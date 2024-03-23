Düşünce Tarzına Göre Hangi Filozofsun?
Düşünce Tarzına Göre Hangi Filozofsun?
Senin için hem eğlenceli hem de düşündürücü bir test hazırladık. Seni düşünmeye ve belki de biraz gülümsemeye davet eden bu test, senin hangi filozofik akıma en yakın durduğunu ortaya çıkaracak. Hazırsan, felsefi yolculuğumuz başlasın!
* Bu içeriğin görselleri ve metinleri yapay zeka aracılığıyla oluşturulmuştur.
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1. Sabahları ilk düşündüğün şey nedir?
2. Arkadaşlarını nasıl seçersin?
3. Bir kitapçıda en çok hangi bölüme gidersin?
4. Boş zamanlarında ne yapmayı tercih edersin?
5. Bir zaman makinen olsa, hangi döneme gitmek isterdin?
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6. Hayatının filmi çekilse, türü ne olurdu?
7. Geleceğe dair ne düşünüyorsun?
8. Seni en iyi anlatan kelime nedir?
9. Yemek yaparken hangisini tercih edersin?
10. Bir dilek hakkın olsa, ne dilerdin?
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