Düşündüğünüz Gibi Değil: Depresyon Hakkında Doğru Zannedilen 10 Yanlış Bilgi

Depresyon her zaman göründüğü gibi olmayabiliyor. Depresyonun dizi ve filmlerdeki gibi olduğunu sanmamızın sebebi depresyon hakkındaki şehir efsaneleri. Bu içerikte size depresyon gerçeklerinden bahsettik!

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