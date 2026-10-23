article/comments
article/share
Haberler
Finans
Dünyada Tek Bir Ürüne Bağımlı Hale Gelen 12 İlginç Yerel Ekonomi

etiket Dünyada Tek Bir Ürüne Bağımlı Hale Gelen 12 İlginç Yerel Ekonomi

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
23.10.2026 - 12:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bir ülkenin ekonomisini düşündüğümüzde genellikle aklımıza aynı anda onlarca farklı sektör geliyor. Fabrikalar, turizm, tarım, teknoloji, enerji, otomotiv, finans, inşaat... Büyük ekonomiler gerçekten de mümkün olduğunca farklı alanlarda faaliyet göstererek tek bir ürüne veya sektöre bağımlı kalmamaya çalışıyor. Fakat dünyanın bazı ülkelerinde ekonomik tablo bundan çok daha farklı. Öyle ülkeler var ki dışarıya sattıkları ürünlerin önemli bir bölümünü tek bir ürün oluşturuyor ve bu ürünün dünya piyasasındaki fiyatı değiştiğinde ülkenin ekonomisi de bundan doğrudan etkilenebiliyor.

Bu durum özellikle doğal kaynakları veya belirli tarım ürünleri açısından avantajlı ülkelerde görülüyor. Bir ülkenin toprakları kahve yetiştirmeye, başka bir ülkenin madenleri bakır çıkarmaya, bir diğerinin iklimi ise muz üretmeye son derece elverişli olabiliyor. Bu ülkeler söz konusu ürünlerde uzmanlaşarak büyük ihracat gelirleri elde ediyor. Ancak bunun bir de diğer yüzü var: Dünyanın o ürüne olan talebi azalırsa, ürünün fiyatı düşerse veya üretim iklim koşulları nedeniyle sekteye uğrarsa, yaşanan sorun yalnızca birkaç üreticiyi değil, ülkenin tamamını etkileyebiliyor.

Üstelik bu ülkelerin hepsi aynı durumda değil. Bazılarında söz konusu ürün hala ekonominin en önemli ihracat kaynaklarından biri olurken, bazı ülkeler geçmişte yaşadıkları ekonomik deneyimler nedeniyle farklı sektörlere yönelmeye çalışıyor. 

Şimdi dünyanın farklı köşelerine gidip, ekonomilerinde belirli ürünlerin olağanüstü ağırlık taşıdığı ülkelere bakalım. Bazılarında karşımıza kahve ve kakao gibi günlük hayatımızdan ürünler çıkacak, bazılarında ise bakır, kömür ve elmas gibi yerin altından çıkan kaynaklar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Ekvador: Muz ülkenin dünyaya açılan kapılarından biri.

Ekvador denince akla Galápagos Adaları veya Amazon yağmur ormanları gelebilir. Fakat ülkenin dünya ticaretindeki en dikkat çekici ürünlerinden biri son derece sıradan görünen bir meyve: muz. Ekvador, uzun yıllardır dünyanın en büyük muz ihracatçısı ve 2024 yılında yaklaşık 3,53 milyar dolar değerinde taze muz ve plantain ihraç etti. Ülkenin muzları Rusya, ABD, Hollanda, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda pazara gönderiliyor.

Türkiye açısından da bu hikâye oldukça tanıdık. 2024 yılında Ekvador'dan Türkiye'ye yapılan taze muz ihracatının değeri yaklaşık 146 milyon dolardı. Dolayısıyla markette gördüğümüz bir Ekvador muzunun arkasında yalnızca bir çiftçi ve bir tarla değil, dünyanın farklı ülkelerine uzanan milyarlarca dolarlık bir ticaret zinciri bulunuyor. Muz fiyatları, üretim maliyetleri, hastalıklar ve iklim koşulları bu nedenle Ekvador için sıradan tarım haberlerinden çok daha önemli hâle gelebiliyor.

