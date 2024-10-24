Dünyada Ödemelerde En Çok Kullanılan 11 Para Birimi

Sürpriz değil, değil mi? Dolar deyince aklına ilk gelen şey büyük ihtimalle yeşil banknotlar ve ABD'nin devasa ekonomisi. Ancak doların gücü sadece Amerika ile sınırlı değil; dünya genelindeki işlemlerin %40’ından fazlası bu para birimi ile yapılıyor. Uluslararası ticarette, petrol anlaşmalarında hatta bazı ülkelerde resmi para birimi olarak kullanılıyor. Dolar bir nevi dünya ekonomisinin dili gibi. Cebinde bir dolar banknot bulundurmak, belki de global bir ekonomiye ne kadar bağlı olduğumuzu gösteriyor!