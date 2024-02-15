Dünyanın En Zor Tamir Edilen Bilgisayarı Belli Oldu: Rakiplerine Fark Attı!

Public Interest Research Group (PIRG) tarafından hazırlanan listeye göre, dünyada tamiri en zor bilgisayarlar Apple tarafından üretiliyor. Macbook Pro M3 tamiri en zor bilgisayar olurken, Apple'ın Macbooklarının tümü onarım puanı açısından rakiplerinin oldukça gerisinde. Tamir açısından en tüketici dostu laptop ise Asus Zenbook Pro serisi.