Dünyayı Yöneten Ülkelerin Bile Fikirlerini Dikkate Aldığı 12 Bağımsız Finans Kuruluşu
Dünyayı Yöneten Ülkelerin Bile Fikirlerini Dikkate Aldığı 12 Bağımsız Finans Kuruluşu
Koskoca ülkeler karar verirken bile bir danışma kurulu lazım! Siyasi ve ekonomik devler bile bu finans kuruluşlarının kapısını çalıyor, 'Biz ne yapalım?' diye soruyor. İşte, dünyayı yönetenlerin bile 'Bunlar ne diyor?' diye merak ettiği 11 bağımsız finans kuruluşu. Hadi gelin, finansal dünyayı yönlendiren bu dev oyunculara birlikte bakalım!
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1. IMF (Uluslararası Para Fonu)
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2. Dünya Bankası
3. BIS (Uluslararası Ödemeler Bankası)
4. ECB (Avrupa Merkez Bankası)
5. OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü)
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6. IFC (Uluslararası Finans Kurumu)
7. Financial Stability Board (FSB)
8. IOSCO (Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü)
9. Basel Komitesi (Basel Bankacılık Denetim Komitesi)
10. UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı)
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