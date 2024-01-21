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Duyduğunuz Anda Tehlikede Olduğunuzu Anlayıp Bulunduğunuz Yerden Hızla Uzaklaşmanızı Gerektiren 15 Ses

Duyduğunuz Anda Tehlikede Olduğunuzu Anlayıp Bulunduğunuz Yerden Hızla Uzaklaşmanızı Gerektiren 15 Ses

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 08:31

Hepimiz bir köpek havladığında tehlikede olduğumuzu anlarız. Buna rağmen, bazı seslerin tehlikeyle ilişkili olduğunu bilmek o kadar da kolay değildir. Bugün, duyduğunuzda çevrede tehlikeli bir şeyler olduğunu anlamanıza yardımcı olacak 15 sese bakacağız.

Siz de aklınıza gelenleri bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Eğer doğayla iç içeyken etraf sessizleşirse tehlikenin yakın olduğunu anlayın."

1. "Eğer doğayla iç içeyken etraf sessizleşirse tehlikenin yakın olduğunu anlayın."

'Benzer bir şekilde küçük çocukların sessizleştiyse tehlikeli bir görev üzerinde çalıştıklarından emin olabilirsiniz.'

2. "Büyük bir patlama görürsen hemen arkanı dönüp yere yat ve kulaklarını ellerinle kapatarak ağzını aç."

'Ses dalgası geliyor ve kulaklarını sağır edebilir.'

3. "Herhangi bir Avustralya plajında duyulan siren neredeyse her zaman bir köpekbalığı alarmıdır ve sudan olabildiğince çabuk çıkman gerektiğini söyler."

3. "Herhangi bir Avustralya plajında duyulan siren neredeyse her zaman bir köpekbalığı alarmıdır ve sudan olabildiğince çabuk çıkman gerektiğini söyler."

4. "Bir nehirin yakınındaysanız ve su sesinin yükselerek geldiğini fark ederseniz hemen yüksek bir yere kaçmaya çalışın."

4. "Bir nehirin yakınındaysanız ve su sesinin yükselerek geldiğini fark ederseniz hemen yüksek bir yere kaçmaya çalışın."

'Aniden etrafı su basması düşündüğünüzden çok daha fazla yaşanır.'

5. "Birçok insan yangın alarmlarını ciddiye almasa da, lütfen dikkatli olun ve çevrenizi kontrol edin."

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6. "Eğer çevrenizdeki hayvanların panik içerisinde hareket ettiğini fark ettiyseniz dikkalti olmanızı öneririm."

6. "Eğer çevrenizdeki hayvanların panik içerisinde hareket ettiğini fark ettiyseniz dikkalti olmanızı öneririm."

'Genelde, deprem, sel ve yangın gibi doğal afetleri hayvanlar bizlerden çok daha önce fark ederler.'

7. "Tren veya metroların sürekli olarak düdük öttürdüklerini duyarsanız çarpışmaya hazırlanın."

7. "Tren veya metroların sürekli olarak düdük öttürdüklerini duyarsanız çarpışmaya hazırlanın."

8. "Benzer bir şekilde gemilerin 5 kere art arda düdük öttürdüklerini duyarsanız genelde bir çarpışmanın yakın olduğunu anlayabilirsiniz."

8. "Benzer bir şekilde gemilerin 5 kere art arda düdük öttürdüklerini duyarsanız genelde bir çarpışmanın yakın olduğunu anlayabilirsiniz."

9. "Tam bir ses olmasa da, havada metalik bir koku alıyorsanız yakında yıldırım düşecek demektir."

9. "Tam bir ses olmasa da, havada metalik bir koku alıyorsanız yakında yıldırım düşecek demektir."

10. "Tam olarak ses olmasa da, gökyüzüne baktığınızda yeşil renklerdeyse yakında fırtına başlayacak demektir."

10. "Tam olarak ses olmasa da, gökyüzüne baktığınızda yeşil renklerdeyse yakında fırtına başlayacak demektir."
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11. "Bir ağaçtan çatlama seslerine benzer sesler geliyorsa yakınında sakın durmayın."

11. "Bir ağaçtan çatlama seslerine benzer sesler geliyorsa yakınında sakın durmayın."

'Çok kısa süre sonra devrilecek demektir.'

12. "Birisi yumruk yedikten sonra bayıldıysa ve anında horlama sesleri çıkarırsa hemen ambulans çağırın."

12. "Birisi yumruk yedikten sonra bayıldıysa ve anında horlama sesleri çıkarırsa hemen ambulans çağırın."

'Büyük bir beyin travması geçiriyorlar ve acilen sağlık görevlilerine ihtiyacı var.'

13. "Yağmurlu havalarda araba sürüyorsanız genelde geçtiğiniz yerlerden su seslerini duyarsınız."

'Eğer bütün sesler aniden kaybolursa anlayın ki, yerler buzlanmış. Olabildiğince yavaş ve dikkatli sürmeye çalışın.'

14. "Dışarıda gezerken garip bir hışırtı duyuyorsanız hemen geri çekilip etrafınıza bakın."

14. "Dışarıda gezerken garip bir hışırtı duyuyorsanız hemen geri çekilip etrafınıza bakın."

'Çıngıraklı yılanlar saldırmadan önce hışırtılı sesler çıkartır ve bu yılan türü oldukça zehirlidir.'

15. "Tekerleğinize hava basarken bir patlama veya yırtılma sesi duyarsanız hemen uzaklaşın."

15. "Tekerleğinize hava basarken bir patlama veya yırtılma sesi duyarsanız hemen uzaklaşın."

'Büyük ihtimalle tekerleğiniz patlamak üzere ve size ciddi hasarlar verebilir.'

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