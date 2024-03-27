Dünyanın En Yüksek Enerji Üretim Kapasitesine Sahip 10 Barajı

Bu muazzam yapı, 1994 yılında inşa edilmeye başlandı ve 2012'de tam kapasiteyle çalışmaya başladı. İnanılmaz bir güce sahip, tam 22.500 MW! Üstelik bunun için yaklaşık 37 milyar dolar harcandı.

Bu büyük baraj yıllık olarak tam 84.6 milyar kilovat-saatlik enerji üretebiliyor. Düşünsenize, bu, Türkiye'nin toplam elektrik tüketiminin yaklaşık 1/3.5'i kadar bir rakam!

Ama bu sadece yetmiyor gibi görünmüş olmalı ki, bu barajın su toplama kapasitesi dünya dönüş hızını bir miktar bile yavaşlatıyor! Evet, doğru duydunuz. O kadar büyük ki, dünya dönüş hızını etkiliyor. Çılgınca değil mi?