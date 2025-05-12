Dünyayı Değiştirecek Çocukları Nasıl Yetiştiririz?

Büyük filozof Carl Sagan şöyle der:

“Çocuklar doğal filozoflardır… Meraklıdırlar, tutkuludurlar, öğrenmeye açtırlar. Biz yetişkinlere düşen, bu içsel ateşi söndürmeden yön göstermektir.”

Bugün bir çocuğun elini tuttuğunuzda, sadece küçücük bir bedeni değil…

Geleceği tutuyorsunuz.

Sadece bir çocuğun kalbini kazandığınızda, belki de tüm insanlığın kalbine dokunuyorsunuz.

Ama sorun şu ki…

Bu kalbi duymak, bu potansiyeli keşfetmek için eski yöntemler yetmiyor artık.

Dünya değişti. Hızla, köklü, dijital ve yapay bir şekilde değişti.

Dijital Fırtınanın İçinde

Bugün çocuklarımızın ilk arkadaşları birer algoritma…

Onların oyun bahçeleri metaverse…

İlk sırdaşları ChatGPT…

İlk sahici krizleri bir sosyal medya yorumuyla başlıyor.

UNESCO diyor ki: “Bugünün çocuklarının %78’i hergün yapay zeka sistemleri ile etkileşim içinde. Ama bunu farkında bile olmadan yapıyorlar.”

McKinsey ise şunu ekliyor: Bugün doğan çocukların %65’i, henüz icat edilmemiş mesleklerde çalışacak.

Oxford Üniversitesi’nin verilerine göre, bir genç 15–20 kere kariyer değiştirecek.

Peki soruyorum size:

Böylesine belirsiz bir geleceğe, çocuklarımızı hangi kılavuzla hazırlayacağız?