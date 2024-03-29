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Dünyanın Her Noktasını Merak Edenlerin Çok Seveceği Coğrafya Testi

Dünyanın Her Noktasını Merak Edenlerin Çok Seveceği Coğrafya Testi

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
29.03.2024 - 15:18

Bakalım bu 10 soruluk coğrafya testinde kaç soruya doğru cevap verebileceksin! Hazırsan ilk sorumuz geliyor 🙌

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1. İspanya'nın ünlü simgesi La Sagrada Familia hangi şehirde yer almaktadır?

1. İspanya'nın ünlü simgesi La Sagrada Familia hangi şehirde yer almaktadır?

2. Avustralya'nın başkenti neresidir?

2. Avustralya'nın başkenti neresidir?

3. Hangi ülke "dünyanın en küçük ülkesi" olarak kabul edilir?

3. Hangi ülke "dünyanın en küçük ülkesi" olarak kabul edilir?

4. Hangi ilimizin sadece bir komşusu vardır?

4. Hangi ilimizin sadece bir komşusu vardır?

5. İtalya'da meydana gelebilecek doğa ekstremlerinden hangisi Türkiye'yi etkileyebilir?

5. İtalya'da meydana gelebilecek doğa ekstremlerinden hangisi Türkiye'yi etkileyebilir?
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6. Maki bitki örtüsü en çok hangi bölgemizde görülür?

6. Maki bitki örtüsü en çok hangi bölgemizde görülür?

7. Dünya nüfusunun çoğunluğu hangi kıtada yaşamaktadır?

7. Dünya nüfusunun çoğunluğu hangi kıtada yaşamaktadır?

8. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde iç hat ulaşımında hava yolları daha fazla kullanılmaktadır?

8. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde iç hat ulaşımında hava yolları daha fazla kullanılmaktadır?

9. Panama Kanalı, hangi iki okyanusu birbirine bağlar?

9. Panama Kanalı, hangi iki okyanusu birbirine bağlar?

10. Küresel ısınma sonucunda buzulların erimesi, aşağıdaki ülkelerin hangisini en az etkiler?

10. Küresel ısınma sonucunda buzulların erimesi, aşağıdaki ülkelerin hangisini en az etkiler?
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ömer

10 sorudan 3 tanesine doğru cevap verdiniz! Coğrafya derslerinde arka sırada uyuyordum 😴😴😴