Duygularınla Oynamasına İzin Verme: Partnerinin Manipülasyonlarını Anlamanın 10 Yolu
Duygularınla Oynamasına İzin Verme: Partnerinin Manipülasyonlarını Anlamanın 10 Yolu
İlişki içerisinde olduğumuz kişinin karşısında sürekli suçlu ve haksız durumda olduğunuzu hissediyorsanız, bu kişi sürekli mağdur durumda ise duygularınızla oynanıyor demektir... Sevgi bazen zarar veren şeylerin görülmesini engeller. Bu yüzden karşı tarafın duygusal silahlarına maruz kalsak bile ne olduğunu anlamıyoruz. Ama bu içerik ile manipülasyon yapanları tespit edebiliyoruz. Gelin beraber tespit edelim!
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1. Davranışları tutarsız olur.
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2. Sürekli suçlu konumunda siz olursunuz.
3. Eleştiri yağmuruna tutulursunuz.
4. Pasif agresif davranışlar gösterir.
5. Kendinizi sorgulamanıza neden olur.
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