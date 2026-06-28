Dünyanın En Eski ve Hâlâ Aktif Olan 10 Büyük Şirketi
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Zaman yolculuğuna çıkmaya hazır mısınız? Listemizde yer alan şirketlerin kurulduğu dönemlerde henüz İstanbul fethedilmemişti, hatta Amerika kıtası bile keşfedilmemişti!
Yüzyıllara, savaşlara, ekonomik krizlere ve teknolojik devrimlere meydan okuyarak günümüze kadar ulaşmayı başaran, 'Biz bitti demeden bitmez!' mottosunun canlı kanıtı olan dünyanın en eski ve hâlâ aktif 10 şirketini sizler için listeledik.
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10. Royal Mint - 886
9. Tanaka Iga - 885
8. Monnaie de Paris - 864
7. Staffelter Hof - 862
6. St. Peter Stiftskulinarium - 803
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5. Genda Shigyo - 771
4. Hoshi Ryokan - 718
3. Sennen no Yu Koman - 717
2. Nishiyama Onsen Keiunkan - 705
1. Kongo Gumi - 578
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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