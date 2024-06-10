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Düşündüğünüz Gibi Değil: Depresyon Hakkında Doğru Zannedilen 10 Yanlış Bilgi

etiket Düşündüğünüz Gibi Değil: Depresyon Hakkında Doğru Zannedilen 10 Yanlış Bilgi

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
10.06.2024 - 18:01

Depresyon her zaman göründüğü gibi olmayabiliyor. Depresyonun dizi ve filmlerdeki gibi olduğunu sanmamızın sebebi depresyon hakkındaki şehir efsaneleri. Bu içerikte size depresyon gerçeklerinden bahsettik!

İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.

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1. Depresyon sadece üzgün olmak demek değildir.

Depresyonda olmak yalnızca üzgün bir ruh haline sahip olmak anlamına gelmez. Depresyon beraberinde üzüntüyü getirebilir ancak uzun süreli derin bir üzüntü, umutsuzluk ve motivasyon kaybı da depresyon belirtilerindendir.

2. Depresyon yalnızca zayıf psikolojiye sahip insanları etkilemez.

Depresyon zayıf veya güçlü psikolojiye sahip insanlarda görülebilir. Ne kadar güçlü bir psikolojiye sahip olursanız olun depresyona girebilirsiniz. Depresyon başarıya, mevkiye, hayattaki deneyimlerinizle bağlantılı değildir.

3. Depresyon bir zayıflık belirtisi değildir.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, depresyonun güçlü veya zayıf psikoloji ile alakası yoktur. Bu nedenle depresyona girmek bir zayıflık belirtisi değildir. Çevresel faktörler, beyindeki kimyasal dengesizlikler depresyonu etkileyebilir.

4. Depresyonu atlatmak için biraz çaba göstermek yeterli değildir.

Sosyal medyada bazen depresyonu yenmek için motivasyon sözleri paylaşan sayfalar olabiliyor. Ancak depresyonu yenmek bu kadar basit değildir. Depresyon yalnızca Reels izleyerek, sabahları güneşi selamlayarak geçecek bir süreç değildir.

5. Depresyon yalnızca kişiyi psikolojik olarak etkilemez.

Depresyonun yalnızca psikolojik etkisi olduğunu söylemek kesinlikle doğru olmaz. Çünkü depresyona girmiş bir kişi aynı zamanda kendisini yorgun da hissedebilir. Bu nedenle psikolojik etkinin yanı sıra fiziksel etkisi de vardır.

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6. Depresyon her zaman açık belirtiler göstermez.

Bazen depresyondayken kişinin kendisi bile bu sürecin içinde olduğunu anlayamaz. Bu gibi durumlarda kişilerin yakın çevreleri onlara yardımcı olmalıdır. Çünkü depresyondaki kişiler kendilerini zorlayarak günlük hayatlarına devam etmeye çalışırlar.

7. Depresyon yalnızca yetişkinleri etkilemez.

Depresyon özellikle de gençler arasında çok yaygındır. Gençlerin yanı sıra çocuklar da depresyona girebilir. Depresyon için belirli bir yaş yoktur. Her yaşta depresyon süreci görülebilir, oldukça doğaldır. Her yaştaki depresyon için doktora danışılmalıdır.

8. Depresyon illa belirli bir olay sonrası çıkmak zorunda değildir.

Birisi depresyona girdiğinde ilk sorulan soru “Hayatında kötü giden ne var?” sorusudur. Ancak depresyon her zaman hayattaki spesifik bir gelişmeden ötürü ortaya çıkmaz. Belirli bir olayla da birlikte ortaya çıkabileceği gibi bir olaya da ihtiyaç duymayabilir.

9. Depresyon her zaman ilaçla tedavi edilmez.

Elbette depresyon için ilaç kullanılabilir, bu çok doğal bir tercihtir. Doktorunuz size ilacı öneriyorsa ve siz de bunu kabul ediyorsanız ilaç kullanmakta sakınca yoktur. Ancak depresyon illa tek çözüm yolu ilaçlar değildir, terapi de bu yolda yardımcı olur.

10. Depresyon sürecinde çevremizdekilerle konuşmak işe yarayabilir.

İnsanlar sosyal canlılardır ve depresyon sürecini atlatırken doktorların yanı sıra aile üyeleri ve arkadaşlar da bu süreçte bize oldukça fazla destek olabilir. İyileşme sürecinde destek almak gerçekten çok önemlidir.

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