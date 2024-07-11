Dünyada En Çok Teknoloji İhracatı Yapan 10 Ülke

Bilinen bir çok araba markasının çıkış noktasıdır. Uzay teknolojisi, finansal teknoloji, mikroelektronikte kendisini göstermektedir. Bunların dışında yapay zeka alanında oldukça ilerlemiş durumdalar. Bir de oyun-eğlence alanına baktığınız zaman teknolojisinin ne düzeyde olduğunu görebilirsiniz... İhracatın yüksekliği düzeyinin de yüksek olduğunu gösterir.