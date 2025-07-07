Duygusal Stagflasyon Nedir?
Günümüzde ekonomik stagflasyonun yanı sıra, bir de 'duygusal stagflasyon' yaşıyoruz: İçsel büyümenin durduğu, motivasyonun düştüğü, ancak kaygı ve tükenmişliğin arttığı bir dönemdeyiz. Ekonomideki durgunluk ve enflasyon ikilisi gibi, ruhsal dünyamızda da bir 'durgunluk-enflasyonu' söz konusu.
Duygusal Stagflasyon Nedir?
Neden Bu Dönemde Duygusal Stagflasyon Yaşıyoruz?
Duygusal Stagflasyondan Nasıl Çıkabiliriz?
Sonuç olarak duygusal stagflasyonu aşmak mümkün.
Bu dönemde hepimiz bir parça 'duygusal stagflasyon' yaşıyoruz. Ancak unutmayalım ki, her kriz bir aynı zamanda bir dönüşüm fırsatı da içerir. Tıpkı ekonomilerin yeniden yapılandığı gibi, biz de içsel kaynaklarımızı gözden geçirip yeni bir denge kurabiliriz.
Belki de çıkış yolu, 'yavaşlamakta' değil, 'doğru hızı bulmakta' yatıyor. Kendimize şefkat göstererek, küçük adımlarla ilerleyerek ve en önemlisi, 'şimdi ve burada' olanı fark ederek bu dönemi aşabiliriz.
Çünkü en büyük devrim, içimizde başlar!
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