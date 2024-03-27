Dünyanın En Yüksek Enerji Üretim Kapasitesine Sahip 10 Barajı
Dünyanın En Yüksek Enerji Üretim Kapasitesine Sahip 10 Barajı
Gelin bugün, dünyanın en büyük ve güçlü yapılarına bir göz atalım; devasa barajlara! Bu yapılar, sadece enerji üretmekle kalmıyor, aynı zamanda su kaynaklarını kontrol altına alarak sel felaketlerini önleme, sulama sağlama gibi hayati işlevler de üstleniyorlar. Enerji dolu bir serüvene hazır mısınız? Buyurun, dünyanın en yüksek enerji üretim kapasitesine sahip 10 muhteşem barajını keşfetmeye başlayalım!
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1. Çin'in Hubei şehrinde ve Yangtze Nehri üzerinde devasa bir yapı var: Üç Boğaz Barajı!
2. Itaipu Barajı! Bu devasa baraj, Brezilya ve Paraguay arasındaki sınıra dikilmiş bir enerji devi.
3. Çin'in gurur kaynağı olan Xiluodu Barajı'ndan bahsetmek istiyorum!
4. Brezilya'nın gururu olan Belo Monte Barajı'ndan bahsedelim!
5. Guri Barajı, sadece bir enerji kaynağı değil, aynı zamanda Venezuella'nın refahı ve ilerlemesi için hayati bir rol oynayan bir yapı!
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6. Brezilya'nın enerji ihtiyacını karşılayan bu kahraman, yeşil enerji devriminin öncülerinden biri.
7. Amerika'nın Washington eyaletindeki Grand Coulee Barajı'nı duydunuz mu?
8. Sayano-Shushenskaya Barajı, Sibirya'nın sarp ve görkemli manzaralarının arasında yükselen bir dev.
9. Çin'in güneybatısında, Yalong Nehri boyunca yükselen devasa Baihetan Barajı, dünyanın en büyük hidroelektrik santrali olma hedefiyle heyecan uyandırıyor.
10. Zambezi Nehri'nin gücüyle hayat bulan Kariba Barajı...
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