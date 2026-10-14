Dünyanın En Eski Batığı Antalya'da Bulundu: Kekova'da 4.700 Yıllık Amforalar
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Antalya'nın Kekova Adası yakınlarında bulunan ve dünyanın en eski batığı olarak nitelendirilen gemiden çıkarılan amforalar, Anadolu'nun denizcilik tarihine yeni bir sayfa ekledi.
Yaklaşık 4.400-4.700 yıllık olduğu belirlenen kaplar, dönemin ticaret bağlantılarının yanı sıra denizcilerin günlük hayatına dair de dikkat çekici ipuçları sundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, buluntuları sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: 'Mavi Vatan'da, dünyanın en eski batığının izlerini gün yüzüne çıkarıyoruz.'
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Batık, Erken Tunç Çağı'na ait
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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