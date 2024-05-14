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Dünyada En Çok Altın Alan Merkez Bankası, TCMB Oldu

Dünyada En Çok Altın Alan Merkez Bankası, TCMB Oldu

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
14.05.2024 - 14:06

Merkez bankalarını altın alımları dikkat çekmeye devam ediyor. 2024 yılı ilk çeyreğinde dünyada sadece 10 merkez bankası 24 milyar dolarlık altın aldı. Listenin ilk sırasında da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yer aldı.

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Dünyada en çok altın alan 10 merkez bankasının ilk sıralarında Türkiye, Çin, Hindistan ve Kazakistan gelirken, 24 milyar dolarlık altın alımı yapıldığı görüldü.

Dünyada en çok altın alan 10 merkez bankasının ilk sıralarında Türkiye, Çin, Hindistan ve Kazakistan gelirken, 24 milyar dolarlık altın alımı yapıldığı görüldü.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre 2024 yılı ilk 3 ayında TCMB 30 ton altın alarak en çok altın alan merkez bankası oldu.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankalarının yılın ilk üç ayında aldığı 24 milyar dolarlık altın miktarı yeni bir rekora işaret ederken, en çok altın alan 10 merkez bankası toplamda 290 ton altın aldı.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankalarının yılın ilk üç ayında aldığı 24 milyar dolarlık altın miktarı yeni bir rekora işaret ederken, en çok altın alan 10 merkez bankası toplamda 290 ton altın aldı.

İlk sırada gelen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nı (TCMB) Çin, Hindistan ve Kazakistan takip etti.

İlk sırada gelen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nı (TCMB) Çin, Hindistan ve Kazakistan takip etti.
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