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Dünyaca Ünlü Yemek İsimlerinden Kaç Tanesini Doğru Bileceksin?

etiket Dünyaca Ünlü Yemek İsimlerinden Kaç Tanesini Doğru Bileceksin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 21:31

Hiç yemediysen bile eminiz ki sana soracağımız yemeklerin isimlerini duymuşsundur. Leziz görüntüsüne aldanıp yemeğin ismini unutabilirsin, hak veriyoruz!

Bakalım kaç dünyaca ünlü yemeğin ismini doğru bileceksin?

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1. Hindistan'ın sokak lezzetlerinden biri olan bu yemeğin adını biliyor musun?

1. Hindistan'ın sokak lezzetlerinden biri olan bu yemeğin adını biliyor musun?

2. Tayland'ın geleneksel yemeklerinden biri bu. İsmini biliyor musun?

2. Tayland'ın geleneksel yemeklerinden biri bu. İsmini biliyor musun?

3. Temelinde iki farklı un kullanılan meşhur Endonezya yemeğinin ismi ne olabilir?

3. Temelinde iki farklı un kullanılan meşhur Endonezya yemeğinin ismi ne olabilir?

4. Brezilya'nın şu meşhur yemeğinin adı nedir diye sorsak?

4. Brezilya'nın şu meşhur yemeğinin adı nedir diye sorsak?

5. Bu yemek, havası buz kesen ama yemekleri lezzet dolu olan Polonya'ya ait. Adı ne olabilir?

5. Bu yemek, havası buz kesen ama yemekleri lezzet dolu olan Polonya'ya ait. Adı ne olabilir?
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6. Lübnan'ın bu iştah açan yemeğinin adı nedir diye sorsak?

6. Lübnan'ın bu iştah açan yemeğinin adı nedir diye sorsak?

7. Peru'nun yerlisi tarafından çok tüketilen bu yemeğin adı nedir? Bize pek yabancı gelmedi!

7. Peru'nun yerlisi tarafından çok tüketilen bu yemeğin adı nedir? Bize pek yabancı gelmedi!

8. Son olarak İspanya'dan bu lezzetin isminin olduğu şıkkı seç ve testimizi bitirelim!

8. Son olarak İspanya'dan bu lezzetin isminin olduğu şıkkı seç ve testimizi bitirelim!
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