sevgi, onların sağlıklı bir şekilde büyümelerine yardımcı olur. Onlara destek olduğumuzu her fırsatta gösterin.

10. Başarılarını takdir edin.

Gençler, kendilerini güvende ve değerli hissettikleri bir ortamda daha rahat öğrenirler. Aile içindeki açık iletişim, karşılıklı güven ve sevgi, onların sağlıklı bir şekilde büyümelerine yardımcı olur. Onlara destek olduğumuzu her fırsatta gösterin.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ebeveyn olmak ya da bir gencin sorumluluğunu taşımak her zaman çok kolay olmayabilir. Gençleri daha iyi anlamak ve sağlıklı iletişim kurma yollarını keşfetmek için “Gençler Nasılız?” mini dizisini hemen izle!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
sabrina
sabrina
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın