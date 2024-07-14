e-Ticaret’e Yeni Başlayacak Olanların Bilmesi Gereken 12 Şey

Yalnızca ürünleri satışa koymakla iş bitmiyor. Ürünlerinizi elinizde olmasa bile stokta varmış gibi göstermek sizin için bir dezavantajdır. Çünkü müşteriler sizden satın aldıkları ürünlere hızlıca ulaşmak isterler. Eğer bu sağlanmazsa güvenleri kırılır ve geri bildirim kısmına bunu yazarlarsa diğer müşteriler de görebilir.