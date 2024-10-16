Duygularınla Oynamasına İzin Verme: Partnerinin Manipülasyonlarını Anlamanın 10 Yolu

Partnerinizin duygularının sürekli değişmesi sakıncalı bir durumdur. Size bir iyi gelip bir iki saat sonra kötü geliyorsa bu işte bir sıkıntı vardır. Sizi kontrol altına alabilmek için bir sıcak bir soğuk davranıyor olabilir. Sıcak davranışların sizi şımartmasını istemediği için arada mesafeli durur. Ayrıca soğukluk hissedildiğinde sizin gidip onu şımartmanızı ister.