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Dünyanın En Yüksek Enerji Üretim Kapasitesine Sahip 10 Barajı

etiket Dünyanın En Yüksek Enerji Üretim Kapasitesine Sahip 10 Barajı

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
27.03.2024 - 14:01

Gelin bugün, dünyanın en büyük ve güçlü yapılarına bir göz atalım; devasa barajlara! Bu yapılar, sadece enerji üretmekle kalmıyor, aynı zamanda su kaynaklarını kontrol altına alarak sel felaketlerini önleme, sulama sağlama gibi hayati işlevler de üstleniyorlar. Enerji dolu bir serüvene hazır mısınız? Buyurun, dünyanın en yüksek enerji üretim kapasitesine sahip 10 muhteşem barajını keşfetmeye başlayalım!

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1. Çin'in Hubei şehrinde ve Yangtze Nehri üzerinde devasa bir yapı var: Üç Boğaz Barajı!

1. Çin'in Hubei şehrinde ve Yangtze Nehri üzerinde devasa bir yapı var: Üç Boğaz Barajı!

Bu muazzam yapı, 1994 yılında inşa edilmeye başlandı ve 2012'de tam kapasiteyle çalışmaya başladı. İnanılmaz bir güce sahip, tam 22.500 MW! Üstelik bunun için yaklaşık 37 milyar dolar harcandı.

Bu büyük baraj yıllık olarak tam 84.6 milyar kilovat-saatlik enerji üretebiliyor. Düşünsenize, bu, Türkiye'nin toplam elektrik tüketiminin yaklaşık 1/3.5'i kadar bir rakam!

Ama bu sadece yetmiyor gibi görünmüş olmalı ki, bu barajın su toplama kapasitesi dünya dönüş hızını bir miktar bile yavaşlatıyor! Evet, doğru duydunuz. O kadar büyük ki, dünya dönüş hızını etkiliyor. Çılgınca değil mi?

2. Itaipu Barajı! Bu devasa baraj, Brezilya ve Paraguay arasındaki sınıra dikilmiş bir enerji devi.

2. Itaipu Barajı! Bu devasa baraj, Brezilya ve Paraguay arasındaki sınıra dikilmiş bir enerji devi.

İnşası için tam 18 milyar dolar harcanmış. Ancak bu paraya değmiş diyebiliriz çünkü bugüne kadar hiçbir hidroelektrik santrali onun kadar elektrik üretemedi! Tam 2,6 milyar megavat-saatlik bir elektrik üretimi var.

Yıllık olarak tam 103 milyon megavat-saatlik enerji üretebiliyor. Bu da demek oluyor ki, bu devasa yapı, Brezilya ve Paraguay'a her yıl tonlarca enerji sağlıyor. Ama sadece elektrik üretmekle kalmıyor, aynı zamanda bu iki ülkenin dostluğunu da simgeliyor.

3. Çin'in gurur kaynağı olan Xiluodu Barajı'ndan bahsetmek istiyorum!

3. Çin'in gurur kaynağı olan Xiluodu Barajı'ndan bahsetmek istiyorum!

insha Nehri üzerinde yükselen bu muazzam yapı, Çin'in en güçlü ikinci, dünyanın ise en güçlü üçüncü hidroelektrik santrali olarak biliniyor. 2013 yılında faaliyete geçmiş olup 13.860 MW'lık bir güce sahip.

Xiluodu Barajı, sadece Çin'in enerji ihtiyacını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda bölgedeki hidroelektrik potansiyelinin zirvesini temsil ediyor. Bu devasa yapı, sadece güçlü bir enerji kaynağı değil, aynı zamanda bölgedeki ekonomik ve endüstriyel gelişmeye de büyük katkı sağlıyor.

4. Brezilya'nın gururu olan Belo Monte Barajı'ndan bahsedelim!

4. Brezilya'nın gururu olan Belo Monte Barajı'ndan bahsedelim!

Xingu Nehri üzerinde yer alan bu devasa yapı, Brezilya'nın en büyük hidroelektrik santrali olarak biliniyor. 2016 yılında tamamlanmış olup 11.233 MW'lık bir güce sahip.

Belo Monte Barajı'nın inşası oldukça büyük bir yatırım gerektirdi, tam 13.9 milyar dolara mal oldu. Ancak bu yatırım, oldukça etkileyici bir şekilde geri döndü. Yılda yaklaşık 39 milyon megavat-saatlik enerji üretebiliyor!

