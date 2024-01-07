Düşüyor mu Çıkıyor mu? İkinci El Araç Fiyatlarını Etkileyen Faktörler
Düşüyor mu Çıkıyor mu? İkinci El Araç Fiyatlarını Etkileyen Faktörler
İkinci el araç fiyatları pek çok şeyden etkilenebiliyor. Bazen çıkıyor bazen düşüyor! Gelin ikinci el araç fiyatlarını etkileyen faktörlere beraber bakalım!
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Bakım Geçmişi
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Piyasa Talebi ve Arzı
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Ekonomik Koşullar
Yerel Vergi ve Sigorta Politikaları
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