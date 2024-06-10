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Dünyada İş Gücünün En Ucuz Olduğu 10 Ülke

etiket Dünyada İş Gücünün En Ucuz Olduğu 10 Ülke

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
10.06.2024 - 14:01

İş gücü ücretleri, özellikle başka bir ülkede iş yapmak isteyen şirketler için oldukça önemlidir. Nitekim, minimum ücretleri göz önünde bulunduran firmalar, karı maksimumda tutacak şubelenme çalışmaları yapabilir ve iş anlaşmalarına varabilir. Bu ücretler pek çok parametreye göre değiştiğinden genişleme kararlarından önce ilgili araştırmanın da mutlaka yapılması gerekir.

Genellikle gelişmekte olan ülkelerin iş gücü gelişmiş ülkelerinkinden daha düşüktür. Ancak yanlış bir genelleme yapmamak adına ücretleri sırasıyla incelemek daha doğru olur.

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10. Kosta Rika

Kosta Rika, diğer gelişmekte olan ülkelere kıyasla biraz daha yüksek saatlik ücretlere sahiptir. Asgari ücretli çalışanların aldığı günlük ücret 23,21 ABD Doları, aylık ücret ise 696,42 ABD Doları'dır. Bu da aylık kazanç ortalaması 664 ABD Doları olan Türkiye'den biraz daha yüksektir.

9. Bulgaristan

Bulgaristan, Makedonya ve Arnavutluk'tan sonra Avrupa'da saatlik ve aylık ücretlerin en düşük olduğu ülkedir. Saatlik ücretler 5,56 Leva (3,08 Dolar) iken, aylık ücretler 933 Leva, yani 516 ABD Doları civarıdır.

8. Ekvador

Güney Amerika'daki bir diğer ülke olan Ekvador da iş gücünün ucuz olduğu ülkeler arasındadır. Ülkedeki aylık kazanç ortalaması, sosyal yardımlar olmaksızın 460 ABD Doları'na denk gelir. Ancak vasıflı elemanlar ve sosyal yardımdan faydalananlar için bu tutarlar biraz daha yüksek olabilir.

7. Meksika

Meksika, Kuzey Amerika Kıtası'ndaki en düşük iş gücü ücretlerine sahip ülkedir ancak ortalama kazançlar bir dizi mevzuata göre farklılaşabilir. Örneğin; Amerika sınırına yakın serbest bölgede ücretler, geri kalan kesimlere göre biraz daha yüksektir. Bu ücret, 374,89 Dolar seviyesidir. Kalan bölgeler içinse ortalama aylık kazanç 250 ABD Doları'nın bile altındadır.

6. Çin

Dünyanın en büyük iş gücüne sahip olan Çin, aynı zamanda Amerika karşısında en hızlı büyüyen ülkelerden biridir. Fakat buna rağmen dünya üzerindeki en düşük saat başı ücret ortalamalarından birinin de sahibidir. Ülkedeki aylık kazanç ortalaması eyaletlere göre değişir fakat Şangay Eyaleti baz alındığında asgari ücretli çalışanlar için aylık maaş 370 Dolar civarıdır.

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5. Kolombiya

Haftalık çalışma süresinin yaklaşık 48 saat olduğu Kolombiya'da asgari ücretli bir çalışan için aylık kazanç ortalaması 350 Dolar'dır. Bu ücrete genellikle 69 Dolar olan ulaşım sübvansiyonu da eklenir. Dolayısıyla dünyanın en büyük iş gücüne sahip ülkelerinden olan Kolombiya da saatlik ücret bakımından pek tatmin edici değildir. Ayrıca ülkedeki işsizlik oranları da %36 gibi oldukça yüksek bir seviyededir.

4. Brezilya

Dünyanın en kalabalık altıncı ülkesi ve en büyük beşinci iş gücüne sahip ülkesi olan Brezilya'da asgari ücretler için saatlik ortalama 1,58 Dolar civarıdır. Bu da aylık 290 Dolar'a tekabül eder. Ülke içi üretim umut vaat etse de vasıflı işçi sayısı oldukça azdır, bu nedenle işsizlik oranı önceki ülkelere kıyasla biraz daha düşük olmasına rağmen aylık kazançlar yeterli değildir. Ayrıca ücret ortalaması eyaletten eyalete değişebilir.

3. Hindistan

Dünyanın en büyük ikinci iş gücüne sahip olan Hindistan, ne yazık ki saatlik ücret ortalaması bakımından tam tersi bir senaryoya sahiptir. Ülkedeki saatlik kazanç ortalaması 2,80 ABD Doları iken, aylık ücret ortalaması 209.55 ABD Doları'dır. Bu ücretler hem eyaletlere hem de vasıflı iş gücüne göre değiştiğinden ülke genelinden çok daha yüksek veya düşük ücretler söz konusu olabilmektedir.

2. Arjantin

2022'den beri yüksek enflasyon, bütçe açığı ve döviz kuru dalgalanmaları gibi bir dizi ekonomik güçlükle karşı karşıya kalan Arjantin'de, aylık kazanç ortalaması 202.800 Dolar seviyesindedir. Ancak bu tutar aylık 200 saate kadar olan iş sahalarında geçerlidir ve vasıflı elemanlar için daha yüksek olabilir.

1. Mısır

Mısır'da kamu sektörü için aylık asgari ücret 6.000 Mısır Lirası yani 123,6 ABD Doları'dır. Turizm, perakende ve giyim gibi kimi sektörler ise belirli sezonlarda artış gösterdiğinden belirsizlik taşır.

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