2. Fildişi Sahili: Dünyanın çikolatası için kakao üretiyor.

Çikolatanın nerede üretildiğini biliyor olabiliriz ama çikolatanın temel hammaddesinin nereden geldiğini her zaman düşünmüyoruz. Oysa Fildişi Sahili, dünya kakao ticaretinin en önemli merkezlerinden biri. 2024 yılında ülke yaklaşık 3,99 milyar dolar değerinde kakao çekirdeği ihraç etti ve bu alanda dünyanın en büyük ihracatçısı oldu.

Bu nedenle kakao, Fildişi Sahili'nde yalnızca bir tarım ürünü değil, milyonlarca insanın geçimiyle bağlantılı büyük bir ekonomik sektör. Ülkede yetiştirilen çekirdekler daha sonra Avrupa, Asya ve dünyanın diğer bölgelerindeki fabrikalara giderek çikolata ve farklı kakao ürünlerine dönüştürülüyor. Yani markette birkaç liralık bir çikolata alırken, o ürünün ekonomik hikâyesinin bir bölümü Batı Afrika'daki kakao tarlalarına kadar uzanıyor.

3. Zambiya: İhracatın büyük kısmında bakır var.

Zambiya'nın ekonomik hikâyesinde yerin altında bulunan bir madenin çok büyük bir ağırlığı var: bakır. Ülke Afrika'nın önemli bakır üreticilerinden biri ve madencilik sektörü uzun yıllardır ekonominin temel taşlarından. Dünya Bankası'na göre bakır, Zambiya'nın mal ihracatının %70'inden fazlasını oluşturuyor. Bu da küresel bakır fiyatlarındaki değişimlerin ülke açısından neden bu kadar önemli olduğunu açıklıyor.

Bakırın elektrik şebekelerinden elektronik ürünlere ve elektrikli araçlara kadar çok farklı alanlarda kullanılması, Zambiya için önemli bir avantaj sağlıyor. Dünyanın elektrik altyapısına ve enerji teknolojilerine yönelik yatırımları arttıkça bakıra olan talep de önemini koruyor. Fakat aynı zamanda ülkenin ihracat gelirlerinin bu kadar büyük bölümünün tek bir ürüne bağlı olması, küresel fiyat hareketlerini Zambiya ekonomisi açısından oldukça önemli hâle getiriyor.

4. Etiyopya: Kahve sadece sabahları bizi uyandırmıyor!

Etiyopya, kahvenin tarihsel olarak en önemli merkezlerinden biri ve bu ürün ülkenin ekonomisinde de özel bir yere sahip. Kahve uzun yıllardır Etiyopya'nın en önemli ihracat ürünlerinden biri olurken, ülkede çok sayıda küçük üretici de geçimini kahve tarımından sağlıyor. IMF'nin 2025 değerlendirmesinde de kahve, Etiyopya'nın ihracatındaki artışın önemli kaynaklarından biri olarak gösteriliyor.

2025/26 sezonunda ülkenin kahve üretiminin yaklaşık 11,6 milyon 60 kilogramlık çuvala ulaşması bekleniyordu. Bu nedenle uluslararası kahve fiyatları veya iklim koşullarındaki değişimler Etiyopya açısından yalnızca tarım sektörünü ilgilendiren gelişmeler değil. Dünyanın başka bir yerindeki kahve tüketimi ve fiyat hareketleri, binlerce kilometre uzaktaki üreticilerin gelirlerine kadar uzanan bir ekonomik zincirin parçası olabiliyor.

5. Moğolistan: Kömürün en büyük müşterisi ise Çin!

Moğolistan'ın ekonomisinde madencilik sektörü son derece önemli ve bu sektörün içinde kömür başrolde. IMF verilerine göre 2024 yılında kömür, ülkenin toplam mal ihracatının yarısından biraz fazlasını oluşturdu. Üstelik üretilen kömürün yaklaşık %85'i ihraç ediliyor ve ihracatın çok büyük bölümü komşu Çin'e gidiyor.

