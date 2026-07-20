Dünyanın Kaderi Değişiyor! 22 – 26 Temmuz'da Gökyüzü Hiçbir Şeyi Ekisi Gibi Bırakmayacak!
22 Temmuz ile 26 Temmuz arasında gökyüzü peş peşe gerçekleşecek dört dev astrolojik geçişle adeta yeni bir çağın kapısını aralıyor. Bu yalnızca burçları ilgilendiren sıradan bir hafta değil; liderlerin, devletlerin, ekonomilerin, teknolojinin, sanatın ve insanlığın yönünü etkileyebilecek sembolik bir dönüm noktası olabilir. Güneş Aslan burcuna geçerken görünmeyenler görünür olmaya, gizlenenler ortaya çıkmaya, gerçek liderlerle sadece alkış peşinde koşanlar birbirinden ayrışmaya başlayabilir. Merkür retrosunun sona ermesiyle haftalardır tıkanan kapılar birer birer açılabilir, bekleyen haberler gelebilir, ertelenen kararlar hız kazanabilir. Ancak asıl büyük kırılma 26 Temmuz'da başlıyor. Satürn Koç burcunda retro hareketine geçerken cesaretin gerçekten cesaret mi, yoksa düşüncesizlik mi olduğu sınanabilir. Sağlam temeli olmayan planlar, eksik bırakılan projeler, ertelenen sorumluluklar ve görmezden gelinen gerçekler yeniden karşımıza çıkabilir. Aynı gün Kuzey Ay Düğümü'nün Kova burcuna geçmesiyle yaklaşık 18 ay sürecek yeni bir kolektif kader döngüsü başlayabilir. Artık bireysel egoların değil ortak aklın, gösterişin değil üretimin, ünün değil bilimin, rekabetin değil iş birliğinin zamanı güç kazanabilir.
Dünya Siyasetinde güç dengeleri yeniden şekillenebilir.
Doğa açısından orman yangınları su baskınları ani hava değişimleri bu hafta zorlayıcı olabilir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!