e-Devlet Tapu Kilitleme Uygulaması Nasıl Yapılır? Adım Adım Yapılması Gerekenler

Tapu kilitleme işlemi, “İşlem Yapılamaz Beyan Tesisi” adıyla bilinen dijital bir güvenlik yöntemidir. Bu uygulama ile bir taşınmazın sahibi dışında kimsenin, o taşınmazla ilgili işlem yapabilmesi mümkün olmaz. Beyan, doğrudan tapu kayıtlarına işlenir ve müdürlüklerce görülür.

Sahiplik bilgileri doğru olsa bile, sistem bu kilit sayesinde süreci durdurur. Kısıtlama ancak mülk sahibi tarafından kaldırılabilir. Özellikle kimlik bilgisi sızıntılarının sıklaştığı günümüzde, bu yöntem dolandırıcılığa karşı önemli bir koruma sağlamaktadır. Sahte vekâletle işlem yapılmasının ya da izinsiz satış denemelerinin bu yolla önüne geçilmektedir.