article/comments
article/share
Haberler
Finans
Dünyanın En Eski ve Hâlâ Aktif Olan 10 Büyük Şirketi

etiket Dünyanın En Eski ve Hâlâ Aktif Olan 10 Büyük Şirketi

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
28.06.2026 - 19:15
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Zaman yolculuğuna çıkmaya hazır mısınız? Listemizde yer alan şirketlerin kurulduğu dönemlerde henüz İstanbul fethedilmemişti, hatta Amerika kıtası bile keşfedilmemişti!

Yüzyıllara, savaşlara, ekonomik krizlere ve teknolojik devrimlere meydan okuyarak günümüze kadar ulaşmayı başaran, 'Biz bitti demeden bitmez!' mottosunun canlı kanıtı olan dünyanın en eski ve hâlâ aktif 10 şirketini sizler için listeledik.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

10. Royal Mint - 886

10. Royal Mint - 886

  • Ülke: Birleşik Krallık

  • Sektör: Darphane ve Kıymetli Maden Yatırımı

Büyük Alfred'in paraları standartlaştırmak istemesiyle 886 yılında temelleri atılan Birleşik Krallık Kraliyet Darphanesi, 1279'da Londra Kalesi'ne taşındı. Bugün hala İngiliz madeni paralarının tek üreticisi. Üstelik dijitalleşen dünyada nakit kullanımı azalınca boşa düşmediler; kıymetli metal yatırımları ve lüks koleksiyon ürünleriyle kendilerini tamamen yenilediler!

9. Tanaka Iga - 885

9. Tanaka Iga - 885

  • Ülke: Japonya

  • Sektör: Budist Dini Ürünleri Üretimi

Budist sunakları (butsudan) üretimi yapan bu şirket, kendi alanında dünyanın en eskisi. Ama 'eski' dediysek aklınıza çağ dışı bir şey gelmesin! Şirket bugün geleneksel sunakları üretmeden önce 3 boyutlu bilgisayar modelleri hazırlıyor. Şirketin şu anki başkanı Masakazu Tanaka, tam 70. nesil!

8. Monnaie de Paris - 864

8. Monnaie de Paris - 864

  • Ülke: Fransa

  • Sektör: Darphane (Para Basımı) ve Müze

Fransız hükümetine ait olan Monnaie de Paris, dünyanın sürekli faaliyet gösteren en eski darphane kurumudur. Genel merkezini 1973'te Pessac'a taşımış olsa da Paris'teki tarihi binasını hala eski madeni para koleksiyonları ve dev bir müze için kullanıyor. Yaklaşık 500 çalışanıyla tarihin nabzını tutmaya devam ediyorlar.

7. Staffelter Hof - 862

7. Staffelter Hof - 862

  • Ülke: Almanya

  • Sektör: Damıtımevi ve Konukevi

Karolenj Hanedanı tarafından bir manastıra gelir sağlasın diye bağışlanan bu arazi, 1805 yılında Peter Schneiders tarafından satın alındı. O günden beri tam 7 nesildir aynı ailede! 1890'da damıtımevi, 1960'ta ise konukevi eklenen bu tarihi mekan, bugün hala aynı soyun temsilcileri tarafından işletiliyor.

6. St. Peter Stiftskulinarium - 803

6. St. Peter Stiftskulinarium - 803

  • Ülke: Avusturya

  • Sektör: Restoran ve Otelcilik

Avrupa'nın en eski restoranı olan bu mekan, ilk kez 803 yılındaki kayıtlarda bir 'manastır mahzeni' olarak geçiyor. Zamanında yılda 40 vagon dolusu özel mahzen ürünü ticareti ve ihracatı yapan bu dev işletme, kayaları oyarak kendine fırın ve yeni saklama alanları yaptı. Günümüzde ise modern çağa ayak uydurmak için odalarını ve menüsünü sürekli yenileyen lüks bir restorana ve otele dönüşmüş durumda.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

5. Genda Shigyo - 771

5. Genda Shigyo - 771

  • Ülke: Japonya 

  • Sektör: Geleneksel Kağıt Üretimi

Heian Dönemi'nden beri Kyoto merkezli çalışan bu şirket; geleneksel hediye paketleri, nişan hediyelikleri ve özel bir düğüm sanatı olan mizuhiki konusunda uzman. Meiji Dönemi'nde koskoca imparatorluk sarayına hizmet veren şirket, bugün hala toptan satış ve özel ürün baskılarıyla kağıt sanatını geleceğe taşıyor.

4. Hoshi Ryokan - 718

4. Hoshi Ryokan - 718

  • Ülke: Japonya 

  • Sektör: Otelcilik

Muazzam bir Japon bahçesinin etrafına kurulu 4 kanattan oluşan bu büyüleyici otel, 46 nesildir kesintisiz olarak sadece Hoshi ailesi tarafından yönetiliyor. Nishiyama Onsen Keiunkan ortaya çıkana kadar dünyanın en eski oteli olarak biliniyordu; ancak 'yeryüzünde kesintisiz işletilen en eski aile şirketi' rekoru hala onlara ait!

3. Sennen no Yu Koman - 717

3. Sennen no Yu Koman - 717

  • Ülke: Japonya

  • Sektör: Otelcilik (Ryokan)

Hiuke Gonnokami tarafından kurulan bu otel, dünyanın en eski ikinci oteli unvanına sahip. İşletmenin köklü tarihi, ailenin yadigar kroniklerinde ve mandala belgelerinde tek tek kayıt altına alınmış. 46 nesildir aktarılan bu geleneksel Japon hanı, kaplıca kültürünü ilk günkü zarafetiyle yaşatmaya devam ediyor.

2. Nishiyama Onsen Keiunkan - 705

2. Nishiyama Onsen Keiunkan - 705

  • Ülke: Japonya 

  • Sektör: Otelcilik ve Kaplıca 

Dünyanın en eski ikinci şirketi olan bu kaplıca oteli, tam 1.300 yıl boyunca aynı aile tarafından tam 52 nesil işletildi. 2017 yılında işi devralacak aile üyesi kalmayınca yönetimi genel müdür üstlendi. Zamanında samurayların ve imparatorların dinlendiği bu 37 odalı otel, geleneksel akşam yemekleri ve nefis ay izleme platformuyla bugün hala misafirlerini ağırlıyor.

1. Kongo Gumi - 578

1. Kongo Gumi - 578

  • Ülke: Japonya

  • Sektör: İnşaat (Tapınak Restorasyonu)

Listemizin zirvesinde tam 1.400 yılı aşkın süredir ayakta olan bir inşaat devi var. Şirketin o kadar derin bir geçmişi var ki, 17. yüzyıldan kalma 3 metrelik bir parşömende tam 40 nesillik aile geçmişi yazılı! Geleneksel ahşap tapınak işçiliğini modern bilgisayar destekli tasarımlarla birleştiren şirket, 2006 yılında yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle Takamatsu Construction Group bünyesine katıldı ama ruhundan hiçbir şey kaybetmedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın