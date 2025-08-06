e-Devlet Tapu Kilitleme Uygulaması Nasıl Yapılır? Adım Adım Yapılması Gerekenler
Son dönemlerde artan tapu dolandırıcılığı olayları, gayrimenkul sahiplerinin dijital güvenlik önlemlerine daha fazla yönelmesine neden oldu. Bu kapsamda sunulan “tapu kilitleme” işlemi, mülklerin başkaları tarafından izinsiz kullanılmasının önüne geçiyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün Web Tapu sistemi üzerinden yapılan bu uygulama, e-Devlet üzerinden ücretsiz şekilde erişilebiliyor. Taşınmaz üzerinde herhangi bir işlem yapılmasını engelleyen bu özellik sayesinde, olası sahte satış girişimlerinin de önüne geçilmiş oluyor.
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e-Devlet Tapu Kilitleme İşlemi Nasıl Yapılır?
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Tapu Kilitleme Nedir, Ne İşe Yarar?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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