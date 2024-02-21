E-Ticaret Yapmak İsteyenler Buraya: Sen Ne Satmalısın?

Sen trendleri takip etmiyorsun, trendler seni takip ediyor. Sen ne yapsan trend oluyor. Çünkü estetik duygun çok gelişmiş. Kime ne yakışır görür görmez anlıyorsun. Bu yüzden sen e-ticaret yapmak istiyorsan kesinlikle moda ve stil ürünleri satmalısın.