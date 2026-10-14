Dünyanın En Eski Batığı Antalya'da Bulundu: Kekova'da 4.700 Yıllık Amforalar

Zeytinyağı ya da şarap taşımak için kullanıldığı düşünülen amforalar üzerinde yapılan kil analizleri, kapların muhtemelen Ürdün Vadisi'ndeki atölyelerde üretildiğine işaret ediyor.

Benzer amforalar Mısır'da Giza, Saqqara ve Abusir piramitlerinin yakınlarında, Troya'da ve Girit'te de bulunmuştu. Bu da batığı, farklı coğrafyaları deniz yoluyla birbirine bağlayan ticaret ağlarını anlamak açısından çok önemli kılıyor.

Araştırmacılar, geminin Levant kıyılarındaki bir limandan yola çıkarak Troya ya da Girit yönüne ilerlemiş olabileceği üzerinde duruyor.