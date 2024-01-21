Duyduğunuz Anda Tehlikede Olduğunuzu Anlayıp Bulunduğunuz Yerden Hızla Uzaklaşmanızı Gerektiren 15 Ses
Duyduğunuz Anda Tehlikede Olduğunuzu Anlayıp Bulunduğunuz Yerden Hızla Uzaklaşmanızı Gerektiren 15 Ses
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hepimiz bir köpek havladığında tehlikede olduğumuzu anlarız. Buna rağmen, bazı seslerin tehlikeyle ilişkili olduğunu bilmek o kadar da kolay değildir. Bugün, duyduğunuzda çevrede tehlikeli bir şeyler olduğunu anlamanıza yardımcı olacak 15 sese bakacağız.
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1. "Eğer doğayla iç içeyken etraf sessizleşirse tehlikenin yakın olduğunu anlayın."
2. "Büyük bir patlama görürsen hemen arkanı dönüp yere yat ve kulaklarını ellerinle kapatarak ağzını aç."
3. "Herhangi bir Avustralya plajında duyulan siren neredeyse her zaman bir köpekbalığı alarmıdır ve sudan olabildiğince çabuk çıkman gerektiğini söyler."
4. "Bir nehirin yakınındaysanız ve su sesinin yükselerek geldiğini fark ederseniz hemen yüksek bir yere kaçmaya çalışın."
5. "Birçok insan yangın alarmlarını ciddiye almasa da, lütfen dikkatli olun ve çevrenizi kontrol edin."
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6. "Eğer çevrenizdeki hayvanların panik içerisinde hareket ettiğini fark ettiyseniz dikkalti olmanızı öneririm."
7. "Tren veya metroların sürekli olarak düdük öttürdüklerini duyarsanız çarpışmaya hazırlanın."
8. "Benzer bir şekilde gemilerin 5 kere art arda düdük öttürdüklerini duyarsanız genelde bir çarpışmanın yakın olduğunu anlayabilirsiniz."
9. "Tam bir ses olmasa da, havada metalik bir koku alıyorsanız yakında yıldırım düşecek demektir."
10. "Tam olarak ses olmasa da, gökyüzüne baktığınızda yeşil renklerdeyse yakında fırtına başlayacak demektir."
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11. "Bir ağaçtan çatlama seslerine benzer sesler geliyorsa yakınında sakın durmayın."
12. "Birisi yumruk yedikten sonra bayıldıysa ve anında horlama sesleri çıkarırsa hemen ambulans çağırın."
13. "Yağmurlu havalarda araba sürüyorsanız genelde geçtiğiniz yerlerden su seslerini duyarsınız."
14. "Dışarıda gezerken garip bir hışırtı duyuyorsanız hemen geri çekilip etrafınıza bakın."
15. "Tekerleğinize hava basarken bir patlama veya yırtılma sesi duyarsanız hemen uzaklaşın."
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