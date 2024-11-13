Dünyadaki Banknotların Üzerindeki Kişileri Doğru Tahmin Edebilecek misin?
Dünyadaki Banknotların Üzerindeki Kişileri Doğru Tahmin Edebilecek misin?
Banknotların üzerinde bulunan isimler ülkelerinin bağımsızlığı için savaşmış ya da sanat, bilim ve sosyal gelişimleri için büyük uğraşlar vermiş kişilerdir. Tüm ülkenin saygı göstermesi gereken bu kişileri tahmin edebilecek misiniz? Gelin birlikte bakalım!
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1. Hemen başlayalım! Bu 1 Amerikan Doları'nın üzerindeki adam kimdir?
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