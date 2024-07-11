Dünyada En Çok Teknoloji İhracatı Yapan 10 Ülke
Dünyada En Çok Teknoloji İhracatı Yapan 10 Ülke
Birazdan sayacağımız ülkelerin teknolojiye yaptıkları yatırımları dünya genelinde kendisini göstermektedir. Yaşamı kolaylaştıran, evrenin gizemini çözmemizi sağlayan nice teknoloji ürünlerinin gelişimini sağlayan bu ülkelerin ihracatı bizimde yararlanabilmemizi sağlar. Gelin birlikte dünyada en çok teknoloji ihracatı yapan ülkelere bakalım!
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1. Çin
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2. ABD
3. Almanya
4. Japonya
5. Güney Kore
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