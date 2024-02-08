"Dünya Yaşamı Türkiye'de Başlamış Olabilir" Araştırması Goygoycuların Diline Düştü
"Dünya Yaşamı Türkiye'de Başlamış Olabilir" Araştırması Goygoycuların Diline Düştü
Fransa’daki Sorbonne Üniversitesi’nde yapılan araştırmalara göre Türkiye, Peru ve İtalya’da gerçekleşen volkanik aktiviteler Dünya’da yaşamı meydana getirmiş olabilir.
Bu araştırma ne kadar ‘bilimsel’ bir bilgi olsa da sosyal medyadaki goygoycuların da günlük sporuna malzeme oldu.
İşte önce araştırmanın detayları sonrasında da sosyal medya kullanıcılarının tepkileri:
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Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'nden araştırmacıların iddiasına göre Dünya'da yaşam Türkiye, İtalya ve Peru'da gerçekleşen volkanik patlamalar sırasında çarpan yıldırımlar sayesinde oluşmuş olabilir.
Bu çarpışmalar sırasında ilk yaşam formlarının ihtiyaç duyduğu nitrojen miktarının salgılandığı düşünülüyor. Sorbonne araştırmacıları Türkiye, İtalya ve Peru'daki üç antik volkanik bölgeden alınan örneklerde büyük miktarlarda "atmosferik nitrat" buldu.
Bu da nitrojenin kaynağının yanardağ olmadığı, elementin yeryüzüne yıldırım çarpması sonucunda geldiği anlamına geliyor.
Tüm bu bilgiler sosyal medyada da bazılarının goygoy malzemesi oldu. İşte onlardan bazıları:
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