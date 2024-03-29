Dünyanın Her Noktasını Merak Edenlerin Çok Seveceği Coğrafya Testi
Dünyanın Her Noktasını Merak Edenlerin Çok Seveceği Coğrafya Testi
Bakalım bu 10 soruluk coğrafya testinde kaç soruya doğru cevap verebileceksin! Hazırsan ilk sorumuz geliyor 🙌
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1. İspanya'nın ünlü simgesi La Sagrada Familia hangi şehirde yer almaktadır?
2. Avustralya'nın başkenti neresidir?
3. Hangi ülke "dünyanın en küçük ülkesi" olarak kabul edilir?
4. Hangi ilimizin sadece bir komşusu vardır?
5. İtalya'da meydana gelebilecek doğa ekstremlerinden hangisi Türkiye'yi etkileyebilir?
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6. Maki bitki örtüsü en çok hangi bölgemizde görülür?
7. Dünya nüfusunun çoğunluğu hangi kıtada yaşamaktadır?
8. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde iç hat ulaşımında hava yolları daha fazla kullanılmaktadır?
9. Panama Kanalı, hangi iki okyanusu birbirine bağlar?
10. Küresel ısınma sonucunda buzulların erimesi, aşağıdaki ülkelerin hangisini en az etkiler?
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6/10
10 sorudan 3 tanesine doğru cevap verdiniz! Coğrafya derslerinde arka sırada uyuyordum 😴😴😴