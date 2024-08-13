e-Ticarette Daha Çok Satış Yapıp Markanızı Öne Çıkarmanızı Sağlayacak 13 Çözüm
e-Ticarette Daha Çok Satış Yapıp Markanızı Öne Çıkarmanızı Sağlayacak 13 Çözüm
Şirketiniz için dijital pazarlama adımları atmak ve bu adımlarda başarılı olmak istiyorsanız size birkaç önerimiz var! Bu öneriler ile etkili bir şekilde e-ticarette yer alabilirsiniz…
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1. SEO optimizasyonunu sağlamak.
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2. Etkili bir sosyal medya pazarlaması yapmak.
3. E-posta pazarlamasını atlamamak.
4. İçerik pazarlaması yapmak.
5. UX optimizasyonunu yapmak.
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6. Ürün ve hizmet fotoğraflarına özen göstermek.
7. Müşteri yorumlarını önemsemek.
8. Retargeting yapmak.
9. Özel kampanyalar oluşturmak.
10. Affiliate pazarlamadan faydalanmak.
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