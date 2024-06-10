Düşündüğünüz Gibi Değil: Depresyon Hakkında Doğru Zannedilen 10 Yanlış Bilgi
Düşündüğünüz Gibi Değil: Depresyon Hakkında Doğru Zannedilen 10 Yanlış Bilgi
Depresyon her zaman göründüğü gibi olmayabiliyor. Depresyonun dizi ve filmlerdeki gibi olduğunu sanmamızın sebebi depresyon hakkındaki şehir efsaneleri. Bu içerikte size depresyon gerçeklerinden bahsettik!
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1. Depresyon sadece üzgün olmak demek değildir.
2. Depresyon yalnızca zayıf psikolojiye sahip insanları etkilemez.
3. Depresyon bir zayıflık belirtisi değildir.
4. Depresyonu atlatmak için biraz çaba göstermek yeterli değildir.
5. Depresyon yalnızca kişiyi psikolojik olarak etkilemez.
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