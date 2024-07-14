e-Ticaret’e Yeni Başlayacak Olanların Bilmesi Gereken 12 Şey
e-Ticaret’e Yeni Başlayacak Olanların Bilmesi Gereken 12 Şey
e-ticaret ile uğraşmak istiyorsanız bilmenizi istediğimiz birçok tüyo var. Bu tüyolar ile satışlarınızı artırarak daha fazla müşteriye ulaşacağınıza emin olabilirsiniz!
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1. Hedef kitlenizi belirleyerek işe başlayın.
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2. Güçlü bir marka imajı oluşturun.
3. Geleneksel yoldan şaşmayıp bir web sitesi oluşturun.
4. Yalnızca web sitesi yetmez, sosyal medya yönetimini de sağlayın.
5. İnternet siteniz için SEO içerikleri üretin.
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6. Affiliate pazarlamanın gücünden faydalanın.
7. Müşteri memnuniyetini önceliklendirin.
8. Rekabet analizi yapmayı atlamayın.
9. Kargo işlemlerinin olabildiğince düzgün ilerlemesini sağlayın.
10. Ürünlerin stok yönetimini gözden kaçırmayın.
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