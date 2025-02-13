Dünyanın En Ferah Yaşamına ve Güçlü Eğitim Sistemine Sahip Ülke: Kanada

Dünyanın en kibar insanlarıyla tanışmak istersen, Kanada’ya bir uğraman yeterli. Kanada'daki insanlar o kadar kibar ki, sanki her an sana yardımcı olmaya hazır gibiler. Hangi şehirde olursan ol, yabancı bile olsan, tanımadığın biriyle sohbet etmek ya da kaybolduğunda biri sana yol göstermek çok normal. Bu yüzden Kanada, gerçekten kendini evinde gibi hissedebileceğin bir yer.