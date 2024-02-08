"Dünya Yaşamı Türkiye'de Başlamış Olabilir" Araştırması Goygoycuların Diline Düştü

Fransa’daki Sorbonne Üniversitesi’nde yapılan araştırmalara göre Türkiye, Peru ve İtalya’da gerçekleşen volkanik aktiviteler Dünya’da yaşamı meydana getirmiş olabilir.

Bu araştırma ne kadar ‘bilimsel’ bir bilgi olsa da sosyal medyadaki goygoycuların da günlük sporuna malzeme oldu.

İşte önce araştırmanın detayları sonrasında da sosyal medya kullanıcılarının tepkileri: