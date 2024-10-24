Dünyada Ödemelerde En Çok Kullanılan 11 Para Birimi
Dünyada Ödemelerde En Çok Kullanılan 11 Para Birimi
Dünyanın dört bir yanından yapılan ticaretlerde hangi para birimlerinin en çok kullanıldığını hiç merak ettin mi? Aslında hepimiz az çok tahmin edebiliyoruz, ama bazı sürprizler de yok değil. Bugün, cüzdanında belki de hiç görmediğin ama dünya ekonomisinde büyük rol oynayan para birimlerine daha yakından bakıyoruz.
Hazırsan, bu paralara birlikte göz atalım!
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1. Amerikan Doları (USD)
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2. Euro (EUR)
3. Japon Yeni (JPY)
4. İngiliz Sterlini (GBP)
5. Çin Yuanı (CNY)
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6. İsviçre Frangı (CHF)
7. Kanada Doları (CAD)
8. Avustralya Doları (AUD)
9. Singapur Doları (SGD)
10. Güney Kore Wonu (KRW)
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