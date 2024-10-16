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Duygularınla Oynamasına İzin Verme: Partnerinin Manipülasyonlarını Anlamanın 10 Yolu

etiket Duygularınla Oynamasına İzin Verme: Partnerinin Manipülasyonlarını Anlamanın 10 Yolu

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
16.10.2024 - 23:46

İlişki içerisinde olduğumuz kişinin karşısında sürekli suçlu ve haksız durumda olduğunuzu hissediyorsanız, bu kişi sürekli mağdur durumda ise duygularınızla oynanıyor demektir... Sevgi bazen zarar veren şeylerin görülmesini engeller. Bu yüzden karşı tarafın duygusal silahlarına maruz kalsak bile ne olduğunu anlamıyoruz. Ama bu içerik ile manipülasyon yapanları tespit edebiliyoruz. Gelin beraber tespit edelim!

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1. Davranışları tutarsız olur.

Partnerinizin duygularının sürekli değişmesi sakıncalı bir durumdur. Size bir iyi gelip bir iki saat sonra kötü geliyorsa bu işte bir sıkıntı vardır. Sizi kontrol altına alabilmek için bir sıcak bir soğuk davranıyor olabilir. Sıcak davranışların sizi şımartmasını istemediği için arada mesafeli durur. Ayrıca soğukluk hissedildiğinde sizin gidip onu şımartmanızı ister.

2. Sürekli suçlu konumunda siz olursunuz.

Kendisi suçlu ve haksız olsa da duygularınızla öyle bir oynar ki özür dileyen taraf siz olursunuz. Duygulara yenik düşüp mantığınızı devreden çıkarttığınız için neler olup bittiğini anlayamazsınız. Asıl sizin kalbiniz kırıkken sanki onun kalbi kırıkmış gibi davranır ve bir anda üste çıkar. Bunu görebilmeniz gerekiyor!

3. Eleştiri yağmuruna tutulursunuz.

Sizi siz olduğunuz için sizi sevenlerle birlikte olmaya dikkat edin. Kusurlarınızı bulmaya çalışıp sürekli sizi aşağılayan biri varsa karşınızda bilin ki sizi siz olduğunuz için sevmiyor. Bu tarz insanlar sadece sevilmek ister, ilgi ihtiyacını karşılamak ister. Bu yüzden sizi eleştirerek kendisini üstün göstermeye ve mükemmelmiş gibi lanse etmeye çalışır. Pıt pıt uzaklaşalım.

4. Pasif agresif davranışlar gösterir.

Sıkıntılı bir günündeyse size karşı da somurtur ve sessiz durur. Sizin enerjiniz yerindeyken ve deli dolu bir gün geçirmek isterken yanınızda tavırlı bir insanın olması hoş olmaz. Siz sevinçli iken sizi suçlu hissettirir. Böylece kendi ruh hali nasılsa sizin de o ruh haline sahip olmanızı ister.

5. Kendinizi sorgulamanıza neden olur.

Sizi sürekli eleştiren bir insan kendinizde sorun aramanıza neden olur. Aklınızda nerede hata yaptığınıza dair sorular dönüp durur. Kendinizi suçlayarak kendinize yüklenirsiniz. Bunun olmasına izin vermeyerek dik durmalısınız. Bu duygusal oyunları görürseniz özgüveninizde artacaktır.

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6. Üzerinizdeki kontrolü fazladır.

Bir durup düşünün ilişkiden önceki halinizle şu anki haliniz arasında fark var mı? Arkadaş çevreniz, giyiminiz hatta konuşma tarzınız bile değişmiş olabilir. Çünkü kendini sürekli haklı olarak gösteren biri var karşınızda. Sizin konuşmanıza izin vermeden size müdahale etme hakkını kendinde görmekte, çünkü en iyisini o bilir (?)

7. "Ben hep böyleydim" diyerek onu eleştirmene asla izin vermez.

Seni eleştirir, değiştirir. Fakat kendisi asla buna teşebbüs etmez. Ben böyleydim ve böyle kabul ettin diyerek konuyu kapatır. Senin bunu söylemene izin vermezken kendisi bu sözleri sarf edebilir. Sizin bütünsel bir bakışa sahip olmanız ve neler olup bittiğini görebilmeniz gerekir. Böylece manipüle olmazsınız!

8. Sahibin gibi davranır.

Bir birey olduğunuzu anlayamaz ve size bunu unutturur. Arkadaşlarınızdan uzaklaşmanıza neden olur. Sadece onun olduğunuzu belirterek sizi izole eder. Bu noktada kıskançlık devreye girer. Kıskandığını ve kötü hissettirdiğinizi söyleyerek duygularınızla oynar. Böylece siz siz olmaktan çıkarsınız.

9. Tehdit etmeleri fazladır.

Sürekli sizi bırakıp gideceğinden bahseder. Onsuz yapamayacağınızı hissettirdiği için korkarsınız. Duygularınızla oynayarak ona olan bağımlılığınızı arttırır. Bu yüzden kopmak zor gelir. Ayrıca sahiplenici ve kıskanç tavırlarından dolayı çevrenizde birilerinin kalmaması da sizi korkutur. Ama korkmayın ve manipülasyonun pençelerinden kurtulun.

10. Size karşı sevgisini ve ilgisini koşullar neticesinde gösterir.

'Sana bunu yapmam için şunu yapmalısın', 'Bunu yapmazsan sana olan sevgim azalır'... Yazarken bile başıma ağrılar girdi.  Bu koşulları yerine getirirken yorulursunuz. Sağlıklı bir ilişki ise yormaktan ziyade dinlendirir. Ne hissettiğinizi nasıl hissettiğinizi anlayamadığınız bir ilişkinin içerisinde yorulursunuz. Bu yüzden ilişkiyi incelerek manipüle edilip edilmediğinize dikkat etmelisiniz.

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