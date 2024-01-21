Duyduğunuz Anda Tehlikede Olduğunuzu Anlayıp Bulunduğunuz Yerden Hızla Uzaklaşmanızı Gerektiren 15 Ses

Hepimiz bir köpek havladığında tehlikede olduğumuzu anlarız. Buna rağmen, bazı seslerin tehlikeyle ilişkili olduğunu bilmek o kadar da kolay değildir. Bugün, duyduğunuzda çevrede tehlikeli bir şeyler olduğunu anlamanıza yardımcı olacak 15 sese bakacağız.

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