5. Guri Barajı, sadece bir enerji kaynağı değil, aynı zamanda Venezuella'nın refahı ve ilerlemesi için hayati bir rol oynayan bir yapı!

5. Guri Barajı, sadece bir enerji kaynağı değil, aynı zamanda Venezuella'nın refahı ve ilerlemesi için hayati bir rol oynayan bir yapı!

Simón Bolívar Barajı olarak da anılan bu devasa yapı, Venezuela'nın Bolívar eyaletinde konumlanıyor. 1963 yılında inşa edildiğinde 1750 MW gücündeydi, ancak 1978'de gücü 2065 MW'a çıktı. Günümüzde ise şaşırtıcı bir 10.300 MW kurulu güce sahip.

Guri Barajı, Venezuela'nın elektrik tüketiminin %73'ünü karşılıyor. Bu gerçekten de etkileyici bir katkı!

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6. Brezilya'nın enerji ihtiyacını karşılayan bu kahraman, yeşil enerji devriminin öncülerinden biri.

6. Brezilya'nın enerji ihtiyacını karşılayan bu kahraman, yeşil enerji devriminin öncülerinden biri.

Brezilya'nın sahip olduğu en büyük hidroelektrik santrallerinden biri ve etkileyici bir 8.370 MW gücüne sahip. İnşaatına 1975 yılında başlanan ve tamamlandığı 2012 yılında tam kapasiteyle hizmete giren bu baraj, tamamıyla Brezilya'nın kontrolünde işletiliyor ve 13 milyon insana enerji sağlıyor.

7. Amerika'nın Washington eyaletindeki Grand Coulee Barajı'nı duydunuz mu?

7. Amerika'nın Washington eyaletindeki Grand Coulee Barajı'nı duydunuz mu?

Bu baraj, Amerika'nın en büyük inşaat mühendisliği harikalarından biri olarak kabul ediliyor! 1942'de tamamlanmasının ardından, 9,17 milyon metreküp betonla yapılan bu devasa yapı, adeta bir mühendislik şaheseri.

İnşası, 2. Dünya Savaşı sırasında alüminyum üretimi için gereken enerjiyi sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiş. Bu baraj, sadece tarihi bir yapı değil, aynı zamanda 6.809 MW'lık bir hidroelektrik santraline de ev sahipliği yapıyor ve Franklin D. Roosevelt Gölü üzerine yükseliyor. Şimdi düşünün, savaş zamanlarında bile enerji üretimi için ne kadar önemli olduğunu!

8. Sayano-Shushenskaya Barajı, Sibirya'nın sarp ve görkemli manzaralarının arasında yükselen bir dev.

8. Sayano-Shushenskaya Barajı, Sibirya'nın sarp ve görkemli manzaralarının arasında yükselen bir dev.

1985'te tamamlanan bu muazzam yapı, Rusya'nın en büyük hidroelektrik santrali unvanını taşıyor. Ancak, 2009'da meydana gelen bir kaza sonucunda büyük zarar gördü ve onarım çalışmaları uzun bir süre aldı. Bugün, yeniden tam kapasiteyle faaliyette olan bu baraj, ülkenin enerji ihtiyacını karşılamak için kudretle çalışıyor.

9. Çin'in güneybatısında, Yalong Nehri boyunca yükselen devasa Baihetan Barajı, dünyanın en büyük hidroelektrik santrali olma hedefiyle heyecan uyandırıyor.

9. Çin'in güneybatısında, Yalong Nehri boyunca yükselen devasa Baihetan Barajı, dünyanın en büyük hidroelektrik santrali olma hedefiyle heyecan uyandırıyor.

2017'de inşasına başlanan bu dev proje, tamamlandığında yıllık milyonlarca megavat-saatlik enerji üreterek Çin'in enerji ihtiyacına önemli bir katkı sağlayacak. Ayrıca, bölgedeki ekonomik kalkınmaya da ivme kazandıracak olan bu baraj, temiz enerjiye geçişte büyük bir adımı simgeliyor.

10. Zambezi Nehri'nin gücüyle hayat bulan Kariba Barajı...

10. Zambezi Nehri'nin gücüyle hayat bulan Kariba Barajı...

Zambiya ve Zimbabve arasındaki bu sınırda bulunan yapı, sadece bir enerji kaynağı değil, aynı zamanda bölgenin kalbine atılan bir hayat çizgisi. 1959'da tamamlanan bu büyük proje, sular altında kalan vadileri ve yaban hayatını koruyarak, insan ve doğa arasında muhteşem bir denge sağlıyor.

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