Bu durum Moğolistan'ı hem dünya kömür fiyatlarına hem de Çin'in ekonomik faaliyetlerine karşı hassas hâle getiriyor. Yani Moğolistan için ekonomik gündem yalnızca “Kömürün fiyatı ne olacak?” sorusundan ibaret değil. Çin'deki sanayi üretimi, enerji ihtiyacı ve kömür talebi de ülkenin ihracat gelirlerini doğrudan etkileyebiliyor. Koskoca bir ülkenin ekonomik göstergelerini anlamak için bazen bir kömür treninin nereye gittiğine bakmak yeterli olabiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Botswana: Elmas hala ekonominin merkezinde!

Botswana'nın modern ekonomik tarihinde elmasın çok özel bir yeri bulunuyor. Ülkede büyük elmas rezervlerinin keşfedilmesi ve madenciliğin gelişmesi, Botswana'nın ekonomik büyümesinde önemli rol oynadı. Elmas gelirleri uzun yıllar boyunca ülkenin ihracatında ve kamu gelirlerinde önemli bir kaynak oldu.

Ancak bugün hikâyenin biraz daha farklı bir tarafı var. Dünya Bankası, Botswana'nın uzun süre elmas gelirlerine dayanan ekonomik modelinin ülkeyi küresel elmas piyasasındaki değişimlere karşı hassas bıraktığını belirtiyor. Doğal elmas talebindeki değişimler ve laboratuvarda üretilen elmasların yaygınlaşması nedeniyle ülke ekonomisini farklı sektörlere doğru çeşitlendirmeye çalışıyor.

7. Guyana: Petrol ülkenin ekonomisini birkaç yılda değiştirdi!

Guyana'nın ekonomik hikâyesi son yıllarda adeta baştan yazıldı. Ülkenin açıklarında büyük petrol rezervlerinin üretime alınmasıyla birlikte petrol ve gaz ihracatı Guyana'nın dış ticaretinde ezici bir ağırlık kazandı. Guyana İstatistik Bürosu'nun 2024 verilerine göre petrol ve gaz ihracatı yaklaşık 17,99 milyar dolara ulaştı ve toplam ihracatın %90,9'unu oluşturdu.

Bu oran, “tek ürüne bağımlılık” ifadesinin ne kadar ileri gidebileceğini gösteriyor. Aynı yıl Guyana'nın ham altın ihracatı yaklaşık 990 milyon dolar seviyesindeyken petrol ve gaz ihracatı bunun çok üzerindeydi. Petrol gelirleri ülkeye çok büyük bir ekonomik kaynak sağlarken, küresel petrol fiyatlarındaki değişimler ve üretim miktarı da ülke ekonomisi için giderek daha önemli hâle geliyor.

8. Güney Sudan: İhracatın neredeyse tamamı petrolden geliyor!

Güney Sudan'da petrolün ekonomi içindeki ağırlığı çok daha çarpıcı rakamlara ulaşıyor. Ülkenin Ulusal İstatistik Bürosu'nun 2024 verilerine göre ham petrol ihracatı yaklaşık 1,69 milyar dolar değerindeydi ve toplam ihracatın %99,81'ini oluşturdu. Tarım ürünlerinin payı ise yalnızca %0,14 seviyesinde kaldı.

Bu tablo, Güney Sudan'ın dış ticaret açısından ne kadar güçlü biçimde petrole bağlı olduğunu açıkça gösteriyor. Petrol üretimindeki aksaklıklar, fiyat değişimleri veya ihracat yollarında yaşanan sorunlar bu nedenle ülkenin ekonomisi üzerinde çok hızlı etkiler yaratabiliyor. Bir ülkenin ihracat sepetinde neredeyse yalnızca tek bir ürünün bulunması, ekonomik çeşitlendirmenin neden önemli olduğunu gösteren en çarpıcı örneklerden biri.

9. Özbekistan: Altın ihracatta başrolü bırakmıyor!

