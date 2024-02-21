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E-Ticaret Yapmak İsteyenler Buraya: Sen Ne Satmalısın?

etiket E-Ticaret Yapmak İsteyenler Buraya: Sen Ne Satmalısın?

godot
godot - Onedio Üyesi
21.02.2024 - 17:01

E-ticaret yapmak istiyor ama ne satacağını bulamıyorsun bu test tam sana göre. 

Hadi birlikte öğrenelim.

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1. Söyle bakalım ilk girişimcilik deneyimin nasıldı?

2. Peki neyle ilgiliydi ya da neyle ilgili olmasını isterdin bu girişimin?

3. Ticarette en çok hangi konuda zorlanıyorsun?

4. Nasıl bir pazarlama stratejin var?

5. Peki kime satmak istiyorsun bu ürünleri?

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6. Nasıl daha çok müşteri edinmeyi düşünüyorsun?

7. Peki bu işi ne kadar büyütmek istiyorsun?

8. Son olarak ticaret konusunda bir süper gücün olsa bu ne olurdu?

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Moda ve stil ürünleri

Sen trendleri takip etmiyorsun, trendler seni takip ediyor. Sen ne yapsan trend oluyor. Çünkü estetik duygun çok gelişmiş. Kime ne yakışır görür görmez anlıyorsun. Bu yüzden sen e-ticaret yapmak istiyorsan kesinlikle moda ve stil ürünleri satmalısın.

Sanat ürünleri ve kitap

Senin ruhunun gıdası sanat. Ve bu gıdayı herkesle paylaşmak istiyorsun. Ayrıca sanatla iç içe olmak sana iyi hissettiriyor. Sana göre güzellikler paylaşılmalı. Bu yüzden sen e-ticaret yapmak istiyorsan sanat ürünleri ve kitap satmalısın.

Organik ve doğal ürünler

Sen doğada olmaktan hoşlanıyorsun. Toprak kokusu, ağaç kokusu, çevrende hayvanları görmek seni mutlu ediyor. Mutlu olduğun işi yapmalısın. Bu yüzden sen e-ticaret yapmak istiyorsan organik ve doğal ürünler satmalısın.

El yapımı ürünler

Sen çok yaratıcısın bir kere. Soyut düşünebiliyorsun. Kafanda oluşturduğun bir şeyin aynısını elinle yapabiliyorsun. Bu yüzden sen e-ticaret yapmak istiyorsan organik ve doğal ürünler satmalısın.

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