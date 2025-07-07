E-Ticaret ve Niş Pazarlar: Girişimciler İçin Yeni Ufuklar

Son yıllarda dijitalleşmenin hızla artması ve tüketici davranışlarının çeşitlenmesi, e-ticareti yalnızca bir satış kanalı olmaktan çıkarıp başlı başına bir girişimcilik ve inovasyon alanına dönüştürmüştür. Bu dönüşüm, coğrafi sınırların ve fiziksel mağazaların önemini azaltarak her ölçekten girişimciye global düzeyde erişilebilir ve ölçeklenebilir iş fırsatları sunmaktadır.

E-ticaretin sunduğu bu esneklik ve erişim gücü, yalnızca büyük ölçekli platformların ya da dev markaların değil, aynı zamanda belirli alanlarda derinleşen ve belirli tüketici gruplarının özgün ihtiyaçlarına yanıt veren niş girişimlerin de önünü açmıştır. Niş pazarlar, girişimcilerin büyük rakiplerle fiyat yarışına girmeden, belirli bir topluluğa derinlemesine değer sunarak fark yaratmasına olanak tanır. Peki, niş pazar tam olarak nedir ve bir girişimci doğru nişi nasıl bulabilir?