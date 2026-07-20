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Dünyanın Kaderi Değişiyor! 22 – 26 Temmuz'da Gökyüzü Hiçbir Şeyi Ekisi Gibi Bırakmayacak!

etiket Dünyanın Kaderi Değişiyor! 22 – 26 Temmuz'da Gökyüzü Hiçbir Şeyi Ekisi Gibi Bırakmayacak!

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
20.07.2026 - 09:01
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22 Temmuz ile 26 Temmuz arasında gökyüzü peş peşe gerçekleşecek dört dev astrolojik geçişle adeta yeni bir çağın kapısını aralıyor. Bu yalnızca burçları ilgilendiren sıradan bir hafta değil; liderlerin, devletlerin, ekonomilerin, teknolojinin, sanatın ve insanlığın yönünü etkileyebilecek sembolik bir dönüm noktası olabilir. Güneş Aslan burcuna geçerken görünmeyenler görünür olmaya, gizlenenler ortaya çıkmaya, gerçek liderlerle sadece alkış peşinde koşanlar birbirinden ayrışmaya başlayabilir. Merkür retrosunun sona ermesiyle haftalardır tıkanan kapılar birer birer açılabilir, bekleyen haberler gelebilir, ertelenen kararlar hız kazanabilir. Ancak asıl büyük kırılma 26 Temmuz'da başlıyor. Satürn Koç burcunda retro hareketine geçerken cesaretin gerçekten cesaret mi, yoksa düşüncesizlik mi olduğu sınanabilir. Sağlam temeli olmayan planlar, eksik bırakılan projeler, ertelenen sorumluluklar ve görmezden gelinen gerçekler yeniden karşımıza çıkabilir. Aynı gün Kuzey Ay Düğümü'nün Kova burcuna geçmesiyle yaklaşık 18 ay sürecek yeni bir kolektif kader döngüsü başlayabilir. Artık bireysel egoların değil ortak aklın, gösterişin değil üretimin, ünün değil bilimin, rekabetin değil iş birliğinin zamanı güç kazanabilir.

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Dünya Siyasetinde güç dengeleri yeniden şekillenebilir.

Dünya Siyasetinde güç dengeleri yeniden şekillenebilir.

Beklenmeyen lider değişimleri, hükümet revizyonları, uluslararası ittifaklarda yeni arayışlar ve küresel diplomasi trafiğinde dikkat çekici gelişmeler öne çıkabilir. Güvenlik politikaları, savunma stratejileri, enerji rekabeti ve teknoloji savaşları daha görünür hale gelebilir. Büyük güçlerin yalnızca ekonomik değil dijital üstünlük için de yarıştığı yeni bir dönem hız kazanabilir.

Türkiye'de siyaset, ekonomi, yerel yönetimler, altyapı projeleri ve gençleri ilgilendiren başlıklar daha fazla gündeme gelebilir. Kamu yatırımları, şehirleşme, deprem hazırlıkları, ekonomik disiplin ve uzun vadeli planlamalar daha yoğun tartışılabilir. Toplumun beklentileri ile yöneticilerin kararları arasındaki denge daha hassas hale gelebilir. Sabır, strateji ve kurumsal dayanıklılık her zamankinden daha önemli olabilir.

Ekonomide hızlı kazanç vaat eden ama sağlam zemine oturmayan girişimler daha fazla sorgulanabilir. Yapay zekâ, yazılım, savunma sanayii, uzay teknolojileri, dijital finans, enerji dönüşümü ve bilimsel yatırımlar ön plana çıkabilir. Eski ekonomik modeller dönüşürken yeni üretim alanları ve yeni meslekler önem kazanabilir. Önümüzdeki dönemde bilgi, teknoloji ve nitelikli insan kaynağı en büyük sermaye haline gelebilir.

Sanat dünyasında büyük projeler, uluslararası festivaller, dikkat çeken konserler, ödüller ve sürpriz kariyer kararları gündem oluşturabilir. Bazı ünlü isimler zirveye çıkarken bazıları ise uzun süredir saklanan gerçeklerle yüzleşebilir. Yaratıcılık, cesaret ve özgünlük kazandırırken yapay görünürlük giderek daha fazla sorgulanabilir.

Doğa açısından orman yangınları su baskınları ani hava değişimleri bu hafta zorlayıcı olabilir.

Doğa açısından orman yangınları su baskınları ani hava değişimleri bu hafta zorlayıcı olabilir.

Bu nedenle afet bilinci, hazırlık ve bilimsel kurumların uyarılarını takip etmek her zamankinden daha önemli olabilir.

Sağlık alanında kalp ve dolaşım sistemi, tansiyon, omurga, kemikler, kaslar ve stres yönetimi öne çıkabilir. Hızlı yaşamak yerine dengeli yaşamak, tükenmişliği fark etmek ve bedeni ihmal etmemek bu dönemin en önemli mesajlarından biri olabilir. Ruhsal olarak ise geçmiş yükleri bırakmak, korkularla yüzleşmek ve geleceğe daha bilinçli hazırlanmak kolaylaşabilir.

Bireysel yaşamlarımızda ise kaderin kapıları cesaretle birlikte sorumluluk isteyenlere açılabilir. Artık yalnızca parlamak yetmeyebilir; kalıcı olmak gerekecek. Yalnızca konuşmak yetmeyebilir; üretmek gerekecek. Yalnızca istemek yetmeyebilir; emek vermek gerekecek. Gökyüzü herkesin maskesini değil karakterini sınayabilir. Kimin gerçekten güçlü olduğu, kimin yalnızca güçlü göründüğü daha net anlaşılabilir.

22–26 Temmuz arasında başlayan bu gökyüzü hareketleri yalnızca birkaç günlük bir etki değil, önümüzdeki ayların ve yaklaşık 18 aylık kolektif döngünün sembolik başlangıcı olarak değerlendirilebilir. Şimdi herkesin kendisine sorması gereken soru aynı: Değişime direnenlerden mi olacağım, yoksa değişimi yönetebilenlerden mi? Çünkü gökyüzü değiştiğinde önce düşünceler, sonra insanlar, en sonunda da dünya değişmeye başlar.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA 

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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