E-Ticaret Yapmak İsteyenler Buraya: Sen Ne Satmalısın?
E-Ticaret Yapmak İsteyenler Buraya: Sen Ne Satmalısın?
E-ticaret yapmak istiyor ama ne satacağını bulamıyorsun bu test tam sana göre.
Hadi birlikte öğrenelim.
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1. Söyle bakalım ilk girişimcilik deneyimin nasıldı?
2. Peki neyle ilgiliydi ya da neyle ilgili olmasını isterdin bu girişimin?
3. Ticarette en çok hangi konuda zorlanıyorsun?
4. Nasıl bir pazarlama stratejin var?
5. Peki kime satmak istiyorsun bu ürünleri?
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6. Nasıl daha çok müşteri edinmeyi düşünüyorsun?
7. Peki bu işi ne kadar büyütmek istiyorsun?
8. Son olarak ticaret konusunda bir süper gücün olsa bu ne olurdu?
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