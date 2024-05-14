Dünyada En Çok Altın Alan Merkez Bankası, TCMB Oldu
Dünyada En Çok Altın Alan Merkez Bankası, TCMB Oldu
Merkez bankalarını altın alımları dikkat çekmeye devam ediyor. 2024 yılı ilk çeyreğinde dünyada sadece 10 merkez bankası 24 milyar dolarlık altın aldı. Listenin ilk sırasında da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yer aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Dünyada en çok altın alan 10 merkez bankasının ilk sıralarında Türkiye, Çin, Hindistan ve Kazakistan gelirken, 24 milyar dolarlık altın alımı yapıldığı görüldü.
Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankalarının yılın ilk üç ayında aldığı 24 milyar dolarlık altın miktarı yeni bir rekora işaret ederken, en çok altın alan 10 merkez bankası toplamda 290 ton altın aldı.
İlk sırada gelen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nı (TCMB) Çin, Hindistan ve Kazakistan takip etti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın