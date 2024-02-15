Dünyanın En Zor Tamir Edilen Bilgisayarı Belli Oldu: Rakiplerine Fark Attı!
Dünyanın En Zor Tamir Edilen Bilgisayarı Belli Oldu: Rakiplerine Fark Attı!
Public Interest Research Group (PIRG) tarafından hazırlanan listeye göre, dünyada tamiri en zor bilgisayarlar Apple tarafından üretiliyor. Macbook Pro M3 tamiri en zor bilgisayar olurken, Apple'ın Macbooklarının tümü onarım puanı açısından rakiplerinin oldukça gerisinde. Tamir açısından en tüketici dostu laptop ise Asus Zenbook Pro serisi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
ABD'de bir tüketici savunma kuruluşu olan Public Interest Research Group (PIRG) tarafından dünyanın en zor tamir edilen dizüstü bilgisayarları belirlendi.
Rapora göre Apple'ın Macbook Pro M3 Max 16 modeli tamir edilebilirlik açısından en kötü dizüstü bilgisayarı. Apple aynı zamanda en düşük not olan "D"yi alan tek şirket.
Buna karşılık, en yüksek puan alan markalar B+ ve B ile Asus ve Acer oldu. Asus'un 9.1, Acer'ın 8.1 puan aldığı listede Apple'ın puanı ise 4.0.
ABD'li teknoloji devi Apple, cihazlarının evde onarımına karşı görünüşte düşmanca tutumu nedeniyle uzun süredir eleştiriliyordu. Şirket son yıllarda düzenleyici baskılar artmaya başladıkça cihazları için tamir kitleri hazırlamaya başladı.
Listede Asus ve Acer'i takip eden markalar ise Dell, Microsoft, HP ve Lenovo.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İşte dünyanın tamir açısından en kullanıcı olan ve olmayan laptopları 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda