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Dünyada En Çok Teknoloji İhracatı Yapan 10 Ülke

etiket Dünyada En Çok Teknoloji İhracatı Yapan 10 Ülke

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
11.07.2024 - 14:01

Birazdan sayacağımız ülkelerin teknolojiye yaptıkları yatırımları dünya genelinde kendisini göstermektedir. Yaşamı kolaylaştıran, evrenin gizemini çözmemizi sağlayan nice teknoloji ürünlerinin gelişimini sağlayan bu ülkelerin ihracatı bizimde yararlanabilmemizi sağlar. Gelin birlikte dünyada en çok teknoloji ihracatı yapan ülkelere bakalım!

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1. Çin

Dünya'nın en büyük teknoloji ihracatçısı olan Çin ile açılışı yapıyoruz. Elektronik aletler, telekomünikasyon alanındaki çalışmalar, bilgisayar donanımları gibi birçok alanda en üst konumda yer alır. Akıllı telefonlarda ilerlemeleri, yapay zeka üzerinde çalışmaları, sosyal medya üzerindeki etkilerini unutmamak gerek.

2. ABD

Yazılım alanında kendini gösteren ABD aynı zamanda e-ticaret, dijitaş ödemeler, bioteknoloji, siber güvenlik gibi hayatı düzene sokan ve refahı sağlayan teknolojiler üzerinde de çalışmaktadır. Bunlar düşünda Otomotiv sektöründe ve uzay teknolojisinde lider konumdadır.

3. Almanya

Disiplinli, kuralcı ve çalışkan olan bu ülkenin teknoloji alanında kendisini geliştirmesi bizi şaşırtmaz. Mühendislik ürünleri, otomotiv teknolojisi, endüstriyel makinelerde ön plana çıkar. Bunlar dışında pandemi döneminde gördüğümüz gibi kimya alanında da iyi bir durumdalar.

4. Japonya

Bilinen bir çok araba markasının çıkış noktasıdır. Uzay teknolojisi, finansal teknoloji, mikroelektronikte kendisini göstermektedir. Bunların dışında yapay zeka alanında oldukça ilerlemiş durumdalar. Bir de oyun-eğlence alanına baktığınız zaman teknolojisinin ne düzeyde olduğunu görebilirsiniz... İhracatın yüksekliği düzeyinin de yüksek olduğunu gösterir.

5. Güney Kore

Ülkemizde adını bolca duyurmuş olan Güney Kore hem kültürü hem de şarkı grupları ile rengarenk bir yer olarak gözüküyor. Gelişmiş teknolojisini eğlence sektöründe, görsel ve işitsel alanlarda gösteriyor. Bunların yanı sıra yenilenebilir enerji üzerinde çalışıyorlar. Gemi inşası ve endüstriyel makinelerin ihracatı yüksek seviyededir.

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6. Tayvan

Doğal güzellikleriyle ve ilginç kültürü ile turistleri kendine hayran bırakan Tayvan bilgisayar donanımları, yarı iletkenler ve elektronik bileşenler alanlarıyla ön plana çıkan bir ülkedir.

7. Hollanda

Bir diğer teknoloji alanında ihracatının fazla olduğu ülke Hollanda'dır. Tıbbi ve kimyasal ürünler gibi yüksek teknoloji ürünlerini ihraç etmektedir. Bunlar dışında su yönetimi, lojistik, tarım ve gıda teknolojilerinde ilerlemiş durumdadır.

8. Singapur

Dışarıdan bakıldığında teknoloji alanında kendini ne kadar geliştirdiğini görebilirsiniz. Biyoteknoloji, yarı iletkenler, elektronik ve kimyasal ürünler alanında önemli bir ihracatçıdır.

9. İsviçre

Doğallığı, mitolojisi, tarihi ve birçok şeyi ile ünlü olan İsviçre aynı zamanda teknoloji ihracatında önemli bir konumdadır. İlaç, biyoteknoloji, hassas aletler, saat endüstrisinde kendini göstermektedir.

10. Fransa

Kültüründe kendimizi kaybettiğimiz Fransa felsefe, sosyoloji gibi sosyal bilimlerde kendini gösterir. Ayrıca havacılık, uzay teknolojisi, savunma sanayi, otomotiv teknolojisinde güçlüdür ve ihracatta önemli bir yerdedir.

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