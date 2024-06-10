Dünyada İş Gücünün En Ucuz Olduğu 10 Ülke

İş gücü ücretleri, özellikle başka bir ülkede iş yapmak isteyen şirketler için oldukça önemlidir. Nitekim, minimum ücretleri göz önünde bulunduran firmalar, karı maksimumda tutacak şubelenme çalışmaları yapabilir ve iş anlaşmalarına varabilir. Bu ücretler pek çok parametreye göre değiştiğinden genişleme kararlarından önce ilgili araştırmanın da mutlaka yapılması gerekir.

Genellikle gelişmekte olan ülkelerin iş gücü gelişmiş ülkelerinkinden daha düşüktür. Ancak yanlış bir genelleme yapmamak adına ücretleri sırasıyla incelemek daha doğru olur.