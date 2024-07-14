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e-Ticaret’e Yeni Başlayacak Olanların Bilmesi Gereken 12 Şey

etiket e-Ticaret’e Yeni Başlayacak Olanların Bilmesi Gereken 12 Şey

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
14.07.2024 - 14:01

e-ticaret ile uğraşmak istiyorsanız bilmenizi istediğimiz birçok tüyo var. Bu tüyolar ile satışlarınızı artırarak daha fazla müşteriye ulaşacağınıza emin olabilirsiniz!

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1. Hedef kitlenizi belirleyerek işe başlayın.

Başarılı bir ticari girişim için öncelikle hedef kitle belirlenmelidir. Kime satış yapacaksınız? Bu sorunun cevabını verdiğinizde doğru stratejiler geliştirebilirsiniz. Hedef kitle belirli olduğundan ihtiyaçlar çok daha doğru bir şekilde tespit edilebilir.

2. Güçlü bir marka imajı oluşturun.

İşiniz yeni bir girişim olacağı için imaj her şeyden önce gelir. Markanın imajını belirlemek aslında müşterilerin size duyacağı güveni de sağlayacaktır. Marka kimliğiniz net ve kaliteli olduğu sürece müşterilerin gözündeki varlığınız çok daha iyi bir konumda olur.

3. Geleneksel yoldan şaşmayıp bir web sitesi oluşturun.

Müşterilerin güvenini kazanmak için bir web sitesi olması şart. Bu web sitesinde hizmetleriniz ve ürünlerinizden bahsedebilirsiniz. Bu web sitesi illaki sıfırdan hazırlanmak zorunda değildir. Hazır ancak kaliteli blog yapıları bulabilirsiniz. Onları kullanarak kendinize ait bir web sitesi hazırlayabilirsiniz.

4. Yalnızca web sitesi yetmez, sosyal medya yönetimini de sağlayın.

Devir sosyal medya devri. Bu nedenle işletmeniz için en azından Instagram, Twitter ve TikTok hesabı açarak işe başlayın. Bu platformlarda aktif olarak paylaşımlar yapın. Viral olan videoları veya tweetleri taklit ettiğiniz işler yapmak sizin daha fazla görünür olmanızı sağlar.

5. İnternet siteniz için SEO içerikleri üretin.

Eğer e-ticaret işine girecekseniz SEO’nun ne olduğunu da bilmeniz gerekiyor. Bunun için internetten ücretsiz dersler alabilir veya bir ajansla anlaşabilirsiniz. SEO içerikleri sayesinde arama motorundaki varlığınız daha üstlere çıkarak müşterilerin sizi bulmasını kolaylaştırır.

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6. Affiliate pazarlamanın gücünden faydalanın.

SEO içeriklerinden önceki maddelerde bahsetmiştik. Affiliate pazarlama da ona benzer bir yapıya sahip. Ancak burada yapılan şey, diğer web siteleri veya sosyal medya hesaplarında ürünlerinizi tanıtmaktır. Bu iş birliği sayesinde daha fazla müşteriye ulaşabilirsiniz.

7. Müşteri memnuniyetini önceliklendirin.

E-ticarette en kilit noktalardan biri de müşteri memnuniyetini sağlamaktır. Çünkü müşteriler sosyal medyayı kullanarak seslerini duyurma konusunda oldukça bilinçli bir hale gelmiştir. Bu nedenle müşteri memnuniyetini sağlamak hem müşteri sadakatini hem de yeni müşterileri beraberinde getirir.

8. Rekabet analizi yapmayı atlamayın.

Hangi sektörde yer alıyorsanız o sektördeki rakiplerinizi analiz ederek onların güçlü ve zayıf yönlerini belirleyin. Onların zayıf olduğu yönleri kendinizde güçlendirerek sektörde fark yaratmaya çalışın. Bu stratejiler sayesinde müşterilerin sizi tercih etme ihtimali yükselir.

9. Kargo işlemlerinin olabildiğince düzgün ilerlemesini sağlayın.

Ürünlerinizin müşterilere ulaştırılmasında en önemli kısım kargo şirketidir. Seçeceğiniz kargo şirketinin ürünlere zarar vermeden en hızlı şekilde ulaştırma sağladığından emin olmalısınız. Teslimat süresi birçok müşteri için birinci kriterlerden biridir.

10. Ürünlerin stok yönetimini gözden kaçırmayın.

Yalnızca ürünleri satışa koymakla iş bitmiyor. Ürünlerinizi elinizde olmasa bile stokta varmış gibi göstermek sizin için bir dezavantajdır. Çünkü müşteriler sizden satın aldıkları ürünlere hızlıca ulaşmak isterler. Eğer bu sağlanmazsa güvenleri kırılır ve geri bildirim kısmına bunu yazarlarsa diğer müşteriler de görebilir.

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11. Güvenli ödeme sistemlerine yer verin.

İnternetten alışveriş yapmak hala bazı insanlar için güvenilir bir yöntem gibi gelmiyor. Bu durumu yaşamamak için güvenli ödeme sistemi imkanı sunmalısınız. Dijital ödeme yöntemleri bu açıdan iyi olacaktır.

12. E-ticaret platformlarında varlığınızı gösterin.

Birçok e-ticaret firması bulunuyor. Amazon, Trendyol, HepsiBurada ve nicesi… Bu platformlarda yer almak markanızın daha fazla görünür olmasını ve daha fazla müşteriyi ulaşmasını sağlayacaktır. Her platform için gerekli prosedürleri izleyerek bir sanal mağaza oluşturun. Bilinirliği ve satış oranını artırmanın güzel bir yolu!

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