Özbekistan'ın ihracatında altın uzun süredir önemli bir yere sahip. 2024 yılında ülkenin toplam ihracatı yaklaşık 26,95 milyar dolar olurken altın tek başına ihracat gelirlerinin %27,8'ini oluşturdu. Altın ihracatının toplam değeri yaklaşık 7,48 milyar dolardı.

Bu oran, altının Özbekistan'ın dış ticaretindeki önemini açıkça ortaya koyuyor. Üstelik altın fiyatlarının son yıllarda küresel piyasalarda oldukça hareketli olması, değerli metalin ihracat gelirleri açısından önemini daha da artırıyor. Ülkenin ihracatında tekstil, otomotiv, doğal gaz ve diğer ürünler de bulunuyor ancak altın hâlâ tek başına dikkat çekici bir paya sahip.

10. Kenya: Çayın en büyük ihracatçılarından biri!

Kenya'nın dünya çapındaki en bilinen ekonomik ürünlerinden biri çay. 2024 yılında ülke yaklaşık 1,41 milyar dolar değerinde çay ihraç etti ve dünya çay ihracatında Çin'in hemen ardından en büyük ihracatçılardan biri oldu. Kenya'nın çayı özellikle Pakistan, Mısır, Birleşik Krallık ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi pazarlara gönderiliyor.

Kenya'da çayın önemi yalnızca ihracat rakamlarında görülmüyor. Çay tarımı, özellikle küçük üreticiler açısından önemli bir gelir kaynağı. Bu nedenle uluslararası çay fiyatları, üretim miktarı ve hava koşulları ülkenin tarım sektöründe geniş bir kesimi etkileyebiliyor. Sabah kahvaltısında içtiğimiz çay için Kenya açısından durum biraz daha ciddi: Çay, milyarlarca dolarlık bir dış ticaret sektörünün parçası.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Kamboçya: Pirinç ülkenin en önemli tarım ürünlerinden!

Kamboçya'nın ekonomisinde tarım hâlâ önemli bir yere sahip ve pirinç bu sektörün merkezindeki ürünlerden biri. 2024 yılında Kamboçya yaklaşık 1,89 milyar dolar değerinde pirinç ihraç etti. Daha da ilginç olanı, ihracatın büyük bölümünün komşu Vietnam'a gitmesi. Aynı yıl yalnızca kabuklu pirinç ihracatının yaklaşık 1,4 milyar doları Vietnam'a yöneldi.

Bu durum Kamboçya'nın tarımsal üretiminin yalnızca ülke içindeki tüketim açısından değil, komşu ülkelerin talebi açısından da önemli olduğunu gösteriyor. Pirinç fiyatları, hava koşulları ve bölgesel ticaret politikaları bu nedenle Kamboçya'daki üreticilerin gelirlerini etkileyebiliyor. Ülkenin en temel gıda maddelerinden biri aynı zamanda en önemli ihracat ürünlerinden biri olunca, tarladaki üretimle uluslararası ticaret arasındaki mesafe oldukça kısalıyor.

12. Burkina Faso: Pamuk, tarım ekonomisinin önemli ihracat ürünlerinden biri!

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso, özellikle pamuk üretimiyle tanınan ülkelerden biri. 2024 yılında ülke yaklaşık 333 milyon dolar değerinde ham pamuk ihraç etti. Pamuk; tekstil sektörünün temel hammaddelerinden biri olduğu için Burkina Faso'nun tarımsal üretimini küresel tekstil piyasalarına bağlayan önemli ürünlerden biri.

Burkina Faso'nun pamuk üretimi, özellikle küçük çiftçiler için gelir yaratması açısından önemli. Ancak diğer tarım ürünlerinde olduğu gibi burada da hava koşulları, üretim maliyetleri ve dünya pamuk fiyatları belirleyici olabiliyor. Yani bir tişörtün mağazadaki fiyatından çok uzakta gibi görünen Burkina Faso'daki pamuk tarlaları, aslında küresel tekstil zincirinin ilk halkalarından birini oluşturuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Mert Şenoğul
Mert Şenoğul
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın