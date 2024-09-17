Dünyayı Yöneten Ülkelerin Bile Fikirlerini Dikkate Aldığı 12 Bağımsız Finans Kuruluşu

'Yoksullukla mücadele ve kalkınma' deyince akla gelen ilk isim: Dünya Bankası! Ama öyle sıradan bir banka değil; gelişmekte olan ülkelere projeler için kredi verir ve kalkınma yolunda rehberlik eder. Bir nevi “dünyanın proje finansörü”. Eğer bir ülke “Benim tarım sektörümü ayağa kaldırmam lazım!” diyorsa, Dünya Bankası’nın kapısını çalıyor. Üstelik sadece parayla kalmıyor, teknik destek de sağlıyor.

Dünya Bankası, yoksullukla mücadele eder ve sürdürülebilir kalkınma projelerine finansman sağlar. Eğitim, sağlık, altyapı ve çevre gibi alanlarda projeler geliştirir ve fonlar. Dünyayı biraz daha iyi bir yer yapmak için çalışıyor desek yalan olmaz!