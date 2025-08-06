onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
e-Devlet Tapu Kilitleme Uygulaması Nasıl Yapılır? Adım Adım Yapılması Gerekenler

e-Devlet Tapu Kilitleme Uygulaması Nasıl Yapılır? Adım Adım Yapılması Gerekenler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.08.2025 - 11:52

Son dönemlerde artan tapu dolandırıcılığı olayları, gayrimenkul sahiplerinin dijital güvenlik önlemlerine daha fazla yönelmesine neden oldu. Bu kapsamda sunulan “tapu kilitleme” işlemi, mülklerin başkaları tarafından izinsiz kullanılmasının önüne geçiyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün Web Tapu sistemi üzerinden yapılan bu uygulama, e-Devlet üzerinden ücretsiz şekilde erişilebiliyor. Taşınmaz üzerinde herhangi bir işlem yapılmasını engelleyen bu özellik sayesinde, olası sahte satış girişimlerinin de önüne geçilmiş oluyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

e-Devlet Tapu Kilitleme İşlemi Nasıl Yapılır?

e-Devlet Tapu Kilitleme İşlemi Nasıl Yapılır?

Tapu kilitleme işlemi, e-Devlet üzerinden dakikalar içinde tamamlanabilen pratik bir güvenlik adımıdır. İşlem sırasıyla şu şekilde gerçekleştirilir:

  • e-Devlet sistemine giriş yapılır: www.turkiye.gov.tr adresine girilir. T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi kullanılarak sisteme erişim sağlanır.

  • Web Tapu hizmeti aratılır: Ana sayfadaki arama çubuğuna “Web Tapu” yazılır ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne ait hizmet bağlantısına tıklanır.

  • Beyan işlemleri menüsü açılır: Yönlendirilen sayfada sol menüde yer alan “Beyan İşlemleri” sekmesi seçilir.

  • “İşlem Yapılamaz Beyan Tesisi” seçeneği tıklanır: Açılan listeden bu güvenlik özelliği seçilerek işleme devam edilir.

  • Taşınmaz listesi görüntülenir: Sisteme kayıtlı olan ve kişiye ait tüm taşınmazlar listelenir.

  • Kısıtlama yapılacak taşınmaz belirlenir: Kilitleme işlemi uygulanacak taşınmaz seçilerek işlem başlatılır.

  • Beyan onaylanır ve işlem tamamlanır: Kontrollerin ardından onay verilir ve beyan tapu sistemine işlenir.

Bu işlem tamamlandığında, seçilen taşınmaz için tapu müdürlüklerinde herhangi bir işlem yapılamaz. Kısıtlamayı kaldırmak isteyen kişi, aynı sistem üzerinden beyanı iptal ederek tekrar işlem izni verebilir.

Tapu Kilitleme Nedir, Ne İşe Yarar?

Tapu Kilitleme Nedir, Ne İşe Yarar?

Tapu kilitleme işlemi, “İşlem Yapılamaz Beyan Tesisi” adıyla bilinen dijital bir güvenlik yöntemidir. Bu uygulama ile bir taşınmazın sahibi dışında kimsenin, o taşınmazla ilgili işlem yapabilmesi mümkün olmaz. Beyan, doğrudan tapu kayıtlarına işlenir ve müdürlüklerce görülür. 

Sahiplik bilgileri doğru olsa bile, sistem bu kilit sayesinde süreci durdurur. Kısıtlama ancak mülk sahibi tarafından kaldırılabilir. Özellikle kimlik bilgisi sızıntılarının sıklaştığı günümüzde, bu yöntem dolandırıcılığa karşı önemli bir koruma sağlamaktadır. Sahte vekâletle işlem yapılmasının ya da izinsiz satış denemelerinin bu yolla önüne geçilmektedir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın